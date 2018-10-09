Пели, пили, били: Кокорину и Мамаеву грозит тюрьма. LIVE

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Руководство Российской премьер-лиги решительно выступило против Кокорина и Мамаева, заявив, что «хулиганам не место в футболе».
«После уточнения всех имеющихся на данный момент обстоятельств инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева Российская премьер-лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение. Подобное поведение бросает тень не только на клубы, но и на весь российский футбол.
Хулиганам не место в футболе, виновные должны понести самое суровое наказание», — говорится в официальном заявлении РПЛ.
Спортивный юрист Артем Пацев сообщил, что «Краснодару» и «Зениту» будет непросто разорвать контракты с игроками, даже несмотря на их возможные проблемы с законом.
«Трудовой кодекс стимулирует работодателей составлять контракты так, чтобы защищать интересы работников. Но это неудивительно, поскольку у работодателя обычно больше реальных рычагов воздействия на работников. По вопросам о расторжении контракта — как и в любом подобном случае, надо смотреть условия: есть ли там подобные основания для досрочного расторжения со стороны клуба. Другое дело, если футболист, к примеру, будет задержан либо в итоге получит наказание, связанное с лишением свободы, то он не сможет исполнять свои трудовые обязанности — и тогда совершенно точно появятся основания требовать досрочного расторжения контракта на общих для всех работников и работодателей основаниях. Надо смотреть по ситуации и в текст конкретного контракта. Одно можно сказать точно: клубам придется приложить определенные усилия, чтобы разорвать такие контракты», — приводит слова Пацева «Чемпионат.com».
В Кремле уже прокомментировали обвинения в сторону Кокорина и Мамаева.
«Мы на это обратили внимание и сами видели достаточно неприятные видеокадры, которые были опубликованы. Но здесь, наверное, нужно абстрагироваться от эмоций, абстрагироваться от того, кто футболисты, а кто не футболисты. Там, очевидно, было много и свидетелей, была и видеозапись, поэтому правоохранительным органам при соответствующем обращении потерпевшего не составит никакого труда выяснить обстоятельства этого дела», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В СМИ также появлялась информация о том, что Кокорин и Мамаев якобы «арендовали целый вагон для поездки в Москву» и устроили настоящий дебош: «громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя». Однако в пресс-службе РЖД уже опровергли эти сведения, передает «РИА Новости».
Жена Мамаева Алана подала на развод с футболистом. Это произошло сегодня, 9 октября, по информации Sport24.
Пара состоит в браке с 2013 года, у них двое детей — сын Алекс и дочь Алиса.
Ранее женщина уже заявила, что ей стыдно за Мамаева. «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку? Стыдно. Простите! Мне стыдно за него».
«Зенит» пока не озвучил конкретных санкций, которые собирается применить к футболисту, но подчеркнул, что их не избежать.
«То, что произошло вчера в Москве с участием Александра Кокорина, вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение. Мы ждем правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд.
Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно».
Тем не менее футбольный клуб «Краснодар» уже официально заявил, что всеми силами будет добиваться расторжения контракта с Мамаевым.
«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео, — это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий.
Первое, что мы можем сделать, — это применить все возможные санкции, указанные в контракте.
Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок). В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться», — гласит заявление пресс-службы «Краснодара».
Тем временем доносятся неоднозначные новости из полицейского участка.
Пресс-служба УВД по ЦАО, где, по сообщениям СМИ, должны были проводить допрос Кокорина и Мамаева, не подтвердила этих данных.
«Задержание Кокорина и Мамаева? Такой информации нам не поступало. Все данные, которыми мы располагаем, ограничиваются пока теми данными, которые размещены на нашем официальном сайте. Другие сведения мы не готовы вам предоставить и не хотели бы вводить вас в заблуждение», — приводит слова дежурного пресс-службы УВД по ЦАО «Чемпионат.com».
В СМИ появилась жуткая информация о том, что сопровождающие Кокорина и Мамаева молодые люди распевали «Gangnam Style» во время избиения Пака, который, по всей видимости, является россиянином корейского происхождения. Исполнитель данного хита, выступающий под псевдонимом PSY, тоже родом из Кореи. Скорее всего, по этой причине компания посчитала остроумным спеть именно этот трек.
Возвращаясь к Денису Паку, стоит уточнить, что он тоже получил черепно-мозговую травму, а также потерял один зуб. Пока неизвестно, какой ущерб был нанесен здоровью второго чиновника Сергея Гайсина, однако в пресс-службе Минпромторга подчеркнули, что оба функционера попали в больницу.
Телеведущая сообщила, что от имени ее водителя также было написано заявление в полицию. Вскоре мужчине должны предоставить фотографии Кокорина и Мамаева для опознания возможных преступников.
Водитель Ушаковой получил черепно-мозговую травму и перелом носа.
Что касается драки с водителем телеведущей Ушаковой, то она произошла на проезжей части в центре столицы, возле гостиницы «Пекин». Сообщается, что компания во главе с Кокориным и Мамаевым устраивала беспорядки и наносила повреждения машинам, пиная их. Мужчина, который в это время ожидал Ушакову в автомобиле, решил утихомирить бузотеров.
Однако найти общий язык с группой хулиганов (которые с высокой долей вероятности находились в состоянии алкогольного опьянения) ему не удалось. В ответ на замечание компания бросилась к водителю, вытащила его из машины, опрокинула на асфальт и избила.
В сети появились кадры того, как компания продолжает разборки с мужчиной, стоя на тротуаре.
В итоге Пак и еще один чиновник — генеральный директор Государственного научного центра России «НАМИ» Сергей Гайсин — попали в больницу.
Однако перед этим пострадавшие зафиксировали побои и обратились с заявлением в полицию.
По другой версии, футболисты первыми вступили в словесную перепалку с Паком, даже не став дожидаться от него замечаний.
«Группа посетителей в пьяном виде начала отпускать оскорбительные высказывания в адрес мужчины за соседним столиком. Оскорбления были на национальной почве. Потасовка завязалась после сделанного замечания на оскорбление», — приводит «РИА Новости» слова очевидца.
Что же именно натворили игроки?
В случае с двумя чиновниками Минпромторга, по одной из версий, Кокорин и Мамаев громко вели себя в кофейне, чем вызвали недовольство посетителей. Один из них — Денис Пак, директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга, — высказал молодым людям замечания, после чего молодые люди, пребывающие в состоянии алкогольного опьянения, накинулись на функционера.
По информации телеканала «360», полиция задержала футболистов. В 15.00 по московскому времени в УВД по ЦАО должен был начаться их допрос.
Чуть позже появилась информация о том, что компания Кокорина и Мамаева по дороге в то кафе, где они побили чиновников, попали в еще одну заварушку. По информации СМИ, футболисты побили также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Напомним, игроки обвиняются в избиении двух чиновников Министерства промышленности и торговли. Инцидент произошел утром 8 октября в столичном кафе на Большой Никитской улице.
В сети уже появились кадры потасовки, на которых заметно, как мужчина, очень похожий на Кокорина, берет стул, приближается к посетителю в костюме, сидящему в углу заведения, и сильно бьет человека стулом.
Вскоре после этого другой мужчина в темной одежде (лица его четко не видно, однако он очень напоминает младшего брата Кокорина Кирилла) бьет человека в костюме по лицу.
Чуть позже в кадре появляется парень в черной толстовке, на которого бросается с кулаками пострадавший ранее мужчина в костюме. Он не поворачивается к камере лицом, однако по своему виду и прическе очень напоминает Мамаева.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции основных событий, связанных со скандалом вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.