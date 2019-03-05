Занять весь пьедестал: россиянки бьются в спринте. LIVE

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Стартовали Валерия Васнецова и Наталья Гербулова.
Казакевич не смогла закрыть последнюю мишень.
Лидирует пока Каплина.
Воронина заходит на один штрафной круг, но есть в запасе около 30 секунд.
Каплина закрывает все мишени в «лежке».
Хёнси на первом огневом рубеже допустила два промаха.
Ирина Казакевич вышла на дистанцию.
Каплина выигрывает у чешки ровно секунду на данном отрезке.
После отметки 1,5 км лучшее время пока показывает чешка Элиска Свободова — 3.39,3
Стартовала и Тамара Воронина.
Вступила в гонку и Елизавета Каплина.
Стартовала гонка. Первой на дистанцию вышла Хеге Киттелсен из Норвегии. За ней бежит ее соотечественница Силия Хёнси.
Отличная погода в Красноярске. Прохладно, без осадков. По словам спортсменов, трасса также подготовлена на высшем уровне.
В составе российской команды на дистанцию выйдут Елизавета Каплина (7-й стартовый номер), Тамара Воронина (9), Ирина Казакевич (14), Валерия Васнецова (27), Наталья Гербулова (28) и Екатерина Мошкова (30). Начало гонки запланировано на 7.00 мск.
Доброе утро, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции женского биатлонного спринта на 7,5 км, который проходит в рамках Универсиады.