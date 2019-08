В ожидании сезона: дочь Тутберидзе показала новый танец. LIVE

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Самая интересная пара сегодняшнего дня прокатов представляет свою программу: не самый высокий темп в начале выступления сменился быстрыми дорожками шагов и поддержки под известную композицию «Everybody wants to be a cat». Довольны фигуристы прокатом. К слову, их тренер Игорь Шпильбанд воспитал таких олимпийских чемпионов, как Тесса Вирчу и Скотт Мойр, Мэрил Дэвис и Чарли Уайт.