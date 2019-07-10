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Новый допинг: россиянина наказали после ухода из UFC

Российского бойца Штыркова дисквалифицировали на два года

Российский боец Иван Штырков дисквалифицирован на два года за употребление допинга. Он должен был стать одним из хедлайнеров второго турнира UFC в России, однако за день до боя отказался драться, сославшись на проблемы со здоровьем. Позднее стало известно, что истинная причина его отстранения была именно в допинге. Расторжение контракта с UFC и бан не ставят крест на карьере Уральского Халка — скоро он начнет выступать в лучшем промоушене Японии.

Американское антидопинговое агентство (USADA) дисквалифицировало российского бойца смешанного стиля (MMA) Ивана Штыркова на два года за употребление запрещенных веществ.

Как сообщается в отчете USADA, в одном из анализов россиянина были обнаружены следы анаболического стероида болденона, служащего для более эффективного набора мышечной массы, укрепления связок и суставов.

Этот препарат не может попасть в организм случайно, поскольку вводится путем инъекций.

Известно, что следы допинга у Штыркова были обнаружены перед его дебютным поединком в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Контракт на четыре боя с самым большим MMA-промоушеном мира Уральский Халк (прозвище Штыркова – «Газета.Ru») подписал в марте этого года, а уже в апреле должен был встретиться с полутяжеловесом Дэвином Кларком на мероприятии UFC в Санкт-Петербурге, однако за день до боя он был снят с турнира.

Тогда Штырков сослался на проблемы со здоровьем, но вскоре стало известно, что истинной причиной его отстранения был допинг. Как позднее признавался Штырков, в его организме представители USADA обнаружили неопознанное вещество, через три месяца вскрыли пробу «B», где, по словам бойца, нашли «мизерные доли болденона».

Он уверяет, что применял вещество исключительно в восстановительных целях.

«Да, раз оно было у меня в крови, значит, я его употреблял. Но это было сделано до подписания контракта с UFC и вообще до каких-либо боев. Я иногда рассказывал о своей травме колена. Во времена той травмы врачи посоветовали мне нарастить мышечную массу, закрепить коленный сустав. Для этого все и было сделано», — признавался Штырков в интервью Sports.ru.

Выяснилось, что болденон россиянину вводили за десять месяцев до подписания контракта с UFC. Однако, согласно правилам USADA, организм бойца должен быть чист от запрещенных веществ на протяжении года перед дебютом в UFC. Известны случаи, когда некоторые препараты в организме спортсмена задерживаются на более долгий срок, чем прогнозируется, но это не про Штыркова.

Когда история с допингом окончательно подтвердилась, стало понятно, что непобежденному Уральскому Халку не избежать дисквалификации. Представители бойца предполагали, что расторжения контракта с UFC можно будет избежать, поскольку срок бана, по их мнению, должен был составить не более полугода.

Тогда же менеджера Штыркова Саята Абдрахманова уведомили о более серьезном наказании – два года дисквалификации.

После этого Штырков, так и не дебютировавший в UFC, принял решение расторгнуть контракт с организацией. Сторонам удалось достичь взаимного согласия, а россиянина практически сразу подписали в другой известный промоушен – японский RIZIN. Контракт рассчитан на четыре боя с возможностью выступления в других лигах. Поскольку дисциплинарное наказание распространяется только на зону ответственности USADA, Штырков сможет беспрепятственно выступать вне американских организаций.

«Контракт с RIZIN – это новая история в моей карьере. Я благодарен за возможность вернуться в игру», – сказал Штырков в интервью пресс-службы клуба «Архангел Михаил».

Дебют 30-летнего Штыркова в RIZIN состоится 28 июля. Там он будет выступать, как и планировал в UFC, в полутяжелой весовой категории, а главной целью станет завоевание пояса. Первым его соперником станет боец из Южной Кореи Хун Ким. Менеджер россиянина Дэниэл Рубенштейн заявил о готовности своего клиента к дополнительным манипуляциям из-за допингового скандала.

«Иван рад возможности выступать в RIZIN и понимает, что он будет подвергаться допинг-тестам. Он планирует соблюдать правила и с нетерпением ждет бой в Токио в июле»,

— приводит слова Рубенштейна ТАСС.

Что интересно, у Кима – отрицательный профессиональный рекорд. На его счету 10 побед и 12 поражений, тогда как Штырков, выступающий в смешанных единоборствах с 2015 года, имеет на своем счету 15 побед в 16 поединках (одна встреча закончилась ничьей). Он считался одним из самых талантливых бойцов России, однако свой потенциал развить так и не смог, поскольку дрался только в российских организациях, хотя и снимал скальпы именитых соперников — Тиагу Сантоса, Джеффа Монсона и Фабио Мальдонадо.