Повторить путь Карякина: Каруана бьется с Карлсеном. LIVE

Интересно, что в 2016 году в прошлом матче за шахматную корону, в котором играл действующий чемпион Карлсен, а также претендент на звание чемпиона и российский гроссмейстер Сергей Карякин, до восьмой партии ситуация обстояла таким же образом. И именно на восьмой партии чаша весов наклонилась в одну из сторон, а именно — на сторону Карякина. Правда, шахматисты в итоге завершили 12-й партий с равным счетом 6-6, а судьба короны решилась в тай-брейке. В быстрых шахматах победу одержал Карлсен, защитивший звание чемпиона.