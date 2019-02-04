«Спортсмены страдают»: Украина бойкотирует Универсиаду в России

Курсы валют$ 65.63 (+0.156) 75.14 (+0.159)
Москва: +2°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
14:00
ВильярреалЭспаньол
2:2
закончен
18:15
БетисАтлетико М
1:0
закончен
20:30
ЭйбарЖирона
3:0
закончен
22:45
Реал МадридАлавес
3:0
закончен
Франция / Лига 1
17:00
НимМонпелье
1:1
закончен
19:00
Сент-ЭтьенСтрасбург
перенесен
23:00
ЛионПСЖ
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
17:05
Лестер СитиМанчестер Юнайтед
0:1
закончен
19:30
Манчестер СитиАрсенал
3:1
закончен
Италия / Серия А
14:30
СПАЛТорино
0:0
закончен
17:00
УдинезеФиорентина
1:1
закончен
17:00
ДженоаСассуоло
1:1
закончен
20:00
Интер МБолонья
0:1
закончен
22:30
РомаМилан
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
АугсбургМайнц
3:0
закончен
20:00
ШтутгартФрайбург
2:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
ТорпедоНефтехимик
2:3 (ОТ)
закончен
17:00
ХК СочиЛокомотив
3:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
0:1
закончен
22:00
Каролина ХаррикейнзКалгари Флэймз
3:4
закончен
22:00
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
4:3 (ОТ)
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
ЦСКА Локомотив-Кубань
70:57
закончен
19:30
Зенит Химки
86:82
закончен
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Йорк НиксМемфис Гриззлиз
84:96
закончен
22:00
Бостон СелтиксОклахома-Сити Тандер
134:129
закончен
23:00
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Клипперс
121:103
закончен
Фигурное катание / Первенство России среди юниоров
12:00
Произвольная программа, юноши
1
Даниил Самсонов
249,33
закончен
15:15
Короткая программа, пары
1
Мишина / Галлямов
72,44
закончен
17:15
Произвольная программа, девушки
1
Александра Трусова
233,99
закончен
Италия / Серия А
21:00
ФрозинонеЛацио
не начался
23:00
КальяриАталанта
не начался
Испания / Примера
23:00
Райо ВальеканоЛеганес
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Вест Хэм ЮнайтедЛиверпуль
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьКуньлунь Ред Стар
не начался
17:00
АвтомобилистМеталлург Мг
не начался
17:00
Салават ЮлаевБарыс
не начался
17:00
ТракторЙокерит
не начался
19:00
СеверстальАмур
не начался
19:30
АвангардСКА
не начался
19:30
ВитязьАдмирал
не начался
19:30
Динамо МнЦСКА
не начался
20:30
СлованДинамо Р
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзВанкувер Кэнакс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсАнахайм Дакс
не начался
04:30
Даллас СтарзАризона Койотс
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Калев ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсАтланта Хоукс
не начался
03:00
Детройт ПистонсДенвер Наггетс
не начался
03:30
Бруклин НетсМилуоки Бакс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансИндиана Пэйсерс
не начался
05:00
Финикс СанзХьюстон Рокетс
не начался
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
не начался
Фигурное катание / Первенство России среди юниоров
10:00
Произвольный танец, танцевальные пары
1
Софья Шевченко / Игорь Еременко
184,97
закончен
12:45
Произвольная программа, спортивные пары
1
Мишина / Галлямов
199,48
закончен
Франция / Лига 1
21:00
МарсельБордо
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Ак БарсТорпедо
не начался
19:30
СпартакХК Сочи
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзВанкувер Кэнакс
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Флорида ПантерзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингВегас Голден Найтс
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсАнахайм Дакс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсСан-Хосе Шаркс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзАризона Койотс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзЧикаго Блэкхоукс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшКоламбус Блю Джекетс
не начался
Еврокубок
20:45
Ратиофарм Ульм АСВЕЛ
не начался
20:45
Црвена Звезда Уникаха
не начался
22:45
Альба Партизан
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсБостон Селтикс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксДетройт Пистонс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерОрландо Мэджик
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Филадельфия СиксерсТоронто Рэпторс
не начался
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсМайами Хит
не начался
«Спортсмены страдают»: Украина бойкотирует Универсиаду в России

Украина не выступит на Универсиаде в Красноярске

За месяц до начала Универсиады-2019 стало известно, что команда Украины не выступит на соревнованиях в Красноярске. В Госдуме это решение назвали «глупостью украинских чиновников» и попыткой компенсировать свои политические ошибки неучастием в соревнованиях. Международная федерация студенческого спорта (FISU) пыталась повлиять на ситуацию, предложив оплатить поездку украинской сборной на турнир, но это не помогло.

