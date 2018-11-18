Повторить путь Карякина: Каруана бьется с Карлсеном. LIVE

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А теперь уже атакует черного коня Каруана — пешка на f4.
Защищает ладью Карлсен и перемещает ее на b8. Ожидаемо.
Но нет, отказывается от атаки на коня Каруана и пошел на b6.
Каруана ходит конем на с4, Карлсен же провоцирует американца в контратаке конем на е5.
Норвежец продвигает пешку на е4.
Вынуждает Карлсен претендента все-таки убрать коня с b5 на а3. Идет пешкой на а6. Фабиано коня убирает.
Давит на Карлсена Каруана, уже три фигуры перевел на чужую половину доски. Магнус же неожиданно раскрылся и ослабил защиту. Видимо, провоцирует претендента на атаку.
Фабиано сразу же переводит пешку на а5.
А в итоге решается на ход пешки на f5.
Вернулся на свое место Карлсен. Задумался он и над решением Каруаны, и над тем, как ему действовать дальше. Напрашивается ход пешкой на а6.
А вот Каруана удивил: слон на d2. И тоже покидает свое место американец. Магнусу пора возвращаться за доску.
Карлсен отвечает вполне ожидаемым ходом коня на d7 и сразу же ушел в комнату отдыха.
Магнус проводит короткую рокировку. Так же играет и Каруана.
Абсолютно симметрично идет Каруана.
Карлсен выводит слона на е7.
Убирает второго коня Магнус обратно на b8, Фабиано продвигает линию а, идет пешкой на а4.
Освобождает поле d5 Карлсен, обмениваются шахматисты конями.
Итак, начинаем. Как и ранее, Каруана стартует с хода королевской пешкой на е4. Карлсен разыгрывает сицилианскую защиту.
Остаются считанные минуты до начала партии, которая, надеемся, станет не только интригующей и захватывающей, но и сенсационной в плане результата.
Сегодня белыми фигурами играет американский гроссмейстер Фабиано Каруана. Стоит отметить, что в предыдущих партиях шахматисты, начинавшие белыми фигурами, в основном были вынуждены обороняться от черных.
Интересно, что в 2016 году в прошлом матче за шахматную корону, в котором играл действующий чемпион Карлсен, а также претендент на звание чемпиона и российский гроссмейстер Сергей Карякин, до восьмой партии ситуация обстояла таким же образом. И именно на восьмой партии чаша весов наклонилась в одну из сторон, а именно — на сторону Карякина. Правда, шахматисты в итоге завершили 12-й партий с равным счетом 6-6, а судьба короны решилась в тай-брейке. В быстрых шахматах победу одержал Карлсен, защитивший звание чемпиона.
Первые семь партий между шахматистами завершились вничью. Счет равный: 3,5 - 3,5.
Партия начнется в 18:00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители шахмат! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию восьмой партии матча за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной.