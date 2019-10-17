Китай впереди: российскую пару сместили с трона в Лас-Вегасе

Павлюченко и Ходыкин совсем немного отстают от лидеров и в случае идеального проката произвольной программы вполне имеют шансы победить! Поздравляем молодой дуэт. На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию короткой программы пар на этапе Гран-при в Лас-Вегасе и желает вам спокойной ночи!
Таблица в соревнованиях спортивных пар после выступления всех дуэтов в короткой программе выглядит так:
Да, несмотря на грубую ошибку на прыжке китайцы обходят россиян! Они проиграли по технике, но получили больше за компоненты.
Что ж, уже можно сказать, что по исполнению технических элементов россияне сегодня были сильнее всех. Однако за компоненты судьи обычно дают больше баллов более опытным и уже заслужившим авторитет на взрослом уровне парам. Посмотрим, останутся ли Дарья и Денис на первом месте.
Хореография у Чен и Яна очень оригинальная. Много дополнительных игривых движений, которые делают программу насыщенной и зажигательной.
Тройная подкрутка и выброс тройной риттбергер также получаются чисто. Любопытно, что технический контент у опытных фигуристов из Китая точно такой же, как у недавних юниоров Павлюченко и Ходыкина.
Китайцы начали с тройного тулупа — получилось синхронно и без падений, но, кажется, был небольшой недокрут.
И завершают сегодняшние соревнования пар фавориты турнира Пэн Чен / Цзинь Ян! Они катаются под «Alegria» из «Цирка Дю Солей».
Оценка Кейн-Гриббл и Ледука:
Ох, девушка очень жестко упала после выброса тройной лутц! Прямо всем телом на лед...
Эшли и Тимоти становятся второй парой за сегодня, которая чисто исполняет параллельной прыжок! У них это тройной сальхов.
Американцы начали с отличной тройной подкрутки. Кстати, на своем предыдущем турнире они обошли сильный российский дуэт Евгения Тарасова / Владимир Морозов, так что соперники они непростые.
На льду — американцы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледук! Они катаются под «A Storm Is Coming» в исполнении Tommee Profitt и Liv Ash.
Оценка россиян выводит их на промежуточное первое место! Это их новый личный рекорд в короткой программе!
Выброс тройной риттбергер — отлично! Дарья спокойно приземлилась и красиво выехала. Трибуны уже просто ревут, словно не веря, что все эти элементы, оказывается, можно исполнять качественно.
Тройная подкрутка также идеальна! Затем следует красивое вращение со сменой нескольких позиций и дорожка шагов с синхронными отточенными движениями. Это совсем другой уровень по сравнению со всеми предыдущими дуэтами.
Звучат легкие звуки клавишных, и россияне невероятно синхронно исполняют тройной тулуп! Первый чистый прыжок у обоих партнеров сегодня! Вся арена в шоке — люди начинают массово аплодировать.
На льду — россияне Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин! Удачи нашим дебютантам взрослой серии Гран-при! Они катаются под The Storm в исполнении Havasi.
Оценка Александровской и Уиндзора:
Тройная подкрутка, тодес, вращения, дорожка шагов удались австралийцам неплохо. В целом выступление получилось довольно бодрым — настроение рок-н-ролльной музыки передано на все сто. Но вот прыжок и приземление с выброса Екатерины, конечно, подвели дуэт.
После тройного выброса Екатерина оперлась об лед рукой, чтобы удержать равновесие, но падения, к счастью избежала.
И уже по сложившейся сегодня печальной традиции партнерша заваливает параллельный прыжок — в случае данной пары это был тройной тулуп. Девушка упала, парень выстоял.
Итак, вторую разминку открывает дуэт из Австралии — Екатерина Александровская / Харли Уиндзор! Как несложно догадаться, партнерша ранее представляла Россию, но решила сменить спортивное гражданство. Ребята катаются под «Respect Yourself» и «Covers Vol» в исполнении Andrew Ferris и Michael Hutchence.
Началась разминка второй группы выступающих, среди которых — россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин!
