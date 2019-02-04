«Спортсмены страдают»: Украина бойкотирует Универсиаду в России

2 февраля завершился срок приема заявок на участие в зимней Универсиаде. Одной из главных интриг до последнего момента оставалось решение спортивных чиновников Украины по поводу участия (или неучастия) в предстоящем турнире, который пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске.

Ведь в связи с дипломатической напряженностью между странами в марте прошлого года правительство Украины запретило своим спортсменам участвовать в любых соревнованиях, проводимых на территории России.

Однако затем слово «запрещено» в постановлении было заменено на «не рекомендовано» — в случае выбора атлетом второго варианта его поездка на соревнования просто не профинансируется. Чуда не случилось: соревнования пройдут без украинских атлетов.

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«Спортсмены Украины не приедут в Красноярск», — приводит слова первого заместителя министра молодежи и спорта Украины Игоря Гоцула ТАСС.

Не осталась в стороне от данного вопроса Международная федерация студенческого спорта (FISU), которая предложила профинансировать участие сборной Украины в зимней Универсиаде.

Президент FISU Олег Матыцин уже связался с членами Международного олимпийского комитета (МОК) от Украины Валерием Борзовым и Сергеем Бубкой и обсудил вопрос о том, сможет ли их страна поучаствовать в Студенческих играх.

«Всегда полезно поговорить с теми, кто хорошо разбирается в сложной ситуации, а вопрос об участии Украины в красноярском турнире именно таков, — цитирует Матыцина Inside the Games. — Министерство спорта Украины отказалось финансировать сборную Украины и выступило против ее участия в Универсиаде. FISU предложила профинансировать команду и ждет ответа от Украинской национальной федерации студенческого спорта.

FISU сожалеет о позиции, занятой украинским правительством. Неуместно заставлять спортсменов страдать из-за политической проблемы, особенно когда международные спортивные соревнования могут многое сделать для содействия миру и взаимопониманию».

Позже чиновник отметил, что предпосылок для изменения украинского решения нет:

«Вопрос участия украинских спортсменов лучше адресовать организаторам Универсиады. Но пока они не зарегистрированы для участия в Универсиаде, в то время как срок подачи заявок истек 2 февраля, поэтому маловероятно, что сборная Украины приедет. Если бы у украинской делегации было желание принять участие в соревнованиях, то они бы написали письмо с просьбой продлить срок регистрации. На сегодня никаких предпосылок, что это произойдет, нет.

Нам очень жаль, что не будет украинских студентов, участие которых увеличило бы конкуренцию в таких видах спорта, как лыжи и биатлон. Но таковы на сегодня реалии».

На заявление Гоцула также отреагировал и член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Он назвал компенсацию своих политических ошибок неучастием в российских соревнованиях полной глупостью и ерундой.

«Глупость украинских чиновников переходит все грани, — отмечает Свищев. — Я считаю, что

отыгрываться на молодых ребятах и компенсировать свои политические ошибки неучастием их в наших соревнованиях — это полная глупость и ерунда. Неучастие украинских спортсменов в Студенческих играх я считаю неправильным.

От этого не выиграют ни спортсмены, ни Украина, отношения между Россией и Украиной лучше не станут, никакой логики я здесь вообще не вижу. Ребята ждут этих соревнований, потому что это этап подготовки к взрослым соревнованиям — Олимпиаде, чемпионатам мира».

Ситуация с бойкотом соседями спортивного мероприятия в России — не единичный случай. Так, перед началом чемпионата мира по футболу — 2018 Украина, не сумевшая отобраться на турнир, отказалась даже от аккредитации журналистов на ЧМ-2018 в России.

«Федерация футбола Украины официально подтверждает, что не будет проводить аккредитации отечественных журналистов для освещения чемпионата мира по футболу, которая пройдет в России 14 июня --15 июля 2018 года, — заявила тогда украинская сторона. — Также ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018».

Стоит отметить, что на предыдущей зимней Универсиаде, проходившей в 2017 году в казахстанском городе Алма-Ате, украинцы стали десятыми в неофициальном медальном зачете, завоевав две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали. Сборная России же с показателем 29-27-15 стала первой.

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