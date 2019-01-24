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«Это огромная глупость»: вторая фигуристка заявила о допинге

«Не только ее мнение»: почему фигуристки говорят о правильном допинге

Фигуристка Дарина Бальченко допустила вероятность того, что она принимает «правильный допинг», о котором ранее заявила другая спортсменка — Анастасия Шаботова. Как появляются подобные заявления, «Газета.Ru» решила выяснить у Максима Веревкина — бывшего начальника отдела образовательной деятельности Москомспорта и экс-главного специалиста РУСАДА по сбору допинг-проб.

В мире фигурного катания обсуждают неосторожные слова 13-летней Анастасии Шаботовой о «правильном допинге». Еще одна юная спортсменка — 14-летняя Дарина Бальченко — написала фанатам, что она, «наверное», употребляет подобные вещества.

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Фигуристка, которая с 2016 года занималась в Москве, в спортивной школе олимпийского резерва (СШОР) ЦСКА имени С.А. Жука, а в данный момент находится в Ростове, часто отвечает на вопросы поклонников на сайте ASKfm.

После разразившегося скандала с Шаботовой один из фанатов поинтересовался у Дарьи, что же такое «правильный допинг» и спросил, принимает ли она его.

«Ну, смотря что, наверное, принимаю», — ответила девушка.

Один из обеспокоенных поклонников предупредил ее о возможных последствиях таких слов: «Сейчас ты попадешь на все ресурсы в интернете, и тебя будут обсуждать и осуждать, как и Настю!»

В ответ Бальченко написала, что ей «все равно», употребив нецензурную лексику.

Напомним, ранее Шаботова из московской школы «Снежные барсы», общаясь с фанатами в инстаграме, заявила, что в фигурном катании необходим допинг.

«Как выступать стабильно? Выпьешь много допинга и выступаешь стабильно, вот и все. Только надо правильный допинг пить. В Хрустальном пьют или не пьют? Не, ну, конечно, пьют».

Затем Шаботова объяснила, что ее не так поняли: «Я сказала глупость. Может, потому что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут».

В свете последних событий «Газета.Ru» пообщалась с известным специалистом по антидопинговому направлению Максимом Веревкиным, который является экспертом программы «Спортивная дипломатия» в МГИМО.

Веревкин семь лет трудился в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), где занимал должность главного специалиста отдела сбора допинг-проб, а с 2016 по 2018 год проработал в департаменте спорта и туризма города Москвы (Москомспорт), возглавляя отдел образовательной деятельности и профилактики нарушений антидопинговых правил.

В интервью «Газете.Ru» специалист согласился рассказать о том, как была устроена деятельность по антидопинговому образованию юных спортсменов во время его работы в Москомспорте.

— Расскажите, пожалуйста, какая образовательная деятельность проводилась в отношении юных спортсменов в сфере антидопинга?

— Не претендую на актуальную истину, но, когда я работал, Москомспорт в своей деятельности охватывал все спортивные школы — в том числе и по фигурному катанию, и все возраста — от первоклашек до выпускников.

Было так: спортивные школы и училища подают заявки, и сотрудники Москомспорта выезжают на семинары.

— То есть школы должны сами попросить приехать к ним?

— Да, там есть ответственные за антидопинговое направление — методисты, преподаватели, врачи. Поступают заявки, затем формируется график по этим запросам. Бывало, что на семинары выезжали по несколько раз в день.

— Что освещается на этих семинарах?

— Основные понятия всемирной антидопинговой программы — что такое вообще допинг, какие есть антидопинговые правила. За один урок — 30-40 минут — всего не расскажешь, так что мы затрагивали главные моменты. Говорили, например: «Ребята, имейте в виду, что есть запрещенный список веществ, которые нельзя употреблять, есть наказание для спортсменов, будут последствия для тренеров и врачей».

Естественно, мы говорили и об ответственности. Целевая аудитория таких семинаров не только спортсмены, но и персонал. Также отдельно хочу отметить родителей.

Если была возможность, мы приглашали их на семинары, но в основном сами приезжали на родительские собрания.

Там мы обязательно проговаривали, чтобы они внимательно следили за семейными аптечками и консультировались по медицинским случаям со спортивными врачами. Наша задача была пропагандировать чистый спорт и давать информацию.

— Допинг-тестирование фигуристов проходит по тем же стандартам, что и всех остальных спортсменов?

— Да, требования к пунктам допинг-контроля одинаковы для всех — неважно, кого мы проверяем.

— Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сказала, что Шаботова, первая сообщившая о «правильном допинге», не проходила обязательные антидопинговые курсы РУСАДА онлайн и не посещала семинары. Это могло повлиять на такие высказывания?

— Отчасти да. Я считаю, что сейчас ребята, какие бы им знания ни давали, считают нужным высказать свою точку зрения, которая, как они думают, является гласом молодежи.

Слова Шаботовой — это, конечно, огромная глупость, недоработка родителей и тренера. Девчонок в таком возрасте — тем более в фигурном катании — нужно не то что просить, а заставлять проходить антидопинговые курсы.

Эта информация актуальна для любого возраста и любого вида спорта.

В РУСАДА правильно сказали, что обратят внимание на эту ситуацию. Надо приглашать чаще на семинары Шаботову и ее сверстниц, потому что она явно высказывала не только свою точку зрения. Наверняка подобные разговоры циркулируют среди ее ровесников.

— Тренер Шаботовой Светлана Панова сказала, что во время тренировок у всех фигуристов будут забирать смартфоны, оставляя только кнопочные телефоны, чтобы они не могли пользоваться инстаграмом. Может ли эта воспитательная мера быть эффективной, на ваш взгляд?

— Это отличное решение. Даже не столько потому, что фигуристы не смогут выходить в инстаграм, а потому, что дети будут больше времени уделять тренировкам и своему развитию, а не копанию в гаджете, ведь это потеря времени.

Из-за этого потом появляются подобные глупые мысли, как те, что высказала Анастасия, — они ведь тоже на основании чего-то были сделаны, правильно?

Молодежь у нас сейчас настолько отвязная, что говорит все, что хочет, и ничего не боится.

— Как обстоит ситуация в регионах?

— Даже тренеры и врачи говорят, что в регионах уделяется не так много внимания антидопинговому образованию. Понятно, что к спортсменам высокого уровня подход другой, а вот детишки остаются за бортом, потому что здесь просто нет специалистов, которые взяли бы на себя работу по продвижению идеалов чистого спорта. Надо усилить работу в этом направлении.

Акцент надо делать на работе с молодежью.

Взрослые уже в основном все знают, сдавали много раз пробы. А дети начинают хулиганить, что-то пробовать, и потом происходят такие непонятные высказывания.

Это, конечно, ужасно. Это просто глупость ребенка, который высказывает, что думает.

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