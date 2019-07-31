В ожидании сезона: дочь Тутберидзе показала новый танец. LIVE

Третьими на лед выходят Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев. Также джаз выбрали для своего проката молодые фигуристы: много вращений, твизлов и в конце крайне уверенная поддержка. Несмотря на то, что на арене в Новогорске присутствует совсем мало зрителей, больше всего аплодисментов достается именно этой паре.