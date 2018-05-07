«Меня это не устраивает»: Шарапова вернулась за победами

Суперзвезда мирового тенниса Мария Шарапова выиграла официальный матч впервые с января текущего года, когда в 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии была повержена Анастасия Севастова из Латвии. Далее в карьере 31-летней россиянки наступила черная полоса: поражение от немки Анжелики Кербер там же в Мельбурне, вылет в первых раундах турниров в Катаре (обидчица – румынка Моника Никулеску), Индиан-Уэллсе (японка Наоми Осака) и Штутгарте (француженка Каролин Гарсия). Весной Шараповой пришлось пропустить несколько соревнований из-за травмы плеча.

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И вот наконец-то прославленную спортсменку «прорвало», причем на статусном турнире серии WTA в Мадриде с призовым фондом в районе €6 млн, где спортсменка праздновала триумф в 2013 году, а в 2013-м уступила в финале американке Серене Уильямс.

Жертвами твердо настроившейся вырваться из несчастливого круга Шараповой стали две представительницы Румынии.

В воскресенье Мария в двух партиях достаточно легко обыграла в первом круге Михаэлу Бузэрнэску (6:4, 6:1), а на следующий день справилась и с Ириной Бегу (7:5, 6:1), прорвавшись уже в 1/8 финала.

За 1 час 32 минуты игры Шарапова сделала пять брейков и один эйс, допустив семь ошибок при подаче. Ее соперница дважды взяла чужую подачу при четырех двойных ошибках. В личном противостоянии россиянка лидирует с «сухим» счетом – 4:0.

В текущем рейтинге WTA Шарапова занимает 52-ю позицию. В беседе с журналистами она призналась, что очень недовольна сложившейся ситуацией, и грядущим летом полна решимости изменить нынешнее состояние дел.

«Устраивает ли меня тот факт, что я нахожусь за пределами Топ-50? Конечно же, нет, — цитирует Марию пресс-служба WTA. – Хочется ли мне уступать на старте соревнований? Тоже нет. Вот потому-то я по-прежнему здесь, в Мадриде.

Я усердно работаю, чтобы изменить ситуацию. Переживать неудачи очень сложно, это не новость, но я продолжаю бороться».

Шарапова полагает, что в последнее время добилась прогресса в своей игре.

«Мне кажется, удалось проделать хорошую работу и реально улучшить некоторые компоненты моего тенниса, — уточнила она. – На данный момент я довольна результатом. Буду продолжать бороться изо всех сил. Другого пути у меня нет».

Пресс-конференции Шараповой в испанской столице получаются насыщенными. Помимо прочего, россиянка попыталась проанализировать причины своих неудач.

«В этом году я плохо действовала на приеме, нужно быть более активной, — призналась она. – Но я не останавливаюсь и пытаюсь заложить фундамент будущих побед. Не хотела бы вдаваться в подробности, но и не скрываю того, над чем работаю.

Каждый может посетить мою тренировку и посмотреть, чем я занимаюсь. В частности, я делаю занятия более интенсивными, но при этом стараюсь прислушиваться к своему организму и анализирую ощущения».

Теннисистка не забыла заявить и о том, что Мадрид – особое для нее место.

«Я завоевывала здесь титул, но были и тяжелые поражения, — напомнила Мария. – Когда возвращаюсь сюда, чувствую определенную связь с городом, хотя и не все воспоминания приятные».

В марте Шарапова пережила смену тренера: прекратила сотрудничество со Свеном Гренефельдом, и вернулась к Томасу Хогстедту, с которым работала раньше. По ее словам, изменения дались ей не просто.

«Мне потребовалось некоторое время, чтобы оценить, в какой ситуации оказалась я и мой организм, — объяснила спортсменка. – Я поменяла состав своей команды, что было не легко. Однако не бывает неподходящего времени для положительных изменений. Вы надеетесь, что изменения сделают жизнь лучше. Дело не в том, что старые приемы уже не работают, а в том, что вы верите в новое».

Во вторник проживающая в США отечественная прима будет отдыхать, а 9 мая вновь выйдет на корт, чтобы поспорить с француженкой сербского происхождения Кристиной Младенович за место в восьмерке сильнейших.

В прошлом году Шарапова уступила ей в Штутгарте.

«Мне сейчас сложно вспомнить то свое состояние, но поражение выдалось болезненным, — вздохнула россиянка. – Тогда мне выпало провести много сетов за четыре дня. Думаю, это был полезный опыт. Именно тогда появилось ощущение, что я точно вернулась. И вот прошло 12 месяцев.

Мне нравится наблюдать, как игроки переживают победные серии, затем спад, и вновь ищут свою игру».

В свою очередь, Младенович сделала в пользу ближайшей оппонентки дежурный реверанс.

«Она умеет побеждать на этом турнире, она это уже делала, — констатировала француженка. — Мне кажется, здешние условия подходят для ее игры. Я жду сложного матча. Уверена, она постарается играть быстро, не ввязываться в затяжные розыгрыши, ведь Шарапова точно знает, что я предпочитаю такой стиль».

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