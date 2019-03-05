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Онлайн-трансляция пятого дня Универсиады в Красноярске
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ТракторАвтомобилист
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03:00
Питтсбург ПингвинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Бостон БрюинзФлорида Пантерз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингМиннесота Уайлд
не начался
03:30
Детройт Ред УингзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:30
Оттава СенаторзНью-Йорк Айлендерс
не начался
04:30
Даллас СтарзКолорадо Эвеланш
не начался
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Чикаго БлэкхоуксБаффало Сэйбрз
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Борьба за 36 медалей: идет пятый день Универсиады. LIVE

Онлайн-трансляция пятого дня Универсиады в Красноярске

В Красноярске идет пятый день всемирных студенческих спортивных игр — Универсиады. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий.
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07:02

Стартовал женский спринт по биатлону.

06:55

Текстовую онлайн-трансляцию женской спринтерской гонки на 7,5 км вы можете посмотреть здесь.

06:50

Для мужской сборной России это второе поражение на Универсиаде-2019. Также в активе россиян три победы.

06:45

Завершился матч между Норвегией и Россией в мужском керлинге. Россияне в шестом энде проиграли одно очко и уступили норвежцам с общим счетом 2:11.

06:40

Что касается биатлона, то 4 марта женщины уже провели индивидуальную гонку, которая стала для россиянок триумфальной — топ-6 составили исключительно отечественные биатлонистки. Золото досталось Гербуловой, серебро завоевала Мошкова, а тройку лидеров замкнула Елена Чиркова.

06:35

Вчера золото в общую копилку России принесли Сергей Горланов и Мария Вяткина, победившие в соревнованиях по спортивному ориентированию, четыре серебряные награды завоевали Владислав Киселев (спортивное ориентирование), Екатерина Ефременкова (шорт-трек), Антон Енджиевский (горнолыжный спорт) и Милена Быкова (сноуборд). Также россияне завоевали четыре бронзовые награды.

06:30

После четвертого дня Универсиады Россия продолжает уверенно лидировать в общем медальном зачете.

06:25

Совсем скоро стартует спринтерская гонка среди женских сборных по биатлону на дистанции 7,5 км. В составе российской команды на дистанцию выйдут Елизавета Каплина (7-й стартовый номер), Тамара Воронина (9), Ирина Казакевич (14), Валерия Васнецова (27), Наталья Гербулова (28) и Екатерина Мошкова (30). Начало гонки запланировано на 7.00 мск.

06:17

Отыграли два очка россияне в пятом энде. За российскую команду выступают Николай Чередниченко, Вадим Шведов, Даниил Горячев, Александр Быстров и Денис Исламов.

06:15

На данный момент в Красноярске проходят соревнования по керлингу среди мужских сборных. Российская команда с разгромным счетом уступает норвежцам — 0:10 после четвертого энда.

06:10

Так, сегодня состоятся спринтерские гонки среди женщин и мужчин в биатлоне и в лыжных гонках. Также будут разыграны медали в женском и мужском параллельном слаломе на сноуборде и в слоупстайле в соревнованиях фристайлистов. Помимо этого сегодня пройдут забеги в шорт-треке на 1000 м, а также эстафеты на 3000 м среди женщин и 5000 м — среди мужчин.

06:05

Сегодня будет разыграно 12 комплектов наград — целых 36 медалей!

Медали Универсиады: алюминиевый сплав технологий и стиля 2
Анна Воронцова/"Газета.Ru"
На Универсиаде-2019 будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Для спортсменов-призеров будет изготовлено 732 медали. Впервые медали для соревнований международного уровня выполнены из алюминиевого сплава по экологичной технологии инертного анода, при которой в атмосферу выделяется кислород.
06:00

Добрый день, уважаемые любители спорта! На всемирных Студенческих играх — Универсиаде — стартует пятый день борьбы за медали. В этом онлайне мы будем освещать самые главные события этого масштабного мероприятия.

Церемония открытия Универсиады в Красноярске
Владимир Астапкович/РИА "Новости"
Церемония открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 в Красноярске, 2 марта 2019 года