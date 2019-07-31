В ожидании сезона: дочь Тутберидзе показала новый танец. LIVE

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Самая интересная пара сегодняшнего дня прокатов представляет свою программу: не самый высокий темп в начале выступления сменился быстрыми дорожками шагов и поддержки под известную композицию «Everybody wants to be a cat». Довольны фигуристы прокатом. К слову, их тренер Игорь Шпильбанд воспитал таких олимпийских чемпионов, как Тесса Вирчу и Скотт Мойр, Мэрил Дэвис и Чарли Уайт.
Третьими на лед выходят Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев. Также джаз выбрали для своего проката молодые фигуристы: много вращений, твизлов и в конце крайне уверенная поддержка. Несмотря на то, что на арене в Новогорске присутствует совсем мало зрителей, больше всего аплодисментов достается именно этой паре.
Трогательная, перетекающая в зажигательную мелодия соответствует танцу, который показали Елизавета Шанаева и Девид Нарижный. Твизлы были небезупречны, но их было очень много во второй части программы, что несомненно, в случае оценивания прокатов, компенсировало бы спортсменам баллы.
А кто же будет представлять сегодня свои? Екатерина Андреева — Иван Десятов, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Елизавета Худайбердиева — Никита Назаров, Елизавета Шанаева — Девид Нарижный, Ангелина Лазарева — Максим Прокофьев.
Фигуристы в новом сезоне выступят на двух этапах юниорского Гран-при. С 21 по 24 августа Дэвис и Смолкин примут участие в соревнованиях во французском Куршевеле, а через неделю — с 28 по 31 августа — в американском Лейк-Плэсиде
Первым спортсмены продемонстрируют так называемый ритм-танец (короткую программу). Участие в прокатах также примет дочь известного тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис, которая выступает в паре с Глебом Смолкиным и тренируется на постоянной основе в США.
Диана Дэвис и Этери Тутберидзеinstagram.com/tutberidze.eteri
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции контрольных прокатов фигуристов, которые в сезоне-2019/20 будут защищать честь России на юниорском уровне. Сегодня мы впервые увидим новые программы в танцах на льду.