Борьба за медаль: россияне мажут один за другим. LIVE

Напомним, сегодня будет два огневых рубежа. По результатам спринта спортсмены отберутся на завтрашнюю гонку преследования, так что важно если не войти в тройку призеров, то хотя бы занять место как можно выше, чтобы пробиться в пасьют и стартовать там с приятной позиции.