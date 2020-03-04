Под страхом эпидемии: россиянки позорятся в Чехии. LIVE

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Биатлон. Нове-Место. Женский спринт. ОНЛАЙН

В Нове-Место стартует 7-й этап Кубка мира по биатлону, который пройдет без зрителей из-за распространения в Европе коронавируса. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женского спринта.
Трансляция
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20:32

Последим пока за Кайшевой. На отметке 4,1 км Ульяна бежит 74-й с отставанием минута и 54,9 секунды. Впереди второй огневой рубеж.

20:31

Кристина Резцова финишировала. В итоге проиграла она 2 минуты и 59 секунд лидеру. Пока что 57-е место занимает россиянка, но ее оттуда, вероятно, подвинут за пределы топ-60.

20:29

Херрман, кстати, продолжает уверенно лидировать, хоть и финишировала немка полчаса назад. Второй пока что идет француженка Анаис Бескон, не допустившая промахов, третья — чешка Давидова с одним промахом.

20:28

На отметке 5,9 км отставание Резцовой от лидера составляет 2 минуты и 48 секунд.

20:26

А Резцова еще один промах допустила. Видимо, в гонке преследования Кристину ждать не стоит.

20:25

Ульяна Кайшева тем временем в «лежке» два промаха допустила.

20:22

Резцова подходит ко второму огневому рубежу. Зависит от этого сейчас ее попадание в топ-60.

20:20

И Ирина Старых финишировала. Пока что у Ирины 33-я позиция — +2.18,6 и три промаха в общей сумме.

20:19

Последняя из россиянок — Ульяна Кайшева — стартовала.

20:17

Екатерина Юрлова-Перхт финишировала. Пока что 11-е место занимает Екатерина, с двумя промахами она проиграла Херрман минуту и 33,3 секунды. Ну, в пасьюте еще может претендовать на место в топ-10.

20:15

Минуту и 58 секунды проигрывает лидеру после первого огневого рубежа Кристина.

20:15

Резцова. Кошмар! О каком месте в основной женской сборной может идти речь, если в положении лежа Кристина допустила 4 промаха?!

20:14

Юрлова приближается к финишу. После 5,9 км она идет 12-й, проигрывая Херрман почти полторы минуты.

20:13

Ирина Старых... Неплохо начала гонку, хоть и ходом была не очень, но теперь уж точно загубила себе всю гонку. Аж три промаха на «стойке».

20:13

Минуту и 14,4 секунды проигрывает лидеру Екатерина. А ведь лучшей среди россиянок является сейчас.

20:12

Юрлова-Перхт, к сожалению, еще один промах допустила.

20:11

После 4,1 км Старых бежит десятой, проигрывая лидеру 38,8 секунды.

20:09

Кристина Резцова вернулась в основную женскую сборную России. Стартовала она под 68-м номером.

20:06

Старых отстрелялась на «лежке» точно! Но при этом 28 с лишним секунд проигрывает Ирина.

20:05

38,4 секунды проигрывает пока что Юрлова Херрман.

20:04

Юрлова-Перхт тем временем преодолела первый огневой рубеже. Один промах в «лежке» допустила Екатерина.

20:03

И выиграла Тириль 0,6 секунды у Эберг! И это при том, что норвежка ушла на один штрафной круг больше!

20:01

Эберг как раз только финишировала. Один промах в общей сумме допустила шведка, проиграв на финише Херрман минуту и 11,7 секунды. Экхофф вполне может и сместить Ханну со второй позиции, ведь бежит лучше шведки.

20:01

После 5,9 км Экхофф проигрывает Херрман минуту и 10 секунд. Лучше норвежки помимо Денизе только Ханна Эберг — шведка пока показывает второе время.

20:00

Много ошибаются на огневых рубежах лидеры. Вирер еще дважды промазала в «стойке».

19:59

Еще одна представительница сборной России вступила в гонку — Ирина Старых.

19:57

Экхофф дважды промазала на втором огневом рубеже. Золота норвежке сегодня не видать. На пьедестал почета бы попасть.

19:57

Екатерина Юрлова-Перхт тем временем стартовала. Надеемся, что проявит себя куда лучше Куклиной.

19:56

Финишировала и Куклина. Минуту и 44,7 секунды в итоге проиграла Лариса лидеру. И по скорости уступила, и по точности. Увы.

19:55

Херрман уже финишировала, кстати. 18 минут и 51 секунда потребовались на всю гонку немке.

19:54

А Экхофф уже показывает лучший ход после 4,1 км! 2 секунды с лишним норвежка выигрывает у Херрман.

19:53

Вирер допустила один промах на «лежке». 31 секунду она проигрывает Херрман.

19:51

Экхофф «лежку» отстреляла чисто и без промахов! Секунду проигрывает норвежка Херрман.

19:50

А вот Херрман побежала побыстрее к финишу после того, как прошла и второй огневой рубеж без промахов. Поборется за золото сегодня немка.

19:50

А Куклина-то допускает еще один промах! Печально.

19:49

Ближайшими преследователями по скорости после первых отсечек Херрман являются чешка Маркета Давидова и норвежка Тириль Экхофф.

19:48

Уже почти минуту проигрывает Куклина Херрман. Впереди второй огневой рубеж.

19:45

На отметке 3,4 км Куклина добавила себе еще 9 секунд отставания. Тягаться с Херрман в скорости на сегодняшний день ну нереально.

19:44

Стартовала и итальянка Доротея Вирер.

19:44

После первого огневого рубежа Куклина проигрывает Херрман 43,3 секунды.

19:43

Медленно, но без промахов отстрелялась немка. Сильный ветер в Нове-Место сегодня, не самые комфортные погодные условия.

19:42

Один промах допустила Лариса в «лежке». Пошла на штрафной круг. Херрман уже на рубеже.

19:41

Сама Лариса подходит к первому огневому рубежу.

19:40

Херрман ожидаемо показывает пока что лучший ход. Выигрывает она 10 секунд у Куклиной после 0,9 км. Лариса, кстати, на отметке 1,6 км проигрывает немке уже 18 секунд.

19:39

После первых 900 метров Куклина, кстати, бежит на секунду медленнее китайском биатлонистки.

19:38

Француженка Жюстин Бреза вышла на трассу под шестым стартовым номером.

19:36

За ней стартовали Тан Цзялинь из Китая и немка Денизе Херрман.

19:35

Старт дан! Лариса Куклина вышла на трассу.

19:30

Отметим, что нынешний этап Кубка мира пройдет без зрителей. Причина простая — распространение нового типа коронавируса по Европе. Помимо этого в Нове-Место не поехал и известный телекомментатор Дмитрий Губерниев со всей своей съемочной бригадой. Также организаторы отменили все пресс-конференции с биатлонистами, хотя общаться журналистам со спортсменами не запретили. Единственное условие — не находиться ближе, чем на 1,5 метра.

19:25

Сборную России сегодня представят пять биатлонистов. Под первым стартовым номером на трассу выйдет Лариса Куклина, затем побежит Екатерина Юрлова-Перхт (45-я), Ирина Старых (49-я), Кристина Резцова (68-я) и Ульяна Кайшева (86-я).

19:20

Добрый вечер, уважаемые любители биатлона! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию женского спринта на этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Место. Начало — в 19.35 по мск.