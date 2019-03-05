Борьба за медаль: россияне мажут один за другим. LIVE

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На отсечке 2,3 км Латыпов до сих пор показывает лучший ход, чем Поршнев, и преимущество его растет — он быстрее на 7,6 секунды.
Тем временем стартовали два лидера мужской сборной на Универсиаде — Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. Пока что первый немного быстрее второго. Будем надеяться, что хотя бы они смогут провести стрельбу без осечек.
Да что ж такое! И третий россиянин — Дидюхин тоже промазал один раз! У всех сбился прицел.
Второй подошедший к огневому рубежу россиянин Томшин допустил одну осечку, как и Чулев. Пока что не могут отстреляться чисто наши спортсмены. А это ведь дополнительные 150 метров штрафного круга — беда...
После первой стрельбы пока лидирует Давид Толар. Стартовавший первым Чулев показывает сейчас третье время и отстает от лидера на 16 секунд. Кажется, у российских биатлонистов появились серьезные соперники.
Тем временем Чулев уже на первой стрельбе — лежа! К сожалению, один промах допустил россиянин в самом начале, так что ему придется пробежать штрафной круг.
Вслед за Томшиным на трассу вышел россиянин Александр Дидюхин! Местные зрители встречают его овациями: спортсмен давно проживает в Красноярске, хотя сам родом из Читинской области.
Стартовал второй спортсмен из России Василий Томшин! Это, кстати, действующий чемпион мира среди юниоров в спринте. Так что эта гонка должна стать его звездным часом.
К сожалению, на этом рубеже Чулев проигрывает французу Моргану Лямуру — он преодолел 1,4 км с минимальным, но все же отставанием в 2,1 секунды.
Первые стартовавшие лыжники уже преодолели контрольную отметку в 1,4 км. Чулеву вскоре предстоит штурмовать их время.
23-летний лыжник из Владимирской области Алексей Чулев вступил на трассу под громкие крики российских болельщиков. «Россия, вперед!» — поддерживают его фанаты.
Напомним, сегодня будет два огневых рубежа. По результатам спринта спортсмены отберутся на завтрашнюю гонку преследования, так что важно если не войти в тройку призеров, то хотя бы занять место как можно выше, чтобы пробиться в пасьют и стартовать там с приятной позиции.
Гонка началась! Стартовал первый спринтер — словенец Павол Стрба!
Всего в этом спринте примут участие 37 атлетов. Идут последние приготовления к старту!
Сборную России в этой гонке представят Алексей Чулев, Василий Томшин, Александр Дедюхин, Дмитрий Иванов, а также Эдуард Латыпов и Никита Поршнев, которые сразу после Универсиады отправятся на взрослый чемпионат мира!
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции мужского биатлонного спринта на 10 км, который проходит в рамках Универсиады.