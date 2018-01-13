Россиянки не готовы перед Олимпиадой

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Реал МадридВильярреал
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ЭйбарАтлетико М
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ДепортивоВаленсия
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Англия / Премьер-лига
18:00
ЧелсиЛестер Сити
0:0
закончен
18:00
Кристал ПэласБёрнли
1:0
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18:00
Хаддерсфилд ТаунВест Хэм Юнайтед
1:4
закончен
18:00
Ньюкасл ЮнайтедСуонси Сити
1:1
закончен
18:00
УотфордСаутгемптон
2:2
закончен
18:00
Вест Бромвич АльбионБрайтон энд Хоув Альбион
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20:30
Тоттенхэм ХотспурЭвертон
4:0
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Германия / Бундеслига
17:30
ВердерХоффенхайм
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17:30
Айнтрахт ФФрайбург
1:1
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АугсбургГамбург
1:0
закончен
17:30
Ганновер-96Майнц
3:2
закончен
17:30
ШтутгартГерта
1:0
закончен
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РБ ЛейпцигШальке-04
3:1
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Франция / Лига 1
19:00
РеннМарсель
0:3
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22:00
КанЛилль
0:1
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22:00
ДижонМетц
1:1
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22:00
МонпельеМонако
0:0
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22:00
НиццаАмьен
1:0
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22:00
ТруаБордо
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НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Питтсбург ПингвинзДетройт Ред Уингз
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21:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
2:7
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03:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
3:5
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03:00
Монреаль КанадиенсБостон Брюинз
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03:00
Миннесота УайлдВиннипег Джетс
4:1
закончен
05:00
Даллас СтарзКолорадо Эвеланш
1:4
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсЭдмонтон Ойлерз
2:3 (ОТ)
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
6:5 (ОТ)
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Единая лига ВТБ
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Цмоки-Минск Енисей
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16:00
Автодор Парма
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НБА / регулярный чемпионат
22:00
Даллас МавериксЛос-Анджелес Лейкерс
101:107
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23:30
Лос-Анджелес КлипперсСакраменто Кингз
126:105
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01:00
Шарлотт ХорнетсОклахома-Сити Тандер
91:101
закончен
03:00
Вашингтон УизардсБруклин Нетс
119:113
закончен
03:30
Торонто РэпторсГолден Стэйт Уорриорз
125:127
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04:00
Чикаго БуллзДетройт Пистонс
107:105
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
112:80
закончен
Теннис / Турнир АТР в Сиднее, финал
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Биатлон / Этап Кубка мира в Рупольдинге
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Женская эстафета
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Германия
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2
Италия
+2,9 (0+3)
3
Швеция
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Испания / Примера
14:00
ЛевантеСельта
0:1
закончен
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АлавесСевилья
1:0
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20:30
ЭспаньолАтлетик Б
1:1
закончен
22:45
Реал СосьедадБарселона
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Англия / Премьер-лига
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БорнмутАрсенал
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19:00
ЛиверпульМанчестер Сити
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Франция / Лига 1
17:00
Сент-ЭтьенТулуза
2:0
закончен
19:00
ЛионАнже
1:1
закончен
23:00
НантПСЖ
0:1
2 тайм
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КёльнБоруссия М
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20:00
Боруссия ДВольфсбург
0:0
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Дивизион ТарасоваДивизион Чернышева
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Чикаго БлэкхоуксДетройт Ред Уингз
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Каролина ХаррикейнзКалгари Флэймз
0:2
2 период
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Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Рейнджерс
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04:00
Миннесота УайлдВанкувер Кэнакс
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Майами ХитМилуоки Бакс
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Нью-Йорк НиксНью-Орлеан Пеликанс
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Испания / Примера
23:00
БетисЛеганес
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Бостон БрюинзДаллас Старз
не начался
23:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
не начался
00:00
Лос-Анджелес КингзСан-Хосе Шаркс
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03:30
Монреаль КанадиенсНью-Йорк Айлендерс
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Астана ВЭФ
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НБА / регулярный чемпионат
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Детройт ПистонсШарлотт Хорнетс
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21:00
Филадельфия СиксерсТоронто Рэпторс
не начался
22:00
Вашингтон УизардсМилуоки Бакс
не начался
23:00
Атланта ХоуксСан-Антонио Спёрс
не начался
23:00
Бруклин НетсНью-Йорк Никс
не начался
23:30
Чикаго БуллзМайами Хит
не начался
01:30
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
не начался
04:00
Кливленд КавальерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Юта ДжазИндиана Пэйсерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсХьюстон Рокетс
не начался

Россиянки не готовы перед Олимпиадой

Мякяряйнен победила в биатлонном масс-старте, россиянки в третьем десятке

Дарья Виролайнен РИА Новости
Дарья Виролайнен

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен одержала первую в сезоне победу в масс-старте на Кубке мира в Рупольдинге и вышла в лидеры общего зачета. Россиянки Екатерина Юрлова-Перхт и Дарья Виролайнен стали 22-й и 26-й соответственно. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Трансляция
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17:18

На этом наша трансляция подошла к концу. Всего доброго!

