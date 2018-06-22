«В игре Аргентины мало что хорошего»

Сборная Аргентины потерпела сокрушительное поражение в матче с хорватами (0:3) и поставила себя в очень сложное положение в преддверии заключительного тура группового этапа чемпионата мира. Теперь «альбиселесте» необходимо побеждать и надеяться на осечку сборной Исландии.

Реклама

В интервью «Газете.Ru» эту ситуацию прокомментировал экс-игрок московского «Спартака» и сборной Аргентины Фернандо Кавенаги, присутствовавший на матче и лично наблюдавший за трагедией небесно-голубых.

— Что случилось с Аргентиной в матче с хорватами? Как оцените эту встречу?

— Я очень расстроен поражением своей команды — при счете 0:1 у нас был отличный шанс сравнять, но мы не смогли, а затем начали играть чересчур рискованно и нарвались на разгром.

Стоит признать, что Хорватия — это великая команда.Теперь ситуация Аргентины в группе стала гораздо более тяжелой, но у нас все еще есть шансы выйти в плей-офф, так что будем продолжать верить до самого последнего матча.

— Лионеля Месси очень много критиковали после ничьей с Исландией (1:1), где он не забил пенальти. В этом матче он тоже не сумел отличиться. Что вы думаете по поводу его игры?

— Нет, так критиковать его не стоит.

Месси — это лучший игрок мира, и неудачное выступление на одном мундиале не изменит моего мнения о нем.

Лео ведь не играет в одиночку. Проблема здесь коренится в действиях всей команды, а не только Месси. Давайте надеяться, что в третьем матче Аргентина сможет, наконец, показать хороший футбол и одержать свою первую победу в России.

Если же нет, то нас ждет неласковый прием дома (смеется). Но что поделать — это футбол, здесь возможно абсолютно все.

— Лука Модрич стал главной звездой встречи: он раздавал великолепные пасы и сам один раз отличился голом…

— Да, Лука играл очень здорово в матче с Аргентиной — и он играет так всегда. Я очень хорошо знаю этого полузащитника по выступлениям в испанской Примере (Кавенаги играл за «Вильярреал» в тот период, когда Модрич перешел в »Реал Мадрид». — «Газета.Ru») и могу заверить, что у него просто прекрасная техника.

Однако не только этот футболист сделал сегодняшнюю игру Хорватии: помимо Луки, за эту сборную выступают такие великолепные исполнители, как Иван Перишич, Марио Манджукич, Деян Ловрен, Иван Ракитич… Это все игроки ведущих клубов мира — «Интера», «Ювентуса», «Барселоны», «Ливерпуля». Хорватия — очень серьезная команда.

— Вы понимаете, в какой футбол играет Аргентина?

— Честно говоря, прямо сейчас нет. Я не вижу собственного стиля игры у «альбиселесте». По крайней мере, мне он непонятен.

Ясно одно: в игре сборной сейчас мало что хорошего. Мне даже кажется, что Аргентина действовала чуть лучше в первом туре с Исландией, чем сейчас — Хорватией…

Ну что ж, остается только надеяться, что главный тренер Хорхе Сампаоли сможет привести команду в порядок к последнему матчу в группе.

— Больше десяти лет назад вы защищали цвета московского «Спартака». Каково было снова вернуться в Россию?

— Очень здорово! Я просто счастлив. В России меня всегда принимали очень хорошо, поэтому я был рад возможности приехать сюда и провести столько времени на чемпионате мира.

Довольно много людей подходят ко мне, просят сфотографироваться с ними — и это делает меня счастливым.

Я доволен своим пребыванием в России.

— Страна сильно изменилась с тех пор, как вы играли за «Спартак»?

— Да-а, очень — и, самое главное, в лучшую сторону. Появились новые части города, разрослась Москва-Сити — раньше я ее такой не видел. Столица России стала очень красивой.

Местные жители относятся к нам просто чудесно, так что, повторюсь: я просто счастлив на этом чемпионате мира.

— А какое впечатление на вас производит сборная России?

— Молодцы! Вы уже квалифицировались в плей-офф и играете очень хорошо.

Я очень счастлив за Артема Дзюбу и за Александра Самедова, с которыми выступал вместе за «Спартак». Сейчас они переживают отличный момент, надеюсь, все будет хорошо и в дальнейшем.

Я же буду надеяться и ждать победы Аргентины.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».