Дерзкое шоу: Медведева вспомнила Тутберидзе, Трусова удивила Ханю

Канадский этап Гран-при по фигурному катанию еще долго будут вспоминать как турнир, на котором Александра Трусова исполнила три четверных прыжка и установила новый мировой рекорд, юная кореянка Ю Ён удивила мир тройным акселем и официально превратилась в претендентку на медали всех соревнований, а Евгения Медведева провалилась в короткой программе и потом героически вытащила произвольную, лишившись, однако, шансов на попадание в финал серии.

Однако соревнования заканчиваются, пропадает соревновательный нерв, и фигуристы вовсю куражатся на показательных выступлениях, где можно предстать в сумасшедшем образе и позволить себе любые эксперименты.

Параллельный четверной с Ханю и полный Unstoppable

Очень много яркого контента появляется уже на стадии подготовки к шоу, когда спортсмены общаются в неформальной обстановке. Например, выяснилось, что Трусова нашла общий язык с легендарным японцем Юдзуру Ханю — двукратным олимпийским чемпионом, за которым ездят по всему миру тысячи болельщиков, заваливая лед каждой арены подарками.

Во время тренировки фигуристы исполнили параллельно четверной тулуп, после чего Ханю мило потрепал юную россиянку по голове.

«Александра — фантастическая. Невероятная девушка, уникальная фигуристка, — начал свой спич японец на пресс-конференции. — В России много замечательных спортсменок — это и Трусова, и Анна Щербакова, и Камила Валиева, и Алена Канышева. Они прыгают четверные, не затрачивая на это много сил, как и я».

Сама Трусова в интервью Olympic Channel призналась, что первая подошла к Ханю и попросила о совместном четверном.

Скорее всего, такой оригинальной просьбы от девушки японец еще никогда не получал.

«В первый раз Юдзуру упал, а я коснулась рукой льда. Но со второго раза у нас получилось хорошо», — поведала Русская Ракета.

Уже на самом шоу Трусова и Ханю долго фотографировались вдвоем, наставляя друг другу «рожки».

А после прокатов фигуристы устроили дуэль квадов, причем Юдзуру финальную часть проиграл, упав с четверного, в то время как Александра сделала квад и добила множеством тройных прыжков подряд.

Что касается номеров двух гениев, то Трусова продемонстрировала прокат под песню Sia с красноречивым названием «Unstoppable».

«Меня не остановить, / Я машина без тормозов / Я непобедима / Я выигрываю каждый матч / Я очень сильна / Мне не нужно подзарядки / Я безумно уверена в себе / Сегодня меня не остановить», — эти строки можно спокойно считать гимном Трусовой в этом сезоне.

Любопытно, что в ходе выступления девушка оказывалась на льду гораздо чаще, чем на официальных соревнованиях, демонстрируя современную хореографию с перекатами на спине и необычными вращениями.

Дополнял образ экстравагантный цвет волос — черно-белый, под стать певице в клипе. Впрочем, чем бы дитя ни тешилось после победы с тремя четверными.

Ханю же решил показать свою короткую программу сезона 2013/14 под зажигательные «Прогулки в Париже» Гэри Мура, с которой он завоевал золото Олимпиады в Сочи.

Фанаты взрывались овациями на каждое движение японца, видимо, вспоминая свой 2014-й.

Медведева вспомнила времена Тутберидзе

Евгения Медведева тем временем решила вспомнить времена своих выступлений под руководством Этери Тутберидзе и вышла на лед в платье, в котором она катала первый вариант произвольной программы в олимпийский сезон 2017/18 под музыку «Январские звезды».

Однако постановка ей тогда не понравилась, номер заменили на «Анну Каренину», а позднее фигуристка говорила в интервью РИА «Новости», что красивым в «Январских звездах» было только платье. Его спортсменка и решила показать в Канаде.

Для выступления Медведева выбрала песню All Angels «Windmills Of Your Mind» («Ветряные мельницы твоего сознания»), смысл которой можно понять так:

все в жизни преходяще и часто повторяется по кругу, так что люди ничего не ценят по-настоящему. Учитывая платье времен Тутберидзе, получилось довольно символично.

Российские пары покорили Канаду на французском

Порадовали чувственными выступлениями и российские пары. Так, завоевавшие золото Александра Бойкова и Дмитрий Козловский откатались под «Подмосковные вечера» во французском варианте, — видимо, чтобы уважить канадских зрителей, среди которых немало франкоговорящих.

Кстати, после прошлогоднего чемпионата Европы, который проходил в Минске, эта пара выступала под песню «Белоруссия» группы «Песняры», так что ребята определенно знают толк в привлечении местной аудитории.

Взявшие бронзу в соревнованиях пар Евгения Тарасова / Владимир Морозов поразили публику пронзительную прокатом под «SOS d`un terrien en detresse» Димаша Худайбердиева.

Тройной подкрут точно в музыкальный акцент, тройной выброс, тодес, сложная поддержка на одной руке — эта программа не затерялась бы и на официальных стартах.

А экспрессия зрелых спортсменов, которые когда-то состояли в отношениях, но приняли решение расстаться и продолжить совместную карьеру в качестве партнеров только на льду, лишь добавляла изюминки в выступление.

Восточные танцы Кихиры, задорная школьница Ён и парень в балетной пачке

Серебряный призер женских соревнований Рика Кихира продемонстрировала прокат под «Spirit» Beyonce — причем почему-то в бежевом восточном костюме, который напоминал нечто египетское.

Впрочем, у японки и обе соревновательных программы этого сезона выдержаны в такой стилистике — кажется, Рику серьезно захватила восточная тема.

Одно из открытий этого взрослого сезона — 15-летняя кореянка Ю Ён, занявшая третье место на Skate Canada благодаря тройному акселю, — зажгла под «You Can't Stop The Beat» Elijah Kelley.

Поначалу девушка вышла на лед в образе прилежной ученицы частной школы, но очки потеряла уже при первом прыжке, а во второй части программы откровенно пустилась в пляс и даже кокетливо грозила пальцем зрителям.

Также весьма удивила публику танцевальная пара Кейтлин Хавайек / Жан-Люк Бэйкер — американцы откатались под «Лебединое озеро», вот только партнер тоже надел балетную пачку и пристроил игрушку общипанного ворона себе на плечо.

Кейтлин, исполнявшая роль прилежной балерины, красноречиво закрывала лицо руками, не в силах глядеть на это издевательство над искусством. Однако в итоге парочка подружилась и выдала отличный совместный прокат.