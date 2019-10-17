Китай впереди: российскую пару сместили с трона в Лас-Вегасе

Что ж, уже можно сказать, что по исполнению технических элементов россияне сегодня были сильнее всех. Однако за компоненты судьи обычно дают больше баллов более опытным и уже заслужившим авторитет на взрослом уровне парам. Посмотрим, останутся ли Дарья и Денис на первом месте.