Пели, пили, били: Кокорину и Мамаеву грозит тюрьма. LIVE

Спортивный юрист Артем Пацев сообщил, что «Краснодару» и «Зениту» будет непросто разорвать контракты с игроками, даже несмотря на их возможные проблемы с законом.

«Трудовой кодекс стимулирует работодателей составлять контракты так, чтобы защищать интересы работников. Но это неудивительно, поскольку у работодателя обычно больше реальных рычагов воздействия на работников. По вопросам о расторжении контракта — как и в любом подобном случае, надо смотреть условия: есть ли там подобные основания для досрочного расторжения со стороны клуба. Другое дело, если футболист, к примеру, будет задержан либо в итоге получит наказание, связанное с лишением свободы, то он не сможет исполнять свои трудовые обязанности — и тогда совершенно точно появятся основания требовать досрочного расторжения контракта на общих для всех работников и работодателей основаниях. Надо смотреть по ситуации и в текст конкретного контракта. Одно можно сказать точно: клубам придется приложить определенные усилия, чтобы разорвать такие контракты», — приводит слова Пацева «Чемпионат.com».