Борьба за 36 медалей: идет пятый день Универсиады. LIVE

Так, сегодня состоятся спринтерские гонки среди женщин и мужчин в биатлоне и в лыжных гонках. Также будут разыграны медали в женском и мужском параллельном слаломе на сноуборде и в слоупстайле в соревнованиях фристайлистов. Помимо этого сегодня пройдут забеги в шорт-треке на 1000 м, а также эстафеты на 3000 м среди женщин и 5000 м — среди мужчин.