2 февраля завершился срок приема заявок на участие в зимней Универсиаде. Одной из главных интриг до последнего момента оставалось решение спортивных чиновников Украины по поводу участия (или неучастия) в предстоящем турнире, который пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске.

Ведь в связи с дипломатической напряженностью между странами в марте прошлого года правительство Украины запретило своим спортсменам участвовать в любых соревнованиях, проводимых на территории России.

Однако затем слово «запрещено» в постановлении было заменено на «не рекомендовано» — в случае выбора атлетом второго варианта его поездка на соревнования просто не профинансируется. Чуда не случилось: соревнования пройдут без украинских атлетов.

Реклама

«Спортсмены Украины не приедут в Красноярск», — приводит слова первого заместителя министра молодежи и спорта Украины Игоря Гоцула ТАСС.

Не осталась в стороне от данного вопроса Международная федерация студенческого спорта (FISU), которая предложила профинансировать участие сборной Украины в зимней Универсиаде.

Президент FISU Олег Матыцин уже связался с членами Международного олимпийского комитета (МОК) от Украины Валерием Борзовым и Сергеем Бубкой и обсудил вопрос о том, сможет ли их страна поучаствовать в Студенческих играх.

«Всегда полезно поговорить с теми, кто хорошо разбирается в сложной ситуации, а вопрос об участии Украины в красноярском турнире именно таков, — цитирует Матыцина Inside the Games. — Министерство спорта Украины отказалось финансировать сборную Украины и выступило против ее участия в Универсиаде. FISU предложила профинансировать команду и ждет ответа от Украинской национальной федерации студенческого спорта.

FISU сожалеет о позиции, занятой украинским правительством. Неуместно заставлять спортсменов страдать из-за политической проблемы, особенно когда международные спортивные соревнования могут многое сделать для содействия миру и взаимопониманию».

Позже чиновник отметил, что предпосылок для изменения украинского решения нет:

«Вопрос участия украинских спортсменов лучше адресовать организаторам Универсиады. Но пока они не зарегистрированы для участия в Универсиаде, в то время как срок подачи заявок истек 2 февраля, поэтому маловероятно, что сборная Украины приедет. Если бы у украинской делегации было желание принять участие в соревнованиях, то они бы написали письмо с просьбой продлить срок регистрации. На сегодня никаких предпосылок, что это произойдет, нет.

Нам очень жаль, что не будет украинских студентов, участие которых увеличило бы конкуренцию в таких видах спорта, как лыжи и биатлон. Но таковы на сегодня реалии».

На заявление Гоцула также отреагировал и член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Он назвал компенсацию своих политических ошибок неучастием в российских соревнованиях полной глупостью и ерундой.

«Глупость украинских чиновников переходит все грани, — отмечает Свищев. — Я считаю, что

отыгрываться на молодых ребятах и компенсировать свои политические ошибки неучастием их в наших соревнованиях — это полная глупость и ерунда. Неучастие украинских спортсменов в Студенческих играх я считаю неправильным.

От этого не выиграют ни спортсмены, ни Украина, отношения между Россией и Украиной лучше не станут, никакой логики я здесь вообще не вижу. Ребята ждут этих соревнований, потому что это этап подготовки к взрослым соревнованиям — Олимпиаде, чемпионатам мира».

Ситуация с бойкотом соседями спортивного мероприятия в России — не единичный случай. Так, перед началом чемпионата мира по футболу — 2018 Украина, не сумевшая отобраться на турнир, отказалась даже от аккредитации журналистов на ЧМ-2018 в России.

«Федерация футбола Украины официально подтверждает, что не будет проводить аккредитации отечественных журналистов для освещения чемпионата мира по футболу, которая пройдет в России 14 июня --15 июля 2018 года, — заявила тогда украинская сторона. — Также ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018».

Стоит отметить, что на предыдущей зимней Универсиаде, проходившей в 2017 году в казахстанском городе Алма-Ате, украинцы стали десятыми в неофициальном медальном зачете, завоевав две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали. Сборная России же с показателем 29-27-15 стала первой.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».