За новым чудом: Медведев бьется с Циципасом. LIVE

4:4 — сравнял Медведев. Циципас пробил сильно мимо корта.
Отыгрывается Медведев на подаче. 4:3.
Медведев с бэкхенда в аут. 4:2, впереди Циципас.
Медведев загнал Циципаса, и тот пробил в сетку. 3:2.
А теперь в аут бьет Медведев. 3:1.
А теперь ошибается Циципас, пробив в аут. 2:1.
Медведев бьет в сетку. 2:0.
Мимо корта бьет Медведев. 1:0, ведет Циципас.
Гейм за Медведевым. 6-6. Будет тай-брейк.
Обидная ошибка. В сетку попадает Даниил. 40:30.
Отличная подача у Даниила. 40:15.
Отыгрывает один розыгрыш Циципас. 30:15.
30:0.Что-то невообразимое сейчас исполнили два теннисисты у сетки, Циципас пробил прямо в Даниила, но тот успел подстроиться и пробил аккуратно мимо.
Медведев на подаче. 15:0.
Под «ноль» берет гейм Циципас. 6-5.
Отличная подача. 40:0.
Медведев вытащил мощную подачу Циципаса, но грек роскошно с лета пробил у сетки. 30:0.
Циципас на подаче. 15:0.
Бил по левой линии Циципас, но попал в аут. Гейм за Медведевым. 5-5.
Повезло Медведеву. Циципас уже бил в левый открытый угол, но угодил в сетку. 40:30.
Мощно по центру пробил Медведев, Циципас не ожидал. 30:30.
И вновь с форхэнда мимо корта бьет Даниил. 15:30.
В сетку отвечает Циципас. 15:15.
Медведев на подаче. 0:15.
Берет тремя подачами подряд свой гейм Циципас. 5-4.
И еще одна. 40:15.
30:15. Отличная подача.
В сетку попадает Циципас. 15:15.
Циципас к своей подаче поменял ракетку. 15:0.
Гейм за Медведевым. Развел мяч и Циципаса по углам. 4-4.
40:15. Циципас хитро ответил укороченным, пробив в противоход Медведеву.
40:0. Мощная подача.
30:0. В аут отвечает Циципас.
Медведев на подаче. 15:0.
Выигрывает гейм Циципас. Медведев повесил «свечу», и Циципас мощно пробил из-за головы. 4-3.
Больше. В сетку попадает Медведев.
40:40. Срезался мяч с ракетки у Циципаса. В аут бьет грек.
40:30. Медведев смягчил у сетки, Циципас успел и мощно пробил в дальний квадрат.
30:30. В сетку бьет Циципас.
30:15. Медведев пытался обводящим по правому краю переиграть грека, но в корт не попал.
15:15. Классно укороченным от сетки пробил Циципас.
Циципас на подаче. 0:15.
Вчистую выигрывает гейм Медведев. И, кстати, Циципас вновь пробил в аут. 3-3.
И снова в аут! Пытался пробить по левой линии, но не попал грек. 40:0.
Вновь мимо корта отвечает Циципас. 30:0.
Медведев на подаче. Циципас отвечает в аут. 15:0.
Медведев взял видеоповтор на предмет аута после удара Циципаса, но буквально миллиметры спасли грека — мяч в линию все-таки попал. Гейм за Стефаносом. 3-2.
Снова бьет мимо корта Медведев. 40:15.
30:15. Хорошая подача.
Хотел перехитрить Циципас Даниила, а в итоге выдал мяч прямо на ракетку россиянину, и тот легко выиграл розыгрыш, пробив в пустой квадрат. 15:15.
Циципас на подаче. 15:0.
Отличная подача позволяет Даниилу Медведеву выиграть этот гейм. 2-2.
И еще одна мощная подача от Даниила. 40:30.
Отыгрывается Медведев на подаче. 30:30.
Вновь ошибается Даниил, и вновь бьет мимо корта. 15:30.
Отвечает Циципас на подачу, а затем Медведев бьет мимо корта по центру. 15:15.
Медведев на подаче. 15:0.
Мощным и эффектным ударом с лета выигрывает гейм Циципас. 2-1.
40:30. Мимо корта бьет Циципас.
40:15. Не справился с подачей грека Медведев.
Идеальный удар с бэкхенда по линии в исполнении Медведева. 30:15.
30:0. Шикарный удар Циципаса в угол.
На подаче Циципас. 15:0. Вытащил Даниил сложный мяч, но Циципас пробил мощно в противоход, Медведев даже не старался отыграть этот эпизод.
И забирает свой гейм Медведев. 1-1.
Больше (2). Мощная подача вышла у Даниила.
Ровно. В аут попадает Медведев.
Больше. Поторопился Циципас, и пробил грек мимо корта.
А теперь ошибка у грека. В сетку бьет Стефанос. 40:40.
Грубо ошибается Медведев и пробил сильно мимо корта. Не получился удар у Даниила, не успевает он подстроиться под Циципаса. 30:40.
И вновь в сетку бьет Даниил. Не успел выйти из подачи. 30:30.
В сетку попадает Медведев. 30:15.
Мимо корта отвечает Циципас. 30:0.
Медведев на подаче. 15:0.
И выигрывает свой гейм Циципас. 1-0.
Мимо корта бьет Медведев. 40:30.
Вновь выигрывает подачу Циципас. 30:30.
Отыгрывает одно очко грек. 15:30. Пробил в правый угол, Медведев даже не стал тянуться.
0:30. Четко по правому краю в дальний угол бьет Медведев, Циципас же выдвинулся близко к сетке.
Матч начался. Циципас на подаче. 0:15.
Рено Лихтенштайн из Франции — сегодняшний судья на вышке.
По итогам жеребьевки первым на подаче будет Циципас. А пока стартует разминка.
Итак, выходят Медведев и Циципас на разминку.
Ожидаем появление теннисистов на корте.
К слову, Надаль сегодня тоже проведет свой стартовый матч на Итоговом турнире ATP. Его встреча со Зверевым запланирована на 23.00 мск.
Для Медведева, к слову, текущий сезон складывается очень удачно. Помимо триумфа в Шанхае Даниил также выиграл турниры в Санкт-Петербурге, Цинциннати и Софии. Кроме того, россиянин был в шаге от победы на US Open, но в драматичном финале верх все-таки взял Надаль.
Между собой Медведев и Циципас играли пять раз. И все пять встреч остались за российским теннисистом. Циципас уже неоднократно говорил о том, что Медведев является для него одним из самых неудобных соперников. В октябре этого года Даниил не пустил грека в финал турнира «Мастерс» в Шанхае, который в итоге выиграл именно россиянин.
Даниил Медведев на текущем турнире в Лондоне играет в группе Андре Агасси. Вместе с ним — помимо Циципаса — в группу вошли испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев.
Начало встречи запланировано на 17.00 мск.
Российский теннисист Даниил Медведев встречается с греком Стефаносом Циципасом в матче Итогового чемпионата ATP в Лондоне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.