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Шахматы / Матч за шахматную корону. 8-я партия
17:30
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
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Повторить путь Карякина: Каруана бьется с Карлсеном. LIVE

Онлайн-трансляция 8-й партии матча за шахматную корону Карлсен - Каруана

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана встречаются в восьмой партии матча за мировую шахматную корону. Каруана играет белыми. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию партии.
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Трансляция
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18:40

А теперь уже атакует черного коня Каруана — пешка на f4.

18:39

Защищает ладью Карлсен и перемещает ее на b8. Ожидаемо.

18:38

Но нет, отказывается от атаки на коня Каруана и пошел на b6.

18:37

Каруана ходит конем на с4, Карлсен же провоцирует американца в контратаке конем на е5.

18:33

Норвежец продвигает пешку на е4.

18:28

Вынуждает Карлсен претендента все-таки убрать коня с b5 на а3. Идет пешкой на а6. Фабиано коня убирает.

18:25

Давит на Карлсена Каруана, уже три фигуры перевел на чужую половину доски. Магнус же неожиданно раскрылся и ослабил защиту. Видимо, провоцирует претендента на атаку.

18:20

Фабиано сразу же переводит пешку на а5.

18:19

А в итоге решается на ход пешки на f5.

18:18

Вернулся на свое место Карлсен. Задумался он и над решением Каруаны, и над тем, как ему действовать дальше. Напрашивается ход пешкой на а6.

18:12

А вот Каруана удивил: слон на d2. И тоже покидает свое место американец. Магнусу пора возвращаться за доску.

18:10

Карлсен отвечает вполне ожидаемым ходом коня на d7 и сразу же ушел в комнату отдыха.

18:08

Магнус проводит короткую рокировку. Так же играет и Каруана.

18:07

Абсолютно симметрично идет Каруана.

18:06

Карлсен выводит слона на е7.

18:05

Убирает второго коня Магнус обратно на b8, Фабиано продвигает линию а, идет пешкой на а4.

18:03

Освобождает поле d5 Карлсен, обмениваются шахматисты конями.

18:01

Итак, начинаем. Как и ранее, Каруана стартует с хода королевской пешкой на е4. Карлсен разыгрывает сицилианскую защиту.

17:55

Остаются считанные минуты до начала партии, которая, надеемся, станет не только интригующей и захватывающей, но и сенсационной в плане результата.

17:50

Сегодня белыми фигурами играет американский гроссмейстер Фабиано Каруана. Стоит отметить, что в предыдущих партиях шахматисты, начинавшие белыми фигурами, в основном были вынуждены обороняться от черных.

17:45

Интересно, что в 2016 году в прошлом матче за шахматную корону, в котором играл действующий чемпион Карлсен, а также претендент на звание чемпиона и российский гроссмейстер Сергей Карякин, до восьмой партии ситуация обстояла таким же образом. И именно на восьмой партии чаша весов наклонилась в одну из сторон, а именно — на сторону Карякина. Правда, шахматисты в итоге завершили 12-й партий с равным счетом 6-6, а судьба короны решилась в тай-брейке. В быстрых шахматах победу одержал Карлсен, защитивший звание чемпиона.

17:40

Первые семь партий между шахматистами завершились вничью. Счет равный: 3,5 - 3,5.

17:35

Партия начнется в 18:00 по московскому времени.

17:30

Добрый вечер, уважаемые любители шахмат! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию восьмой партии матча за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной.