Битва непобежденных: Бетербиев против Гвоздика. LIVE

Тем временем в зале Усик пересекся с Тайсоном Фьюри. Встреча получилась максимально теплой, несмотря на желание украинца биться с «Цыганским бароном».
Бетербиева же поддержал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Специалисты со всех концов света называют это событие историческим. И нет ничего удивительного. Ведь нашему дорогому брату Артуру Бетербиеву и Александру Гвоздику предстоит сразиться за пояса WBC и IBF. Мы молимся за Артура, верим в него, знаем, что он непобедим! Ждем начала боя! Ждем Артура с двумя поясами», — написал Кадыров в соцсети.
Ломаченко и Усик прибыли на арену «Liacouras Center», чтобы поддержать Гвоздика.
И, наконец, главная изюминка сегодняшнего противостояния: оба боксера имеют на данный момент идеальные рекорды. У Бетербиева 14 побед без поражений, у Гвоздика — 17.
Что касается же Бетербиева и Гвоздика, то их история взаимоотношений берет свое начало еще с 2009 года. Тогда россиянин уже являлся чемпионом мира среди любителей, а Гвоздик же дебютировал за свою взрослую национальную сборную. Поединок состоялся на турнире в Стамбуле, досрочную победу в котором одержал Бетербиев.
На церемонии взвешивания вес Бетербиева оказался 79,15 кг, Гвоздика — 79,06 кг.
Стоит отметить, что эта боксерская битва станет первым объединительным в полутяжелом весе с ноября 2014 года: тогда российский боксер Сергей Ковалев победил американца Бернарда Хопкинса и завладел поясами IBF и WBA.
Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции боксерского вечера в Филадельфии, в главном поединке которого за титулы WBC и IBF встретятся россиянин Артур Бетербиев и украинец Александр Гвоздик.