Черно-белые волосы и Чаплин: самые необычные номера фигуристов

Начало весны выдалось невероятно активным на события в фигурном катании. Одновременно прошли два интересных турнира — юниорский чемпионат мира и Универсиада, а также состоялся концерт в честь 50-летия тренерской деятельности Алексея Мишина и Тамары Москвиной, на котором выступили известные фигуристы из Санкт-Петербурга.

Реклама

На всех этих мероприятиях спортсмены демонстрировали оригинальные показательные номера, причем многие из них оказались для болельщиков новыми — не теми, что исполнялись по ходу сезона. Любопытно, что фигуристы решили поставить себе новые программы для гала-шоу под конец спортивного года, но тем интереснее было для зрителей.

Александра Трусова

Ученица Этери Тутберидзе во второй раз подряд поднялась на высшую ступень пьедестала почета на юниорском чемпионате мира и повторила рекордное достижение Елены Радионовой: теперь только эти две россиянки являются двукратными победительницами ЮЧМ в женском одиночном разряде.

В произвольной программе Трусова исполнила четверной тулуп в каскаде с тройным, сольный четверной тулуп, а также показала четверной лутц, хотя и немного недокрутила его, что привело к падению.

После такого мощного набора элементов в соревновательной части турнира девушка позволила себе отдохнуть на гала — никаких тебе четверных тулупов

просто ради того, чтобы поприветствовать публику, как фигуристка делала, например, на взрослом чемпионате России. На шоу в Загребе Трусова ограничилась тройными прыжками, что, впрочем, ничуть не сказалось на художественной части выступления.

Александра вышла на лед в экстравагантном образе — черно-белом платье, поделенном на два цвета вертикально, и с такой же по цветовой гамме прической — точно в тон костюму.

Как оказалось, это была отсылка к знаменитому образу певицы Sia, которая красила волосы именно таким образом. Именно под композицию этой артистки Unstoppable Трусова и выступала на гала-шоу.

Фигуристка катилась по льду всем телом, завершала вращения тем, что приседала на лед и неловко улыбалась при этом,

потому что зрителю сначала казалось, будто она не смогла закончить элемент, а на самом деле это была лишь часть номера, — и вот уже девушка делала внезапный кувырок назад и продолжала показывать современный танец.

В целом номер получился ритмичным, боевитым и немного угловатым — как в раз в стиле Трусовой, которая берет в фигурном катании, скорее, техникой, чем плавным скольжением и красотой каждого жеста.

«Меня не остановить / Я скоростная машина без тормозов / Меня не победить / Я выигрываю абсолютно все», — нетрудно догадаться, почему тренерский штаб и спортсменка выбрали композицию с такими словами.

Своими четверными прыжками Трусова расширяет границы представлений о том, на что способны девушки в фигурном катании.

И, пока она будет исполнять по три четверных в одной программе, одолеть ее будет действительно непросто.

Анна Щербакова

Серебряную медаль на юниорском чемпионате мира в Загребе завоевала коллега Трусовой по группе Этери Тутберидзе Анна Щербакова. Девушка тоже владеет четверным прыжком — пока только одним, но зато самым сложным — лутцом.

В отличие от Александры, она смогла показать четверной лутц чисто в произвольной программе, но больше «квадов» у Щербаковой заявлено не было,

и она исполняла только тройные прыжки, в то время как Трусова баловала публику четверными тулупами. Это и позволило конкурентке взять золото.

На объявлении оценок Щербакова ничуть не показала, что расстроена, — такой исход был, скорее, ожидаем.

А во время показательных выступлений девушка зажгла в восточном стиле: она вышла на лед в фиолетовом кимоно и смиренно поклонилась зрителям, держа руки сцепленными на груди. Слегка отстраненный и возвышенный взгляд, который так подходит лирическим программам Щербаковой, оказался кстати и здесь.

Однако затем фигуристка неожиданно скинула кимоно и оказалась в облегающем боевом костюме ниндзя — темном с красными полосками.

Дальше пошел такой же современный танец, как у Трусовой, — с перекатываниями по льду в стиле брейк-данса и взмахами ногами, — только, пожалуй, более пластичный. Конечно, здесь были и тройные прыжки — причем в каскаде. Но никаких четверных — на этот раз тренерский штаб не дал девочкам разгуляться.

Михаил Коляда

А пока ученицы Тутберидзе топили лед в Хорватии, в Санкт-Петербурге не менее ярко зажигал Михаил Коляда, выступивший на концерте в честь юбилея тренерской деятельности Алексея Мишина и Тамары Москвиной.

Зрители получили приятный сюрприз: накануне чемпионата мира спортсмену поставили новый показательный номер, и теперь вместо лиричной программы в белой рубашке он катался в смешном, слегка мешковатом костюме и цилиндре — в образе Чарли Чаплина.

Смешливому Михаилу такие номера действительно идут.

В начале выступления он довольно ловко жонглировал апельсинами под смех собравшейся публики, а потом пытался играть ими в гольф, но никак не мог попасть по «мячикам» тростью.

Под конец фигурист оставил цилиндр и трость в стороне и исполнил два тройных прыжка, причем один — со смазанным выездом. Остается надеяться, что на чемпионате мира не только тройные, но и четверные у Коляды будут получаться без таких досадных ошибок.

Софья Самодурова

На этом же концерте в честь Мишина и Москвиной выступала еще одна участница грядущего чемпионата мира — Софья Самодурова. Девушка решила усложнить свой показательный номер не элементами, а тем, что теперь сама исполняла песню, под которую каталась, — All By Myself Селин Дион.

Однако после первого куплета фигуристка неожиданно подъехала к бортику, где ее ждал наставник Мишин, и громко заявила «А сейчас я пойду покатаюсь, ладно?» и под аплодисменты зрителей отправилась исполнять программу.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».