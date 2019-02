«Унижает, как зверей в цирке»: за что критикуют Тутберидзе

Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вновь попала под волну критики со стороны своих коллег. В методах работы специалистки усомнился Александр Волков, ее бывший коллега из отделения «Хрустальный» московского Центра спорта и образования «Самбо-70», где занимается группа Тутберидзе. Перед началом нового сезона тренер перешел в Академию Евгения Плющенко.

Ранее Волков на протяжении четырех лет тренировал фигуристку Александру Трусову, которую он привез в Москву в 2012 году, после чего та ушла под опеку именитой специалистки.

Рассказывая о достоинствах и особенностях Трусовой и выделив ее талант и работоспособность, он отметил, что причиной ухода спортсменки в другую группу стало влияние родителей, которые регулярно, по его словам, вмешивались в тренировочный процесс, а затем и вовсе прекратили сотрудничество и перевели свою дочь в группу к Анне Царевой, где Трусова отзанималась чуть больше месяца, после чего ушла к Тутберидзе.

Реклама

При этом школа у Этери Тутберидзе, по его мнению, далека от совершенства. Как утверждает специалист, его коллега способна работать только с юными фигуристками, которые не способны долго удержаться на высоком уровне.

«Лучшая ли у Тутберидзе школа? Слово «лучшая» я бы не сказал, потому что мастеров у нее... От нее мастера уходят. Кандидаты в мастера спорта — да, класс! Но, на мой взгляд, она выжимает из них то, что может выжать. Из ребенка в 13-15 лет. И все. А дальше?

Полина Шелепень, Юлия Липницкая, Полина Цурская, Евгения Медведева, Дарья Паненкова. А ведь и Паненкова достаточно неплохо в прошлом сезоне выступала. Но не выдержала. Я не знаю, по какой причине они уходят. Но значит причина какая-то есть. А взрослых спортсменов у нее нет», — приводит слова Волкова «РИА Новости».

Кроме того, тренер выразил мнение, что успех подопечных Тутберидзе является результатом не ее работы, а помощников и хореографов. Например, Сергей Дудаков, по словам специалиста, отвечает за техническую составляющую в катании фигуристок, и именно он обучает спортсменок выполнять элементы и прыжки. При этом Волков обвинил Тутберидзе в чрезмерном психологическом давлении на своих учениц.

«Если перед вами сидит щенок, вы можете на него накричать, ударить палкой, и он подчинится вашей команде и будет сидеть. Или мишка в цирке. Почему? Потому что он вас просто боится. Но когда щенок вырастает в большую овчарку, то если вы замахнетесь на него палкой, он, скорее всего, вас укусит.

Думаю, своих маленьких девочек Тутберидзе держит под колоссальным давлением, делает с ними все, что хочет, а они делают все, что она говорит. Скажи им сделать пятерной прыжок, они пойдут. Они разобьются, но пойдут.

Но когда ребенок начинает взрослеть, то с ним так нельзя. Если ты на него раз наорал, два, унизил, оскорбил, то на третий он пошлет тебя. Возможно, я ошибаюсь, говоря о той группе, но, по-моему, что-то такое в ней есть», — сказал Волков, подчеркнув, что, достигая 16-летнего возраста, подопечные Тутберидзе не в состоянии удержаться на высоком уровне в фигурном катании.

Особое внимание тренер обратил на эпизод с уходом Евгении Медведевой в мае прошлого года, когда двукратная чемпионка мира и Европы решила прекратить 11-летнее сотрудничество со специалисткой и уехала в Канаду в группу Брайна Орсера. Так, Волков выразил мнение, что, сменив учителя, Медведева стала более раскрепощенной и по-спортивному взрослой.

«Думаю, это заслуга Орсера и Трэйси Уилсон. Медведева взрослеет, и ее катание становится другим, но грамотный тренер умеет правильно сделать на этом упор, а не пускать на самотек развитие растущей фигуристки и ее техники», — заявил он.

