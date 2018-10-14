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Онлайн-трансляция полуфинала Гран-при Bellator Емельяненко — Соннен
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Харитонов попал в ДТП перед боем Емельяненко с Сонненом. LIVE

Онлайн-трансляция полуфинала Гран-при Bellator Емельяненко — Соннен

Федор Емельяненко Reuters
Федор Емельяненко
Видео по теме
Российская легенда ММА Федор Емельяненко бьется в полуфинале Гран-при тяжеловесов Bellator с американцем Чейлом Сонненом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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05:07

«Что чувствую? Я испытываю спокойствие. Пока что не могу прийти в себя. Для меня большая честь победить Шлеменко. Я очень уважаю его, я рос на его боях», — сказал Токов после поединка.

05:06

Единогласным решением судей победу одерживает Анатолий Токов! Все судьи выставили одинаковые баллы — 30:27.

05:02

Что ж, завершился бой. Посмотрим, что решат судьи. Но предпочтительнее и свежее выглядел Токов. Шлеменко был агрессивен и раз за разом пытался устроить настоящую «зарубу». Но потратил Александр много сил в первом раунде.

04:55

Продержался Шлеменко до конца второго раунда. Хотел Токов повалить его на пол, но Александр устоял на ногах. Очень много сил потратили бойцы.

04:54

Уже 6 бэкфистов нанес Шлеменко. Техничен Александр.

04:52

Активен Шлеменко, но Токов очень внимателен. Предугадывает он удары соперника.

04:49

Шлеменко лоукиком хотел попасть по внутренней стороне бедра, но попал Токову в пах. Делают судьи предупреждение Александр. Анатолий приходит в себя.

04:48

Завершился первый — и очень насыщенный — первый раунд. Видно, что изрядно устали и Александр, и Анатолий.

04:46

Токов перевел бой в борьбу, но Шлеменко смог выбраться.

04:43

Активно начали бойцы. Шлеменко нанес несколько хайкиков. Мощно выглядит Александр.

04:42

Начался бой!

04:41

В активе Шлеменко 68 боев: 56 побед и 11 поражений. У Токова статистика скромнее — 26 побед в 28 поединках.

04:39

Федор Емельяненко будет внимательно следить за Токовым — Алексей является представителем команды FEDOR TEAM.

04:38

Приглашаются в октагон российские бойцы.

04:30

А теперь к выходу на ринг готовятся Александр Шлеменко и Анатолий Токов!

04:23

Кстати, сегодня в Юниондэйле присутствует вчерашний соперник Харитонова Рой Нельсон.

04:19

И реализует свое превосходство Корралес. Нанес серию ударов в середине третьего раунда, свалил Мэйна с ног и нокаутировал своего соотечественника.

04:12

А пока что у нас начался второй раунд между Мэйном и Корралесом. Генри выглядит активнее.

04:11

Будем надеяться, что с Сергеем все в порядке, и он все-таки приедет на бой Федора с Сонненом. Сам Харитонов, кстати, днем ранее нокаутировал Роя Нельсона на турнире Bellator 207 в Анкасвилле.

04:07

Но мы вынуждены начать сегодняшнюю онлайн-трансляцию с неприятных новостей. Российский боец Сергей Харитонов по пути на арену Nassau Veterans Memorial Coliseum попал в ДТП.

«Сейчас ехали на турнир Bellator и попали в аварию. Все нормально, отделался ушибами и ссадинами», — цитирует Харитонова ТАСС.

Россиянин хотел посмотреть на бой Емельяненко.

04:06

Открывают сегодняшнюю программу американцы Энди Мэйн и Генри Корралес.

04:05

Также сегодня в октагоне встретятся два российских средневеса — Александр Шлеменко и Анатолий Токов.

04:00

Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции основного карда турнира ММА Bellator 208. Сегодня в главном бою вечера сойдутся россиянин Федор Емельяненко и американец Чейл Соннен. Победитель выйдет в финал Гран-при тяжеловесов Bellator и получит шанс сразится за титул чемпиона мира по версии одного из самых популярных промоушенов планеты.