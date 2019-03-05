Борьба за 36 медалей: идет пятый день Универсиады. LIVE

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Стартовал женский спринт по биатлону.
Текстовую онлайн-трансляцию женской спринтерской гонки на 7,5 км вы можете посмотреть здесь.
Для мужской сборной России это второе поражение на Универсиаде-2019. Также в активе россиян три победы.
Завершился матч между Норвегией и Россией в мужском керлинге. Россияне в шестом энде проиграли одно очко и уступили норвежцам с общим счетом 2:11.
Что касается биатлона, то 4 марта женщины уже провели индивидуальную гонку, которая стала для россиянок триумфальной — топ-6 составили исключительно отечественные биатлонистки. Золото досталось Гербуловой, серебро завоевала Мошкова, а тройку лидеров замкнула Елена Чиркова.
Вчера золото в общую копилку России принесли Сергей Горланов и Мария Вяткина, победившие в соревнованиях по спортивному ориентированию, четыре серебряные награды завоевали Владислав Киселев (спортивное ориентирование), Екатерина Ефременкова (шорт-трек), Антон Енджиевский (горнолыжный спорт) и Милена Быкова (сноуборд). Также россияне завоевали четыре бронзовые награды.
После четвертого дня Универсиады Россия продолжает уверенно лидировать в общем медальном зачете.
Совсем скоро стартует спринтерская гонка среди женских сборных по биатлону на дистанции 7,5 км. В составе российской команды на дистанцию выйдут Елизавета Каплина (7-й стартовый номер), Тамара Воронина (9), Ирина Казакевич (14), Валерия Васнецова (27), Наталья Гербулова (28) и Екатерина Мошкова (30). Начало гонки запланировано на 7.00 мск.
Отыграли два очка россияне в пятом энде. За российскую команду выступают Николай Чередниченко, Вадим Шведов, Даниил Горячев, Александр Быстров и Денис Исламов.
На данный момент в Красноярске проходят соревнования по керлингу среди мужских сборных. Российская команда с разгромным счетом уступает норвежцам — 0:10 после четвертого энда.
Так, сегодня состоятся спринтерские гонки среди женщин и мужчин в биатлоне и в лыжных гонках. Также будут разыграны медали в женском и мужском параллельном слаломе на сноуборде и в слоупстайле в соревнованиях фристайлистов. Помимо этого сегодня пройдут забеги в шорт-треке на 1000 м, а также эстафеты на 3000 м среди женщин и 5000 м — среди мужчин.
Сегодня будет разыграно 12 комплектов наград — целых 36 медалей!
Добрый день, уважаемые любители спорта! На всемирных Студенческих играх — Универсиаде — стартует пятый день борьбы за медали. В этом онлайне мы будем освещать самые главные события этого масштабного мероприятия.