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За новым чудом: Медведев бьется с Циципасом. LIVE

Итоговый чемпионат ATP. Медведев — Циципас. ОНЛАЙН

Российский теннисист Даниил Медведев встречается с греком Стефаносом Циципасом в матче Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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18:08

4:4 — сравнял Медведев. Циципас пробил сильно мимо корта.

18:07

Отыгрывается Медведев на подаче. 4:3.

18:06

Медведев с бэкхенда в аут. 4:2, впереди Циципас.

18:05

Медведев загнал Циципаса, и тот пробил в сетку. 3:2.

18:05

А теперь в аут бьет Медведев. 3:1.

18:04

А теперь ошибается Циципас, пробив в аут. 2:1.

18:04

Медведев бьет в сетку. 2:0.

18:03

Мимо корта бьет Медведев. 1:0, ведет Циципас.

18:03

Гейм за Медведевым. 6-6. Будет тай-брейк.

18:02

Обидная ошибка. В сетку попадает Даниил. 40:30.

18:02

Отличная подача у Даниила. 40:15.

18:02

Отыгрывает один розыгрыш Циципас. 30:15.

18:01

30:0.Что-то невообразимое сейчас исполнили два теннисисты у сетки, Циципас пробил прямо в Даниила, но тот успел подстроиться и пробил аккуратно мимо.

18:00

Медведев на подаче. 15:0.

17:58

Под «ноль» берет гейм Циципас. 6-5.

17:58

Отличная подача. 40:0.

17:57

Медведев вытащил мощную подачу Циципаса, но грек роскошно с лета пробил у сетки. 30:0.

17:57

Циципас на подаче. 15:0.

17:56

Бил по левой линии Циципас, но попал в аут. Гейм за Медведевым. 5-5.

17:55

Повезло Медведеву. Циципас уже бил в левый открытый угол, но угодил в сетку. 40:30.

17:55

Мощно по центру пробил Медведев, Циципас не ожидал. 30:30.

17:54

И вновь с форхэнда мимо корта бьет Даниил. 15:30.

17:54

В сетку отвечает Циципас. 15:15.

17:53

Медведев на подаче. 0:15.

17:51

Берет тремя подачами подряд свой гейм Циципас. 5-4.

17:51

И еще одна. 40:15.

17:50

30:15. Отличная подача.

17:50

В сетку попадает Циципас. 15:15.

17:49

Циципас к своей подаче поменял ракетку. 15:0.

17:48

Гейм за Медведевым. Развел мяч и Циципаса по углам. 4-4.

17:48

40:15. Циципас хитро ответил укороченным, пробив в противоход Медведеву.

17:47

40:0. Мощная подача.

17:47

30:0. В аут отвечает Циципас.

17:46

Медведев на подаче. 15:0.

17:44

Выигрывает гейм Циципас. Медведев повесил «свечу», и Циципас мощно пробил из-за головы. 4-3.

17:44

Больше. В сетку попадает Медведев.

17:43

40:40. Срезался мяч с ракетки у Циципаса. В аут бьет грек.

17:41

40:30. Медведев смягчил у сетки, Циципас успел и мощно пробил в дальний квадрат.

17:41

30:30. В сетку бьет Циципас.

17:40

30:15. Медведев пытался обводящим по правому краю переиграть грека, но в корт не попал.

17:40

15:15. Классно укороченным от сетки пробил Циципас.

17:39

Циципас на подаче. 0:15.

17:38

Вчистую выигрывает гейм Медведев. И, кстати, Циципас вновь пробил в аут. 3-3.

17:38

И снова в аут! Пытался пробить по левой линии, но не попал грек. 40:0.

17:37

Вновь мимо корта отвечает Циципас. 30:0.

17:37

Медведев на подаче. Циципас отвечает в аут. 15:0.

17:34

Медведев взял видеоповтор на предмет аута после удара Циципаса, но буквально миллиметры спасли грека — мяч в линию все-таки попал. Гейм за Стефаносом. 3-2.

17:34

Снова бьет мимо корта Медведев. 40:15.

17:34

30:15. Хорошая подача.