17:17

Более двух минут проиграли обе россиянки победительнице. Это очень много. Причем, даже с идеальной стрельбой они не смогли бы побороться за тройку сильнейших. А до Олимпиады, тем временем, остается 25 дней.

17:16

Пятой стала Дених Херрманн, а Домрачева пришла к финишу шестой. Юрлова — 22-я, Кузьмина с шестью промахами — 23-я, Виролайнен — 26-я.

17:14

Мякяряйнен пошла в атаку! Выкатывают на финишную прямую. Дальмайер выходит на параллельную дорожку, но Кайса одерживает победу! Дальмайер вторая. А Виткова вырвала третье место на финише у Кроуфорд.

17:13

Все! Обошли вдвоем канадку. А там еще и Виткова бежит, тоже может побороться за подиум.

17:12

Почти догнали преследовательницы Кроуфорд!

17:10

Ух, разогналась Мякяряйнен и потащила за собой Дальмайер. Они уже обошли Виткову.

17:08

Виткова вторая без промаха. Мякяряйнен и Дальмайер с одной ошибкой третья и четвертая, а Домрачева промазала дважды и опустилась на седьмое место.

17:07

Последний огневой рубеж! Ох, все лидеры мажут, а Кроуфорд вновь точна! Она снова выходит в лидеры.

17:05

Уже обогнали Мякяряйнен, Дальмайер и Домрачева канадку. Кроуфорд идет на четвертой позиции.

17:02

У Юрловой два промаха, и все шансы на высокое место потеряны. А Виролайнен точна и обошла свою соотечественницу. 24-е место у Дарьи и 26-е у Юрловой.

17:01

Кроуфорд выходит в лидеры с точной стрельбой! Далее Дальмайер, Мякяряйнен и Домрачева после штрафного круга.

17:00

Стреляет Домрачева и допускает один промах.

16:58

Отметка 6,8 км. Юрлова уже девятая. Надо делать ставку на стрельбу. По скорости Екатерина не выдерживает конкуренции.

16:56

Убегает Домрачева от Кроуфорд и Вирер. Дальмайер очень неплохо бежит, а Юрлова теряет места на лыжне.

16:54

Вторая стрельба! Домрачева вновь чисто стреляет, как и Вирер! Кроуфорд тоже не промахнулась. Юрлова отстрелялась без промаха, и она пятая. Кузьмина дважды промазала.

16:52

Отсечка 4,3 км. Домрачева, Олсбю, Витоцци, Вирер. Юрлова очень много ходом проигрывает и уже опустилась во вторую десятку.

16:50

Домрачева закономерно вышла в лидеры на лыжне, а Вирер немного отстает от белоруски.

16:46

Началась стрельба! Вирер, Домрачева, Шевалье точны. И Юрлова все попадает! Она в группе лидеров. Кузьмина, Дальмайер и многие другие фавориты ошиблись.

16:44

Приближаются к стадиону биатлонистки. Попробовала атаковать Дениз Херрманн на подъеме, но соперницы ее не отпустили.

16:41

Первую осечку 0,7 км прошли спортсменки, и пока все идут одной группой.

16:40

Начали!

16:30

Напомним, что сегодня ранее прошел мужской масс-старт, который выиграл норвежец Йоханнес Бё. Вторым стал Мартен Фуркад, а бронзу выиграл еще один француз Антонин Гигонна.

16:25

По традиции всего 30 спортсменок принимают участие в масс-старте, и конечно же, первый номер у лидера общего зачета Кубка мира Анастасии Кузьминой из Словакии. Рядом с ней на стартовой линии будет Кайса Мякяряйнен. Затем итальянка Доротея Вирер — победительница индивидуальной гонки. Четвертый номер у француженки Жюстин Бреза.

16:20

Сегодня на старт выйдут две российские спортсменки. Под 16-м номером на дистанцию уйдет Юрлова-Перхт, а под 29-м — Виролайнен.

16:15

Добро пожаловать в знаменитый Рупольдинг на женский масс-старт! Именно этой гонкой завершится пятый этап Кубка мира по биатлону.

10:30

Начало гонки в 16:40 мск.

10:00

Женский масс-старт на 12,5 км состоится на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.