После выступления четырех дуэтов таблица выглядит так:
Однако, несмотря на ошибку на прыжке, оценка Денни и Фрейзера выводит их на промежуточное первое место:
Да что ж такое! Все было великолепно, но параллельный прыжок вызвал такие же проблемы, как у остальных. Вместо тройного сальхова получился только двойной у партнера и одинарный — у девушки.
Денни и Фрейзер бойко разрезают лед в костюмах яркого фиолетового цвета, будто они и вправду цирковые артисты. Им легко удаются тройной подкрут и тройной выброс - браво!
Замыкают первую разминку американцы Хэвен Денни / Брэндон Фрейзер! Они выбрали для короткой программы «Quidam» из «Цирка Дю Солей».
Оценка Камиль и Эндрю:
Стиль выступления канадцев отличается от двух предыдущих пар — у них это современный танец под четкий ритм, а не напряженная лирика. Фигуристы в обтягивающих костюмах демонстрируют на льду сексуальную пластику и весьма оригинальные поддержки, что вызывает аплодисменты арены.
Камиль упала с параллельного тройного тулупа! Пока что прыжковые элементы парам не даются у нас...
Тройная подкрутка получилась не очень — девушка буквально врезалась в партнера сверху, тот едва сумел удержать ее и поставить на лед. Не хватило слаженности движений.
На льду — канадцы Камиль Руэст / Эндрю Вулф! Они выступают под «Let Me Down Easy» в исполнении Max Frost.
Оценка американцев:
Дуэт завершил программу раньше музыки, застыв в финальной позе. Видимо, их немного сбили с ритма ошибки — в частности, падение партнерши. Жаль, а ведь начало программы было великолепным — за тройную подкрутку они получили самый высокий, четвертый уровень сложности.
Снова не везет Джессике — на сложнейшем выбросе тройной лутц она приседает до самого льда и кое-как разворачивается всем корпусом, чтобы не упасть...
Эх, девушка упала с параллельного тройного сальхова! Парень выполнил, но дуэт понесет наказание вместе...
Американцы очень легко и с большим запасом по высоте исполняют тройную подкрутку!
Следующими выступают американцы Джессика Калаланг и Брайан Джонсон!Они катаются под саундтрек к сериалу «Игра престолов» — «Light of the Seven» (Ramin Djawidi).
Оценка британцев — 47,02 балла!
Этот дуэт — объективно слабейший сегодня по набору элементов. Тем не менее, хоть и с ошибками, они смогли выполнить тройной подкрут, двойной аксель (не очень синхронно) и в самой концовке — выброс тройной флип (за это им большой респект).
Эта пара по-своему очень уникальна: партнерше скоро исполнится 40 лет (для современного фигурного катания весьма солидно), она раньше выступала как одиночница, однако затем уже в зрелом возрасте решила вернуться на лед как парница. Браво за смелость!
Первыми на лед выходят британцы Зоя Джонс и Кристофер Бояди! Они катаются под композицию «The Storm» в исполнении Havasi и Lisa Gerrard.
Итак, спортсмены завершают свою разминку.
Фигуристы первой группы выходят на разминку! Выглядит это впечатляюще — свет прожекторов словно пробивает им путь на льду.
Итак, зал погрузился во мрак, освещен только каток, ведущий представляет судей. Зрители вежливо аплодируют. Скоро все начнется!
Фаворитами данного турнира являются китайские фигуристы Пэн Чен / Цзинь Ян, которые в сезоне-2018/19 завоевали бронзу на чемпионате четырех континентов (турнир среди стран Азии и Америки), а также стали серебряными призерами финала Гран-при.
Короткую программу Павлюченко / Ходыкина мы уже видели на открытых прокатах сборной. Теперь нужно откатать ее на 100%.
Распорядок выступления сегодня таков:
На данном этапе Гран-при — первом из шести в серии — примет участие только один российский дуэт. Это Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, которые в 2018 году победили на юниорском чемпионате мира.
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали чемпионами Европы у спортивных пар среди юниоровРИА Новости
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция короткой программы среди спортивных пар на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.