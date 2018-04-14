«Чтобы улучшить «Зенит», нужен Месси или Роналду»

«Динамо» — «Локомотив» — 0:4

«Локомотив» нанес «Динамо» разгромное поражение в московском дерби, которое прошло на «Арене Химки» в рамках 26-го тура чемпионата России. Матч был не столько принципиален, сколько важен с точки зрения положения в турнирной таблице: бело-голубые делают все, чтобы максимально отдалиться от зоны вылета из Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), а подопечные Юрия Семина намерены сохранить отрыв от ближайших преследователей в чемпионской гонке.

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Безусловно, фаворитом встречи являлись «железнодорожники»: в пользу «Локо» говорит не только их статус лидера РФПЛ, но и лучший показатель в чемпионате по играм в гостях (девять побед при двух ничьих и двух поражениях).

Однако после неожиданного успеха «Динамо» в матче с ЦСКА (2:1) конкуренты красно-зеленых надеялись на то, что динамовцы смогут отнять очки и у «Локомотива».

Возможно, сенсационная победа над армейцами сыграла плохую шутку с командой Дмитрия Хохлова. Красно-зеленые опустили игроков «Динамо» с небес на землю и преподнесли им настоящий урок футбола.

Счет в матче был открыт уже на третьей минуте: полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук отметился точным ударом со штрафного. 22-летний россиянин пробил в дальний от себя нижний угол, и голкипер хозяев Антон Шунин выручить не сумел. В середине первого тайма вратарь вновь сыграл не лучшим образом и в своей штрафной площади сфолил на форварде красно-зеленых Джефферсоне Фарфане.

Однако Шунин сумел отразить удар теперь уже Алексея Миранчука.

За несколько минут до перерыва «Локомотив» отправил еще один мяч в ворота «Динамо» — и снова со штрафного:

в верхний ближний для себя угол попал Фарфан и, пожалуй, снял все вопросы о победителе противостояния.

Во втором тайме «железнодорожники» продолжили свою традицию забивать со «стандартов» и на 58-й минуте довели счет до разгромного. Дмитрий Тарасов головой замкнул передачу Алексея Миранчука со штрафного и посвятил гол своему отцу. Точку в матче поставил Антон Миранчук, оформивший дубль. На этот раз подопечным Семина удалось забить мяч с игры после прекрасного розыгрыша.

После матча президент «Локомотива» Илья Геркус поблагодарил болельщиков за поддержку, а также поздравил команду с победой в неофициальном чемпионате Москвы:

«Короли Москвы-2017/18! Великий сезон! Четыре победы, две ничьих, ноль поражений, общая разница мячей — 16:6. Наши болельщики сегодня были неподражаемы все 90 минут! Превратили этот матч в домашний», —

написал Геркус в своем твиттере.

Короли Москвы 17/18!!

Великий сезон! 4 победы, 2 ничьих, 0(!) поражений, общая разница мячей 16:6!

Наши болельщики сегодня были неподражаемы все 90 минут! Превратили этот матч в домашний! Всем спасибо!!! pic.twitter.com/zsQieFVE3G — Илья Геркус (@ilgerkus) 14 апреля 2018 г.

Главный тренер красно-зеленых Семин, подводя итоги встречи, выразил мнение, что крупный счет не совсем соответствует игре.

«Матч был очень мощный, было много «физики» с обеих сторон. Встреча получилась интересной для болельщиков, которых собралось много, их надо поблагодарить, а футболисты отблагодарили их игрой. Такой счет крупный, наверное, не соответствовал игре, но мы действовали очень целеустремленно, как в финале Кубка. Наши игроки — просто молодцы», — цитирует Семина ТАСС.

Наставник «Динамо» Хохлов также заявил, что игра была равной. По словам специалиста, судьбу матча решили действия «железнодорожников» на стандартных положениях. В принципе, так оно и произошло.

«Непросто комментировать после такого матча, но тем не менее по игре мы «Локомотиву» ни в чем не уступили, но вот на «стандартах»... Разбирали, знали, что они хорошо ими пользуются, но противопоставить ничего не смогли.

Мы ребятам говорили, что любой забитый или пропущенный гол не должен влиять на план игры. Да, пропускать так рано не хотелось, но мы продолжили свою игру, и, конечно, было тяжело: надо было отыгрываться, появлялись свободные зоны», — сказал Хохлов.

Важность качественно работать над штрафными ударами отметил и один из героев встречи Антон Миранчук.

