Под страхом эпидемии: россиянки позорятся в Чехии. LIVE

Последим пока за Кайшевой. На отметке 4,1 км Ульяна бежит 74-й с отставанием минута и 54,9 секунды. Впереди второй огневой рубеж.
Кристина Резцова финишировала. В итоге проиграла она 2 минуты и 59 секунд лидеру. Пока что 57-е место занимает россиянка, но ее оттуда, вероятно, подвинут за пределы топ-60.
Херрман, кстати, продолжает уверенно лидировать, хоть и финишировала немка полчаса назад. Второй пока что идет француженка Анаис Бескон, не допустившая промахов, третья — чешка Давидова с одним промахом.
На отметке 5,9 км отставание Резцовой от лидера составляет 2 минуты и 48 секунд.
А Резцова еще один промах допустила. Видимо, в гонке преследования Кристину ждать не стоит.
Ульяна Кайшева тем временем в «лежке» два промаха допустила.
Резцова подходит ко второму огневому рубежу. Зависит от этого сейчас ее попадание в топ-60.
И Ирина Старых финишировала. Пока что у Ирины 33-я позиция — +2.18,6 и три промаха в общей сумме.
Последняя из россиянок — Ульяна Кайшева — стартовала.
Екатерина Юрлова-Перхт финишировала. Пока что 11-е место занимает Екатерина, с двумя промахами она проиграла Херрман минуту и 33,3 секунды. Ну, в пасьюте еще может претендовать на место в топ-10.
Минуту и 58 секунды проигрывает лидеру после первого огневого рубежа Кристина.
Резцова. Кошмар! О каком месте в основной женской сборной может идти речь, если в положении лежа Кристина допустила 4 промаха?!
Юрлова приближается к финишу. После 5,9 км она идет 12-й, проигрывая Херрман почти полторы минуты.
Ирина Старых... Неплохо начала гонку, хоть и ходом была не очень, но теперь уж точно загубила себе всю гонку. Аж три промаха на «стойке».
Минуту и 14,4 секунды проигрывает лидеру Екатерина. А ведь лучшей среди россиянок является сейчас.
Юрлова-Перхт, к сожалению, еще один промах допустила.
После 4,1 км Старых бежит десятой, проигрывая лидеру 38,8 секунды.
Кристина Резцова вернулась в основную женскую сборную России. Стартовала она под 68-м номером.
Старых отстрелялась на «лежке» точно! Но при этом 28 с лишним секунд проигрывает Ирина.
38,4 секунды проигрывает пока что Юрлова Херрман.
Юрлова-Перхт тем временем преодолела первый огневой рубеже. Один промах в «лежке» допустила Екатерина.
И выиграла Тириль 0,6 секунды у Эберг! И это при том, что норвежка ушла на один штрафной круг больше!
Эберг как раз только финишировала. Один промах в общей сумме допустила шведка, проиграв на финише Херрман минуту и 11,7 секунды. Экхофф вполне может и сместить Ханну со второй позиции, ведь бежит лучше шведки.
После 5,9 км Экхофф проигрывает Херрман минуту и 10 секунд. Лучше норвежки помимо Денизе только Ханна Эберг — шведка пока показывает второе время.
Много ошибаются на огневых рубежах лидеры. Вирер еще дважды промазала в «стойке».
Еще одна представительница сборной России вступила в гонку — Ирина Старых.
Экхофф дважды промазала на втором огневом рубеже. Золота норвежке сегодня не видать. На пьедестал почета бы попасть.
Екатерина Юрлова-Перхт тем временем стартовала. Надеемся, что проявит себя куда лучше Куклиной.
Финишировала и Куклина. Минуту и 44,7 секунды в итоге проиграла Лариса лидеру. И по скорости уступила, и по точности. Увы.
Херрман уже финишировала, кстати. 18 минут и 51 секунда потребовались на всю гонку немке.
А Экхофф уже показывает лучший ход после 4,1 км! 2 секунды с лишним норвежка выигрывает у Херрман.
Вирер допустила один промах на «лежке». 31 секунду она проигрывает Херрман.
Экхофф «лежку» отстреляла чисто и без промахов! Секунду проигрывает норвежка Херрман.
А вот Херрман побежала побыстрее к финишу после того, как прошла и второй огневой рубеж без промахов. Поборется за золото сегодня немка.
А Куклина-то допускает еще один промах! Печально.
Ближайшими преследователями по скорости после первых отсечек Херрман являются чешка Маркета Давидова и норвежка Тириль Экхофф.
Уже почти минуту проигрывает Куклина Херрман. Впереди второй огневой рубеж.
На отметке 3,4 км Куклина добавила себе еще 9 секунд отставания. Тягаться с Херрман в скорости на сегодняшний день ну нереально.
Стартовала и итальянка Доротея Вирер.
После первого огневого рубежа Куклина проигрывает Херрман 43,3 секунды.
Медленно, но без промахов отстрелялась немка. Сильный ветер в Нове-Место сегодня, не самые комфортные погодные условия.
Один промах допустила Лариса в «лежке». Пошла на штрафной круг. Херрман уже на рубеже.
Сама Лариса подходит к первому огневому рубежу.
Херрман ожидаемо показывает пока что лучший ход. Выигрывает она 10 секунд у Куклиной после 0,9 км. Лариса, кстати, на отметке 1,6 км проигрывает немке уже 18 секунд.
После первых 900 метров Куклина, кстати, бежит на секунду медленнее китайском биатлонистки.
Француженка Жюстин Бреза вышла на трассу под шестым стартовым номером.
За ней стартовали Тан Цзялинь из Китая и немка Денизе Херрман.
Старт дан! Лариса Куклина вышла на трассу.
Отметим, что нынешний этап Кубка мира пройдет без зрителей. Причина простая — распространение нового типа коронавируса по Европе. Помимо этого в Нове-Место не поехал и известный телекомментатор Дмитрий Губерниев со всей своей съемочной бригадой. Также организаторы отменили все пресс-конференции с биатлонистами, хотя общаться журналистам со спортсменами не запретили. Единственное условие — не находиться ближе, чем на 1,5 метра.
Сборную России сегодня представят пять биатлонистов. Под первым стартовым номером на трассу выйдет Лариса Куклина, затем побежит Екатерина Юрлова-Перхт (45-я), Ирина Старых (49-я), Кристина Резцова (68-я) и Ульяна Кайшева (86-я).
Добрый вечер, уважаемые любители биатлона! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию женского спринта на этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Место. Начало — в 19.35 по мск.