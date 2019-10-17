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Китай впереди: российскую пару сместили с трона в Лас-Вегасе

Павлюченко / Ходыкин — вторые в короткой программе на этапе Гран-при в США

В Лас-Вегасе стартовал первый этап серии Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях спортивных пар по итогам короткой программы первое место заняли китайцы Пэн Чен / Цзинь Ян, второе — россияне Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, третье — американцы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледук. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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00:11

Павлюченко и Ходыкин совсем немного отстают от лидеров и в случае идеального проката произвольной программы вполне имеют шансы победить! Поздравляем молодой дуэт. На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию короткой программы пар на этапе Гран-при в Лас-Вегасе и желает вам спокойной ночи!

00:09

Таблица в соревнованиях спортивных пар после выступления всех дуэтов в короткой программе выглядит так:

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00:08

Да, несмотря на грубую ошибку на прыжке китайцы обходят россиян! Они проиграли по технике, но получили больше за компоненты.

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00:07

Что ж, уже можно сказать, что по исполнению технических элементов россияне сегодня были сильнее всех. Однако за компоненты судьи обычно дают больше баллов более опытным и уже заслужившим авторитет на взрослом уровне парам. Посмотрим, останутся ли Дарья и Денис на первом месте.

00:05

Хореография у Чен и Яна очень оригинальная. Много дополнительных игривых движений, которые делают программу насыщенной и зажигательной.

00:04

Тройная подкрутка и выброс тройной риттбергер также получаются чисто. Любопытно, что технический контент у опытных фигуристов из Китая точно такой же, как у недавних юниоров Павлюченко и Ходыкина.

00:04

Китайцы начали с тройного тулупа — получилось синхронно и без падений, но, кажется, был небольшой недокрут.

00:03

И завершают сегодняшние соревнования пар фавориты турнира Пэн Чен / Цзинь Ян! Они катаются под «Alegria» из «Цирка Дю Солей».

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00:00

Оценка Кейн-Гриббл и Ледука:

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23:59

Ох, девушка очень жестко упала после выброса тройной лутц! Прямо всем телом на лед...

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23:58

Эшли и Тимоти становятся второй парой за сегодня, которая чисто исполняет параллельной прыжок! У них это тройной сальхов.

23:57

Американцы начали с отличной тройной подкрутки. Кстати, на своем предыдущем турнире они обошли сильный российский дуэт Евгения Тарасова / Владимир Морозов, так что соперники они непростые.

23:56

На льду — американцы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледук! Они катаются под «A Storm Is Coming» в исполнении Tommee Profitt и Liv Ash.

23:55

Оценка россиян выводит их на промежуточное первое место! Это их новый личный рекорд в короткой программе!

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23:53

Выброс тройной риттбергер — отлично! Дарья спокойно приземлилась и красиво выехала. Трибуны уже просто ревут, словно не веря, что все эти элементы, оказывается, можно исполнять качественно.

23:52

Тройная подкрутка также идеальна! Затем следует красивое вращение со сменой нескольких позиций и дорожка шагов с синхронными отточенными движениями. Это совсем другой уровень по сравнению со всеми предыдущими дуэтами.

23:51

Звучат легкие звуки клавишных, и россияне невероятно синхронно исполняют тройной тулуп! Первый чистый прыжок у обоих партнеров сегодня! Вся арена в шоке — люди начинают массово аплодировать.

23:50

На льду — россияне Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин! Удачи нашим дебютантам взрослой серии Гран-при! Они катаются под The Storm в исполнении Havasi.

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23:49

Оценка Александровской и Уиндзора:

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23:46

Тройная подкрутка, тодес, вращения, дорожка шагов удались австралийцам неплохо. В целом выступление получилось довольно бодрым — настроение рок-н-ролльной музыки передано на все сто. Но вот прыжок и приземление с выброса Екатерины, конечно, подвели дуэт.

23:45

После тройного выброса Екатерина оперлась об лед рукой, чтобы удержать равновесие, но падения, к счастью избежала.

23:45

И уже по сложившейся сегодня печальной традиции партнерша заваливает параллельный прыжок — в случае данной пары это был тройной тулуп. Девушка упала, парень выстоял.

23:44

Итак, вторую разминку открывает дуэт из Австралии — Екатерина Александровская / Харли Уиндзор! Как несложно догадаться, партнерша ранее представляла Россию, но решила сменить спортивное гражданство. Ребята катаются под «Respect Yourself» и «Covers Vol» в исполнении Andrew Ferris и Michael Hutchence.

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23:38

Началась разминка второй группы выступающих, среди которых — россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин!

