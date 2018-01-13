Россиянки не готовы перед Олимпиадой

По традиции всего 30 спортсменок принимают участие в масс-старте, и конечно же, первый номер у лидера общего зачета Кубка мира Анастасии Кузьминой из Словакии. Рядом с ней на стартовой линии будет Кайса Мякяряйнен. Затем итальянка Доротея Вирер — победительница индивидуальной гонки. Четвертый номер у француженки Жюстин Бреза.