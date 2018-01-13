Россиянки не готовы перед Олимпиадой

На этом наша трансляция подошла к концу. Всего доброго!
Более двух минут проиграли обе россиянки победительнице. Это очень много. Причем, даже с идеальной стрельбой они не смогли бы побороться за тройку сильнейших. А до Олимпиады, тем временем, остается 25 дней.
Пятой стала Дених Херрманн, а Домрачева пришла к финишу шестой. Юрлова — 22-я, Кузьмина с шестью промахами — 23-я, Виролайнен — 26-я.
Мякяряйнен пошла в атаку! Выкатывают на финишную прямую. Дальмайер выходит на параллельную дорожку, но Кайса одерживает победу! Дальмайер вторая. А Виткова вырвала третье место на финише у Кроуфорд.
Все! Обошли вдвоем канадку. А там еще и Виткова бежит, тоже может побороться за подиум.
Почти догнали преследовательницы Кроуфорд!
Ух, разогналась Мякяряйнен и потащила за собой Дальмайер. Они уже обошли Виткову.
Виткова вторая без промаха. Мякяряйнен и Дальмайер с одной ошибкой третья и четвертая, а Домрачева промазала дважды и опустилась на седьмое место.
Последний огневой рубеж! Ох, все лидеры мажут, а Кроуфорд вновь точна! Она снова выходит в лидеры.
Уже обогнали Мякяряйнен, Дальмайер и Домрачева канадку. Кроуфорд идет на четвертой позиции.
У Юрловой два промаха, и все шансы на высокое место потеряны. А Виролайнен точна и обошла свою соотечественницу. 24-е место у Дарьи и 26-е у Юрловой.
Кроуфорд выходит в лидеры с точной стрельбой! Далее Дальмайер, Мякяряйнен и Домрачева после штрафного круга.
Стреляет Домрачева и допускает один промах.
Отметка 6,8 км. Юрлова уже девятая. Надо делать ставку на стрельбу. По скорости Екатерина не выдерживает конкуренции.
Убегает Домрачева от Кроуфорд и Вирер. Дальмайер очень неплохо бежит, а Юрлова теряет места на лыжне.
Вторая стрельба! Домрачева вновь чисто стреляет, как и Вирер! Кроуфорд тоже не промахнулась. Юрлова отстрелялась без промаха, и она пятая. Кузьмина дважды промазала.
Отсечка 4,3 км. Домрачева, Олсбю, Витоцци, Вирер. Юрлова очень много ходом проигрывает и уже опустилась во вторую десятку.
Домрачева закономерно вышла в лидеры на лыжне, а Вирер немного отстает от белоруски.
Началась стрельба! Вирер, Домрачева, Шевалье точны. И Юрлова все попадает! Она в группе лидеров. Кузьмина, Дальмайер и многие другие фавориты ошиблись.
Приближаются к стадиону биатлонистки. Попробовала атаковать Дениз Херрманн на подъеме, но соперницы ее не отпустили.
Первую осечку 0,7 км прошли спортсменки, и пока все идут одной группой.
Начали!
Напомним, что сегодня ранее прошел мужской масс-старт, который выиграл норвежец Йоханнес Бё. Вторым стал Мартен Фуркад, а бронзу выиграл еще один француз Антонин Гигонна.
По традиции всего 30 спортсменок принимают участие в масс-старте, и конечно же, первый номер у лидера общего зачета Кубка мира Анастасии Кузьминой из Словакии. Рядом с ней на стартовой линии будет Кайса Мякяряйнен. Затем итальянка Доротея Вирер — победительница индивидуальной гонки. Четвертый номер у француженки Жюстин Бреза.
Сегодня на старт выйдут две российские спортсменки. Под 16-м номером на дистанцию уйдет Юрлова-Перхт, а под 29-м — Виролайнен.
Добро пожаловать в знаменитый Рупольдинг на женский масс-старт! Именно этой гонкой завершится пятый этап Кубка мира по биатлону.
Начало гонки в 16:40 мск.
Женский масс-старт на 12,5 км состоится на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.