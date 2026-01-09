Адвокат отказалась назвать время передачи ключей от квартиры Долиной

Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье, не назвала ТАСС время и место передачи ключей от спорного жилья.

«По вопросу передачи ключей Лурье комментариев не будет», — заявила Свириденко.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а певица заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

На этой неделе Долина нарушила свое обещание 5 января передать проданную квартиру Полине Лурье. Однако 8 января исполнительница, по данным СМИ, окончательно переехала из спорного жилья в Хамовниках. Сторона Лурье пригласила артистку и ее представителей 9 января на передачу ключей. Однако встреча под вопросом, поскольку Долина могла уехать за пределы России.

Ранее на видео попал масштабный переезд Долиной на трех грузовиках.