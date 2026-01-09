Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Адвокат отказалась назвать время передачи ключей от квартиры Долиной

Адвокат Свириденко не назвала время передачи Лурье ключей от квартиры Долиной
Кирилл Зыков/РИА Новости

Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье, не назвала ТАСС время и место передачи ключей от спорного жилья.

«По вопросу передачи ключей Лурье комментариев не будет», — заявила Свириденко.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а певица заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

На этой неделе Долина нарушила свое обещание 5 января передать проданную квартиру Полине Лурье. Однако 8 января исполнительница, по данным СМИ, окончательно переехала из спорного жилья в Хамовниках. Сторона Лурье пригласила артистку и ее представителей 9 января на передачу ключей. Однако встреча под вопросом, поскольку Долина могла уехать за пределы России.

Ранее на видео попал масштабный переезд Долиной на трех грузовиках.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27581407_rnd_8",
    "video_id": "record::97750f7e-e8e6-4b03-8e03-aafddbda69c8"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+