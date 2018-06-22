«В игре Аргентины мало что хорошего»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.2 X–6.1 П2–17.5
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.85 X–3.1 П2–2.65
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.75 X–3.1 П2–2.95
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5.2 П2–9.8
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5.4 X–3.75 П2–1.67
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.48 X–4.6 П2–7.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.1 П2–18.5
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.4 X–3.2 П2–2.25
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.45 X–3.45 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.7 X–3.1 П2–2.8
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.5 П2–1.7
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.7 X–3.35 П2–2.6
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.8 X–4.55 П2–1.45
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.5 X–2.9 П2–2.35
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.4 X–4.4 П2–1.45
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–3.8 X–3.4 П2–2
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4 X–3.25 П2–2
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:–3:02:0
2
2
0
0
5-0
6
2
ИсландияИсландия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
АргентинаАргентина
0:31:1
–:–
2
0
1
1
1-4
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
2
4
2
Денис Черышев
2
3
3
Диего Коста
2
3
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Лука Модрич
2
2
8
Майл Единак
2
2
9
Хуан Кинтеро
1
1
10
Ирвин Лосано
1
1
11
М'Байе Ньянг
1
1
12
Дрис Мертенс
1
1
13
Юйа Осако
1
1
14
Альфред Финнбогасон
1
1
15
Александар Коларов
1
1
16
Гжегож Крыховяк
1
1
17
Стивен Цубер
1
1
18
Филиппе Коутиньо
1
1
19
Хосе Игнасио Начо
1
1
20
Анте Ребич
2
1
21
Серхио Агуэро
2
1
22
Юссуф Поульсен
2
1
23
Килиан Мбаппе
2
1
24
Александр Головин
2
1
25
Иван Ракитич
2
1
26
Кристиан Эриксен
2
1
27
Луис Суарес
2
1
28
Хосе Мария Хименес
2
1
29
Юрий Газинский
2
1
30
Синдзи Кагава
1
1
31
Андреас Гранквист
1
1
32
Мохамед Салах
1
1
33
Фержани Сасси
1
1
34
Антуан Гризманн
2
1
«В игре Аргентины мало что хорошего»

Экс-игрок сборной Аргентины: на ЧМ-2018 счастлив за Дзюбу и Самедова

,
Сборная Аргентины разгромно уступила Хорватии во втором туре группового этапа чемпионата мира. После встречи экс-игрок «альбиселесте» и московского «Спартака» Фернандо Кавенаги в интервью «Газете.Ru» признал, что Аргентина играет непонятно во что, оценил выступление Лионеля Месси и выразил восхищение сборной России, в частности — Артемом Дзюбой и Александром Самедовым.

Сборная Аргентины потерпела сокрушительное поражение в матче с хорватами (0:3) и поставила себя в очень сложное положение в преддверии заключительного тура группового этапа чемпионата мира. Теперь «альбиселесте» необходимо побеждать и надеяться на осечку сборной Исландии.

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В интервью «Газете.Ru» эту ситуацию прокомментировал экс-игрок московского «Спартака» и сборной Аргентины Фернандо Кавенаги, присутствовавший на матче и лично наблюдавший за трагедией небесно-голубых.

— Что случилось с Аргентиной в матче с хорватами? Как оцените эту встречу?

— Я очень расстроен поражением своей команды — при счете 0:1 у нас был отличный шанс сравнять, но мы не смогли, а затем начали играть чересчур рискованно и нарвались на разгром.

Стоит признать, что Хорватия — это великая команда.Теперь ситуация Аргентины в группе стала гораздо более тяжелой, но у нас все еще есть шансы выйти в плей-офф, так что будем продолжать верить до самого последнего матча.

— Лионеля Месси очень много критиковали после ничьей с Исландией (1:1), где он не забил пенальти. В этом матче он тоже не сумел отличиться. Что вы думаете по поводу его игры?

— Нет, так критиковать его не стоит.

Месси — это лучший игрок мира, и неудачное выступление на одном мундиале не изменит моего мнения о нем.

Лео ведь не играет в одиночку. Проблема здесь коренится в действиях всей команды, а не только Месси. Давайте надеяться, что в третьем матче Аргентина сможет, наконец, показать хороший футбол и одержать свою первую победу в России.

Если же нет, то нас ждет неласковый прием дома (смеется). Но что поделать — это футбол, здесь возможно абсолютно все.

— Лука Модрич стал главной звездой встречи: он раздавал великолепные пасы и сам один раз отличился голом…

— Да, Лука играл очень здорово в матче с Аргентиной — и он играет так всегда. Я очень хорошо знаю этого полузащитника по выступлениям в испанской Примере (Кавенаги играл за «Вильярреал» в тот период, когда Модрич перешел в »Реал Мадрид». — «Газета.Ru») и могу заверить, что у него просто прекрасная техника.

Однако не только этот футболист сделал сегодняшнюю игру Хорватии: помимо Луки, за эту сборную выступают такие великолепные исполнители, как Иван Перишич, Марио Манджукич, Деян Ловрен, Иван Ракитич… Это все игроки ведущих клубов мира — «Интера», «Ювентуса», «Барселоны», «Ливерпуля». Хорватия — очень серьезная команда.

— Вы понимаете, в какой футбол играет Аргентина?

— Честно говоря, прямо сейчас нет. Я не вижу собственного стиля игры у «альбиселесте». По крайней мере, мне он непонятен.

Ясно одно: в игре сборной сейчас мало что хорошего. Мне даже кажется, что Аргентина действовала чуть лучше в первом туре с Исландией, чем сейчас — Хорватией…

Ну что ж, остается только надеяться, что главный тренер Хорхе Сампаоли сможет привести команду в порядок к последнему матчу в группе.

— Больше десяти лет назад вы защищали цвета московского «Спартака». Каково было снова вернуться в Россию?

— Очень здорово! Я просто счастлив. В России меня всегда принимали очень хорошо, поэтому я был рад возможности приехать сюда и провести столько времени на чемпионате мира.

Довольно много людей подходят ко мне, просят сфотографироваться с ними — и это делает меня счастливым.

Я доволен своим пребыванием в России.

— Страна сильно изменилась с тех пор, как вы играли за «Спартак»?

— Да-а, очень — и, самое главное, в лучшую сторону. Появились новые части города, разрослась Москва-Сити — раньше я ее такой не видел. Столица России стала очень красивой.

Местные жители относятся к нам просто чудесно, так что, повторюсь: я просто счастлив на этом чемпионате мира.

— А какое впечатление на вас производит сборная России?

— Молодцы! Вы уже квалифицировались в плей-офф и играете очень хорошо.

Я очень счастлив за Артема Дзюбу и за Александра Самедова, с которыми выступал вместе за «Спартак». Сейчас они переживают отличный момент, надеюсь, все будет хорошо и в дальнейшем.

Я же буду надеяться и ждать победы Аргентины.

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