17:33

Хотел перехитрить Циципас Даниила, а в итоге выдал мяч прямо на ракетку россиянину, и тот легко выиграл розыгрыш, пробив в пустой квадрат. 15:15.

17:33

Циципас на подаче. 15:0.

17:32

Отличная подача позволяет Даниилу Медведеву выиграть этот гейм. 2-2.

17:32

И еще одна мощная подача от Даниила. 40:30.

17:32

Отыгрывается Медведев на подаче. 30:30.

17:31

Вновь ошибается Даниил, и вновь бьет мимо корта. 15:30.

17:30

Отвечает Циципас на подачу, а затем Медведев бьет мимо корта по центру. 15:15.

17:30

Медведев на подаче. 15:0.

17:28

Мощным и эффектным ударом с лета выигрывает гейм Циципас. 2-1.

17:28

40:30. Мимо корта бьет Циципас.

17:27

40:15. Не справился с подачей грека Медведев.

17:26

Идеальный удар с бэкхенда по линии в исполнении Медведева. 30:15.

17:26

30:0. Шикарный удар Циципаса в угол.

17:25

На подаче Циципас. 15:0. Вытащил Даниил сложный мяч, но Циципас пробил мощно в противоход, Медведев даже не старался отыграть этот эпизод.

17:25

И забирает свой гейм Медведев. 1-1.

17:24

Больше (2). Мощная подача вышла у Даниила.

17:24

Ровно. В аут попадает Медведев.

17:23

Больше. Поторопился Циципас, и пробил грек мимо корта.

17:23

А теперь ошибка у грека. В сетку бьет Стефанос. 40:40.

17:22

Грубо ошибается Медведев и пробил сильно мимо корта. Не получился удар у Даниила, не успевает он подстроиться под Циципаса. 30:40.

17:21

И вновь в сетку бьет Даниил. Не успел выйти из подачи. 30:30.

17:21

В сетку попадает Медведев. 30:15.

17:21

Мимо корта отвечает Циципас. 30:0.

17:21

Медведев на подаче. 15:0.

17:20

И выигрывает свой гейм Циципас. 1-0.

17:20

Мимо корта бьет Медведев. 40:30.

17:19

Вновь выигрывает подачу Циципас. 30:30.

17:19

Отыгрывает одно очко грек. 15:30. Пробил в правый угол, Медведев даже не стал тянуться.

17:18

0:30. Четко по правому краю в дальний угол бьет Медведев, Циципас же выдвинулся близко к сетке.

17:17

Матч начался. Циципас на подаче. 0:15.

17:12

Рено Лихтенштайн из Франции — сегодняшний судья на вышке.

17:10

По итогам жеребьевки первым на подаче будет Циципас. А пока стартует разминка.

17:06

Итак, выходят Медведев и Циципас на разминку.

16:55

Ожидаем появление теннисистов на корте.

16:51

К слову, Надаль сегодня тоже проведет свой стартовый матч на Итоговом турнире ATP. Его встреча со Зверевым запланирована на 23.00 мск.

16:50

Для Медведева, к слову, текущий сезон складывается очень удачно. Помимо триумфа в Шанхае Даниил также выиграл турниры в Санкт-Петербурге, Цинциннати и Софии. Кроме того, россиянин был в шаге от победы на US Open, но в драматичном финале верх все-таки взял Надаль.

16:45

Между собой Медведев и Циципас играли пять раз. И все пять встреч остались за российским теннисистом. Циципас уже неоднократно говорил о том, что Медведев является для него одним из самых неудобных соперников. В октябре этого года Даниил не пустил грека в финал турнира «Мастерс» в Шанхае, который в итоге выиграл именно россиянин.

16:40

Даниил Медведев на текущем турнире в Лондоне играет в группе Андре Агасси. Вместе с ним — помимо Циципаса — в группу вошли испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев.

16:35

Начало встречи запланировано на 17.00 мск.

16:30

Российский теннисист Даниил Медведев встречается с греком Стефаносом Циципасом в матче Итогового чемпионата ATP в Лондоне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.