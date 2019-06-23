Позор Тутберидзе: номер Загитовой украли у американки

Очередной скандал возник вокруг нового номера российской фигуристки Алины Загитовой, который она продемонстрировала в ходе ледового шоу Fantasy on Ice в японском Кобе. Олимпийскую чемпионку Пхенчхане обвинили в плагиате. Большую схожесть в движениях фигуристки заметила американская танцовщица и хореограф Джо Джо Гомез, поставившая номер в клипу композиции певицы Билли Айлиш «Bad Guy». В своем инстаграме она выступила с обвинением в адрес Даниила Глейхенгауза, хореографа из группы Этери Тутберидзе, который непосредственно ставит номера Загитовой.

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«Тот момент, когда мою хореографию к песне «Bad Guy» крадут и показывают по национальному телевидению. Глейхенгауз, я очень польщена тем, как вы вдохновились моей работой, но в следующий раз не надо воровать. Лучше наймите меня и оплатите билет до России», — написала Гомез.

Опубликовав пост на своей странице, американка написала гневный комментарий и под одной из публикаций в инстаграме самого Глейхенгауза. Тот в свою очередь сначала удалил все ответы пользователей к записи, а затем и вовсе ограничил возможность комментировать ее.

Позднее Гомез выступила с более широким публичным обращением, заявив, что российский хореограф позаимствовал из ее танца практически все элементы.

«Когда я говорю о воровстве, я имею в виду повторение всего концепта. В этом номере все то же самое: и концепт, и песня та же, и расстановка элементов по таймингу.

Есть разница между тем, чтобы делать в похожем стиле, исполнять схожие движения — они универсальны, и тем, чтобы полностью воровать концепт и весь номер. Именно так и произошло», — сказала американка в ходе своего видеообращения, опубликованного в Instagram Stories.

Также танцовщица поблагодарила своих подписчиков за поддержку и подчеркнула, что Глейхенгауз уже связался с ней лично, попросив прощения за данный инцидент.

Примечательно, что злополучный номер Загитовой не первый раз провоцирует собой локальный скандал. Ранее с критикой на фигуристку обрушились поклонники ее соотечественницы, двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой. Поводом для разговоров стала композиция, под которую и был поставлен сам прокат. В частности, песня «Bad Guy», как утверждала сама Медведева, является одной из ее любимых. Спустя некоторое время после того высказывания Загитова выступила на публике под данный саундтрек, что спровоцировало собой немало негативных высказываний и обвинений в адрес команды Тутберидзе.

Не осталась в стороне даже Медведева, которая опубликовала видеозапись, на которой она иронично исполняет песню.

В ответ на обвинения Глейхенгауз дал короткий комментарий, заявив, что обвинения являются выдуманными, а произошедшее — совпадением. «Отвечу один раз, дальше буду удалять. Интервью не видел, музыку выбрали еще до отпуска, как вернулись, начали ставить», — сказал хореограф.

Негативную реакцию непосредственно на показательное выступление выразили и поклонники фигурного катания. Так, один из пользователей YouTube, прокомментировав номер Загитовой, назвал его слабым, а также отметил, что тренерский штаб Тутберидзе и Глейхенгауз в частности потратили время впустую.

«Не хочу никого обидеть, но номер откровенно говоря слабый. Алина еле катает, то же самое с прыжками. В музыку вообще не попадает. Я уже молчу, что многое из хореографии просто украдено у Джо Джо Гомез. Ждали показалку, вот и дождались», — написал пользователь с никнеймом Lexa Cormie.

Действительно, Загитова до сих пор не представила программу на следующий сезон, тогда как ее партнеры по команде из отделения «Хрустальный» в спортивной школе «Самбо-70» уже вовсю готовятся к новым соревновательным прокатам. По итогам прошедшего сезона, когда 17-летняя фигуристка впервые в своей карьере стала чемпионкой мира, добыв в свою копилку последнее недостающее золото, не провела ни одной полноценной тренировки. После продолжительного отдыха Загитова разбавила свой отпуск многочисленными выступлениями в ледовых шоу. Как в Японии, так и Краснодаре, где свой гала-концерт организовала Этери Тутберидзе.

Учитывая это, среди болельщиков Загитовой появились сомнения в отношении будущей карьеры фигуристки. В частности, пошли слухи о том, что 17-летняя уроженка Ижевска намерена взять паузу в фигурном катании или же вовсе повесить коньки на гвоздь.

Причем первый звоночек к этому прозвучал еще в ходе прошедшего сезона, когда Загитова стала откровенно сбавлять, сначала упустив золото в финале Гран-при, а затем и в первенстве Европы, попутно провалившись на чемпионате России.

В тот период эксперты и сторонние тренеры утверждали, что спортсменка работает на износ, и ей необходимо взять временный перерыв. Об этом думала и сама Загитова, выразившая, по признаниям Тутберидзе, намерение сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме.

Однако в Японию Алина все-таки поехала и, набрав в общей сумме 237,50 балла, обошла Элизабет Турсынбаеву из Казахстана и Евгению Медведеву, завоевав первую в своей карьере золотую медаль первенства мира.

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