«Мы на тренировках отрабатывали такие удары. Брат сказал, что никогда же не бил, но вот попробовал. Получилось удачно, как и на тренировках. А вообще это поле для меня — тьфу-тьфу-тьфу — удачное. Поэтому слава богу, что выиграли — и с таким счетом», — сказал Миранчук в эфире телеканала «Наш футбол».

После 25-ти матчей «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ и опережает ближайшего преследователя — московский «Спартак» — на пять очков. Красно-белые в воскресенье сыграют в Екатеринбурге против местного «Урала». «Динамо» с 30 баллами располагается на 11-й строчке.

За последний месяц сине-бело-голубые оказались под большим давлением со стороны собственных болельщиков. Оно и понятно: «Зенит» выбыл из розыгрыша Лиги Европы на стадии 1/8 финала, хотя ставил перед собой задачу добраться как минимум до полуфинала турнира, и в чемпионате России практически упустил все шансы на золотые медали (математические шансы у петербургского клуба еще остаются).

После домашнего поражения от «Краснодара» команда Роберто Манчини опустилась на пятое место в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре «Зениту» было необходимо реабилитироваться в игре с одним из аутсайдеров первенства махачкалинским «Анжи».

Однако полной уверенности в том, что петербуржцам удастся добиться успеха в матче с махачкалинцами, не было: в последний раз сине-бело-голубые обыгрывали команду из Дагестана почти два года назад — в мае 2016-го. После этого трижды сыграли вничью в национальном чемпионате, а также потерпели разгромное поражение со счетом 0:4 в Кубке России сезона-2016/17.

Несмотря на столь неприятную для «Зенита» статистику, клуб из Санкт-Петербурга все же отпраздновал победу на своем поле.

Автором единственного гола стал аргентинский нападающий Себастьян Дриусси, отличившийся на 35-й минуте встречи. Юрий Жирков выполнил подачу с углового, где на ближней штанге удачно проявил себя Александр Ерохин, сбросивший мяч на дальнюю штангу. Здесь вовремя оказался Дриусси, замкнувший передачу.

Победа над «Анжи» позволила «Зениту» на время подняться с пятого места на третье.

Однако этот радостный для петербуржцев факт изрядно омрачает травма основного вратаря команды Андрея Лунева.

Голкипер почувствовал дискомфорт в мышце и не смог продолжить встречу. На 77-й минуте его заменил Юрий Лодыгин.

О степени серьезности травмы рассказал главный тренер сине-бело-голубых Манчини. По словам специалиста, Лунев вряд ли сыграет в оставшихся матчах текущего сезона.

«Думаю, Лунев выбыл до конца чемпионата. У него довольно серьезная травма», — цитирует Манчини пресс-служба «Зенита».

Роберто Манчини: «Думаю, Лунев выбыл до конца чемпионата. У него довольно серьезная травма» — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 14 апреля 2018 г.

Несмотря на победу, итальянец уже открыто заявляет о том, что его команда не претендует на чемпионство в этом сезоне.

«Я бы сказал, что сейчас шансов выиграть чемпионат уже практически нет. Последние были потеряны во встрече с «Краснодаром»,

который мы должны были обыгрывать. Так что догнать «Локомотив» сейчас будет сложно», — заявил Манчини.

Он также прокомментировал игру своих подопечных в атаке. В частности, итальянец поделился мнением о выступлении нападающего Антона Заболотного, который начал матч против «Анжи» с первых минут.

«Мне все равно, что думает Заболотный по поводу критики и принимает ли он это на свой счет. Мне важно то, что и он, и Дриусси делают на тренировках, где я с ними работаю, и на матчах. Им нужно расти с каждым днем, и я стараюсь им это объяснить.

В футболе у них еще не так много опыта, они еще маленькие мальчики и не могут в нем понимать. Так же, как не понимает в футболе и тот, кто говорил, когда Заболотный приходил к нам, что он сразу забьет 15 или 30 голов. Это невозможно.

Невозможно, чтобы он пришел из «Тосно» и сразу же начал играть в «Зените» на самом высоком уровне. Чтобы улучшить атакующую линию «Зенита», надо было взять Месси или Роналду», —

добавил специалист.

После 25-ти матчей петербургский клуб располагается на третьем месте, имея в своем активе 45 очков. При этом «Зенит» может в ближайшее время вновь опуститься на пятую строчку в случае, если «Краснодар» и ЦСКА обыграют «Арсенал» и «Уфу» соответственно. «Анжи» продолжает борьбу за выживание и с 24 баллами занимает 14-е место.

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