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23:36

После выступления четырех дуэтов таблица выглядит так:

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23:35

Однако, несмотря на ошибку на прыжке, оценка Денни и Фрейзера выводит их на промежуточное первое место:

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23:31

Да что ж такое! Все было великолепно, но параллельный прыжок вызвал такие же проблемы, как у остальных. Вместо тройного сальхова получился только двойной у партнера и одинарный — у девушки.

23:27

Денни и Фрейзер бойко разрезают лед в костюмах яркого фиолетового цвета, будто они и вправду цирковые артисты. Им легко удаются тройной подкрут и тройной выброс - браво!

23:30

Замыкают первую разминку американцы Хэвен Денни / Брэндон Фрейзер! Они выбрали для короткой программы «Quidam» из «Цирка Дю Солей».

23:28

Оценка Камиль и Эндрю:

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23:26

Стиль выступления канадцев отличается от двух предыдущих пар — у них это современный танец под четкий ритм, а не напряженная лирика. Фигуристы в обтягивающих костюмах демонстрируют на льду сексуальную пластику и весьма оригинальные поддержки, что вызывает аплодисменты арены.

23:25

Камиль упала с параллельного тройного тулупа! Пока что прыжковые элементы парам не даются у нас...

23:24

Тройная подкрутка получилась не очень — девушка буквально врезалась в партнера сверху, тот едва сумел удержать ее и поставить на лед. Не хватило слаженности движений.

23:23

На льду — канадцы Камиль Руэст / Эндрю Вулф! Они выступают под «Let Me Down Easy» в исполнении Max Frost.

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23:22

Оценка американцев:

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23:20

Дуэт завершил программу раньше музыки, застыв в финальной позе. Видимо, их немного сбили с ритма ошибки — в частности, падение партнерши. Жаль, а ведь начало программы было великолепным — за тройную подкрутку они получили самый высокий, четвертый уровень сложности.

23:20

Снова не везет Джессике — на сложнейшем выбросе тройной лутц она приседает до самого льда и кое-как разворачивается всем корпусом, чтобы не упасть...

23:19

Эх, девушка упала с параллельного тройного сальхова! Парень выполнил, но дуэт понесет наказание вместе...

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23:17

Американцы очень легко и с большим запасом по высоте исполняют тройную подкрутку!

23:16

Следующими выступают американцы Джессика Калаланг и Брайан Джонсон!Они катаются под саундтрек к сериалу «Игра престолов» — «Light of the Seven» (Ramin Djawidi).

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23:16

Оценка британцев — 47,02 балла!

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23:14

Этот дуэт — объективно слабейший сегодня по набору элементов. Тем не менее, хоть и с ошибками, они смогли выполнить тройной подкрут, двойной аксель (не очень синхронно) и в самой концовке — выброс тройной флип (за это им большой респект).

23:11

Эта пара по-своему очень уникальна: партнерше скоро исполнится 40 лет (для современного фигурного катания весьма солидно), она раньше выступала как одиночница, однако затем уже в зрелом возрасте решила вернуться на лед как парница. Браво за смелость!

23:10

Первыми на лед выходят британцы Зоя Джонс и Кристофер Бояди! Они катаются под композицию «The Storm» в исполнении Havasi и Lisa Gerrard.

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23:07

Итак, спортсмены завершают свою разминку.

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23:02

Фигуристы первой группы выходят на разминку! Выглядит это впечатляюще — свет прожекторов словно пробивает им путь на льду.

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22:59

Итак, зал погрузился во мрак, освещен только каток, ведущий представляет судей. Зрители вежливо аплодируют. Скоро все начнется!

22:50

Фаворитами данного турнира являются китайские фигуристы Пэн Чен / Цзинь Ян, которые в сезоне-2018/19 завоевали бронзу на чемпионате четырех континентов (турнир среди стран Азии и Америки), а также стали серебряными призерами финала Гран-при.

22:45

Короткую программу Павлюченко / Ходыкина мы уже видели на открытых прокатах сборной. Теперь нужно откатать ее на 100%.

22:40

Распорядок выступления сегодня таков:

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22:35

На данном этапе Гран-при — первом из шести в серии — примет участие только один российский дуэт. Это Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, которые в 2018 году победили на юниорском чемпионате мира.

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Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали чемпионами Европы у спортивных пар среди юниоров Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали чемпионами Европы у спортивных пар среди юниоров
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали чемпионами Европы у спортивных пар среди юниоров

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали чемпионами Европы у спортивных пар среди юниоров

РИА Новости
22:30

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция короткой программы среди спортивных пар на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

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Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали чемпионами Европы у спортивных пар среди юниоров Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали чемпионами Европы у спортивных пар среди юниоров