Харитонов попал в ДТП перед боем Емельяненко с Сонненом. LIVE

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«Что чувствую? Я испытываю спокойствие. Пока что не могу прийти в себя. Для меня большая честь победить Шлеменко. Я очень уважаю его, я рос на его боях», — сказал Токов после поединка.
Единогласным решением судей победу одерживает Анатолий Токов! Все судьи выставили одинаковые баллы — 30:27.
Что ж, завершился бой. Посмотрим, что решат судьи. Но предпочтительнее и свежее выглядел Токов. Шлеменко был агрессивен и раз за разом пытался устроить настоящую «зарубу». Но потратил Александр много сил в первом раунде.
Продержался Шлеменко до конца второго раунда. Хотел Токов повалить его на пол, но Александр устоял на ногах. Очень много сил потратили бойцы.
Уже 6 бэкфистов нанес Шлеменко. Техничен Александр.
Активен Шлеменко, но Токов очень внимателен. Предугадывает он удары соперника.
Шлеменко лоукиком хотел попасть по внутренней стороне бедра, но попал Токову в пах. Делают судьи предупреждение Александр. Анатолий приходит в себя.
Завершился первый — и очень насыщенный — первый раунд. Видно, что изрядно устали и Александр, и Анатолий.
Токов перевел бой в борьбу, но Шлеменко смог выбраться.
Активно начали бойцы. Шлеменко нанес несколько хайкиков. Мощно выглядит Александр.
Начался бой!
В активе Шлеменко 68 боев: 56 побед и 11 поражений. У Токова статистика скромнее — 26 побед в 28 поединках.
Федор Емельяненко будет внимательно следить за Токовым — Алексей является представителем команды FEDOR TEAM.
Приглашаются в октагон российские бойцы.
А теперь к выходу на ринг готовятся Александр Шлеменко и Анатолий Токов!
Кстати, сегодня в Юниондэйле присутствует вчерашний соперник Харитонова Рой Нельсон.
И реализует свое превосходство Корралес. Нанес серию ударов в середине третьего раунда, свалил Мэйна с ног и нокаутировал своего соотечественника.
А пока что у нас начался второй раунд между Мэйном и Корралесом. Генри выглядит активнее.
Будем надеяться, что с Сергеем все в порядке, и он все-таки приедет на бой Федора с Сонненом. Сам Харитонов, кстати, днем ранее нокаутировал Роя Нельсона на турнире Bellator 207 в Анкасвилле.
Но мы вынуждены начать сегодняшнюю онлайн-трансляцию с неприятных новостей. Российский боец Сергей Харитонов по пути на арену Nassau Veterans Memorial Coliseum попал в ДТП.
«Сейчас ехали на турнир Bellator и попали в аварию. Все нормально, отделался ушибами и ссадинами», — цитирует Харитонова ТАСС.
Россиянин хотел посмотреть на бой Емельяненко.
Открывают сегодняшнюю программу американцы Энди Мэйн и Генри Корралес.
Также сегодня в октагоне встретятся два российских средневеса — Александр Шлеменко и Анатолий Токов.
Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции основного карда турнира ММА Bellator 208. Сегодня в главном бою вечера сойдутся россиянин Федор Емельяненко и американец Чейл Соннен. Победитель выйдет в финал Гран-при тяжеловесов Bellator и получит шанс сразится за титул чемпиона мира по версии одного из самых популярных промоушенов планеты.