В сравнение с Медведевой специалист привел пример одной из главных конкуренток и бывшей партнерши по группе фигуристки Алины Загитовой. В прошлом сезоне 16-летняя спортсменка стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана, одолев в борьбе за золото именно Евгению Медведеву, после чего та сменила тренера. Как утверждает Александр Волков, Тутберидзе не может внести разнообразие в фигурном катании своей группы и просто ставит спортсменок на поток.

«Катание Загитовой потихонечку становится женским. Но, на мой взгляд, программы в группе Тутберидзе все одинаковые. Возьмите любую, поменяйте музыку — ничего не изменится. Одинаковые заходы на прыжки у всех фигуристок. Если риттбергер, то он условно будет с выкрюка. Мне не нравится, допустим, что Загитовой в короткой программе подобрали музыку «Призрак Оперы».

Неужели для олимпийской чемпионки нельзя было найти новую интересную музыку? Музыка — великолепна! Эндрю Ллойд Уэббер — великолепен! Но сколько можно? Ощущение, что взяли первую попавшуюся. А под «Кармен», которую Загитова катает произвольную программу, катались, по-моему, еще лет сто назад»,

— заключил тренер.

К слову, Загитова в текущем сезоне выиграла два этапа Гран-при, но уступила золото японке Рике Кихире в финале, заняла пятое место на чемпионате России, пропустив в призеры юных учениц Тутберидзе Анну Щербакову, Александру Трусову и Алену Косторную, а также осталась второй по итогам европейского первенства, проиграв Софье Самодуровой.

После очередной неудачи критические замечания стали поступать не столько в адрес Загитовой, сколько к ее тренерскому штабу. Многие эксперты, в числе которых оказалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Наталья Бестемьянова, утверждали, что в ходе подготовке к новому сезону была допущена ошибка, а сама фигуристка выглядит измотанной и находится не в лучшей спортивной форме.

Интересно, что негативные отзывы по отношению конкретно к Тутберидзе поступают уже не первый раз. Ранее с критикой о методах работы именитой специалистки выступила хореограф группы канадского тренера по фигурному катанию Брайана Орсера и российской фигуристки Евгении Медведевой Сандра Безич, заявившая, что та относится к своим ученицам как «к одноразовым девочкам».

«В определенном возрасте ученицы Тутберидзе начинают с трудом кататься на коньках. И это так грустно, потому что они все прекрасные, талантливые девочки, к которым относятся как к одноразовым.

Но это маленькие жизни и прекрасные таланты, которые отдают свои сердце и душу спорту. Почему бы не дать им нормальные основы, полноценную карьеру и счастливое будущее?» — сказала Безич в передаче This and That.

Так же, как и Волков, канадская специалистка обратила внимание и на то, что Тутберидзе, по ее мнению, не способна обучить спортсменок техническим элементам и заложить функциональный фундамент, в отсутствие которого фигуристки, показывая высокие результаты в юном возрасте, не удерживаются на уровне, повзрослев.

Тутберидзе начала тренерскую деятельность в 1994 году в США, где проработала четыре года, после чего вернулась в Россию. Некоторое время специалистка руководила оздоровительными группами на надувных катках в танцах на льду, после чего в 2008 году стала преподавать в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 37, которая позднее была преобразована в отделение «Хрустальный» школы «Самбо-70».

Первым громким успехов Тутберидзе на тренерском мостике стала победа Юлии Липницкой в командных соревнованиях на Олимпийских играх — 2014 в Сочи.

Под ее руководством фигуристка также стала чемпионкой Европы и завоевала серебро на мировом первенстве. Спустя год Липникая сменила тренера и ушла к Алексею Урманову, а в 2017 году завершила карьеру.

В прошлом сезоне группу Тутберидзе покинули сразу четыре фигуристки: Евгения Медведева, Полина Цурская, Анастасия Тараканов и Дарья Паненкова.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».