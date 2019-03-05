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Онлайн-трансляция пятого дня Универсиады в Красноярске
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Биатлон / Мужской спринт на 10 км
10:00
Онлайн-трансляция мужского спринта по биатлону на Универсиаде
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Биатлон / Универсиада
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Спринт 7,5 км, женщины
1
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ХК СочиЛокомотив
не начался
19:30
Динамо МЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Бостон БрюинзФлорида Пантерз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингМиннесота Уайлд
не начался
03:30
Детройт Ред УингзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:30
Оттава СенаторзНью-Йорк Айлендерс
не начался
04:30
Даллас СтарзКолорадо Эвеланш
не начался
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Борьба за медаль: россияне мажут один за другим. LIVE

Онлайн-трансляция мужского спринта по биатлону на Универсиаде

На Универсиаде в Красноярске биатлонисты борются за победу в спринте на 10 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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10:22

На отсечке 2,3 км Латыпов до сих пор показывает лучший ход, чем Поршнев, и преимущество его растет — он быстрее на 7,6 секунды.

10:20

Тем временем стартовали два лидера мужской сборной на Универсиаде — Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. Пока что первый немного быстрее второго. Будем надеяться, что хотя бы они смогут провести стрельбу без осечек.

10:18

Да что ж такое! И третий россиянин — Дидюхин тоже промазал один раз! У всех сбился прицел.

10:17

Второй подошедший к огневому рубежу россиянин Томшин допустил одну осечку, как и Чулев. Пока что не могут отстреляться чисто наши спортсмены. А это ведь дополнительные 150 метров штрафного круга — беда...

10:15

После первой стрельбы пока лидирует Давид Толар. Стартовавший первым Чулев показывает сейчас третье время и отстает от лидера на 16 секунд. Кажется, у российских биатлонистов появились серьезные соперники.

10:13

Тем временем Чулев уже на первой стрельбе — лежа! К сожалению, один промах допустил россиянин в самом начале, так что ему придется пробежать штрафной круг.

10:11

Вслед за Томшиным на трассу вышел россиянин Александр Дидюхин! Местные зрители встречают его овациями: спортсмен давно проживает в Красноярске, хотя сам родом из Читинской области.

10:09

Стартовал второй спортсмен из России Василий Томшин! Это, кстати, действующий чемпион мира среди юниоров в спринте. Так что эта гонка должна стать его звездным часом.

10:08

К сожалению, на этом рубеже Чулев проигрывает французу Моргану Лямуру — он преодолел 1,4 км с минимальным, но все же отставанием в 2,1 секунды.

10:07

Первые стартовавшие лыжники уже преодолели контрольную отметку в 1,4 км. Чулеву вскоре предстоит штурмовать их время.

10:06

23-летний лыжник из Владимирской области Алексей Чулев вступил на трассу под громкие крики российских болельщиков. «Россия, вперед!» — поддерживают его фанаты.

10:04

Напомним, сегодня будет два огневых рубежа. По результатам спринта спортсмены отберутся на завтрашнюю гонку преследования, так что важно если не войти в тройку призеров, то хотя бы занять место как можно выше, чтобы пробиться в пасьют и стартовать там с приятной позиции.

10:02

Гонка началась! Стартовал первый спринтер — словенец Павол Стрба!

10:00

Всего в этом спринте примут участие 37 атлетов. Идут последние приготовления к старту!

09:55

Сборную России в этой гонке представят Алексей Чулев, Василий Томшин, Александр Дедюхин, Дмитрий Иванов, а также Эдуард Латыпов и Никита Поршнев, которые сразу после Универсиады отправятся на взрослый чемпионат мира!

Никита Поршнев биатлон Универсиада
РИА Новости
Никита Поршнев на дистанции индивидуальной гонки среди мужчин на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
09:50

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции мужского биатлонного спринта на 10 км, который проходит в рамках Универсиады.