Битва непобежденных: Бетербиев против Гвоздика. LIVE

Бетербиева же поддержал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Специалисты со всех концов света называют это событие историческим. И нет ничего удивительного. Ведь нашему дорогому брату Артуру Бетербиеву и Александру Гвоздику предстоит сразиться за пояса WBC и IBF. Мы молимся за Артура, верим в него, знаем, что он непобедим! Ждем начала боя! Ждем Артура с двумя поясами», — написал Кадыров в соцсети.