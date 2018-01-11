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«WADA всегда работало со спецслужбами США»

WADA назвало Fancy Bears преступной организацией

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РИА «Новости»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает хакерскую группировку Fancy Bears, которая представила доказательства связи сотрудников лаборатории с американскими спецслужбами, преступной организацией. С WADA согласен политолог Вячеслав Иванов, в интервью «Газете.Ru» объяснивший также природу жесткой позиции агентства по отношению к России.

Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) назвали «преступной организацией» хакерскую группировку Fancy Bears, которая прославилась публикацией материалов, компрометирующих канадского юриста Ричарда Макларена и других официальных лиц, расследовавших обстоятельства допингового скандала в российском спорте.

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Согласно официальному релизу, поступившему в РИА «Новости» из пресс-службы WADA, истинной целью Fancy Bears является создание помех для качественной деятельности антидопингового агентства.

«Как известно, Fancy Bears — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и его партнеров. Все, что они опубликовали, устарело»,

— уточнили в организации.

Ранее бывший следователь WADA Джек Робертсон заявил о том, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян к выступлениям на зимних Играх в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом является не наказанием, а насмешкой.

«МОК еще может не пустить россиян на Игры в Пхенчхане на почве допинговой системы. Но решение, которое позволяет им выступать под «нейтральным флагом», — это какая-то насмешка. Это наказание, не носящее карательного характера, — способ сохранить лицо, защитив при этом коммерческие и политические интересы России и МОК», — говорится в колонке эксперта, размещенной в газете The New York Times.

По мнению Робертсона, он имеет моральное право на жесткие высказывания, поскольку проводил расследование от имени WADA. Специалист не сомневается, что в России функционировала поддерживаемая государством допинговая система.

«Россия не только не признала вину, но и все еще продолжает использовать запрещенные вещества — даже во время расследования, — сокрушается он. –

Все это говорит о том, что система поддержки допинга продолжает работать. И об этом известно МОК».

В национальной команде России спортсменов насильно заставляют принимать запрещенные стимуляторы, в противном случае угрожая выгнать из сборной, убежден Робертсон.

На днях стало известно о том, что группировка Fancy Bears вскрыла переписку чиновников WADA и выяснила, что часть сотрудников независимой комиссии под руководством Макларена была связана с силовыми структурами США, в том числе ФБР, а работники МОК подозревали канадского юриста в намерении отстранить Россию от Олимпиады.

Беспокойство по данному поводу прослеживается в письмах директора МОК по правовым вопросам Говарда Ступпа: он полагает, что истинной задачей Макларена является не борьба с «грязными» спортсменами, а дисквалификация сборной России.

В свою очередь, МОК отказался комментировать публикацию Fancy Bears о докладе Макларена.

«Мы не комментируем предположительные утечки», — объявили в комитете.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев между тем считает, что хакерам не следует верить на все 100%, поскольку их информацию невозможно проверить, а способ добычи сведений — «не совсем правомерный и законный».

По мнению политолога Вячеслава Смирнова, отношение WADA к России прогнозируемо.

«WADA всегда работало и сотрудничало со спецслужбами и госорганами США и ЕС, никогда не питая особо теплых чувств к России — кто финансирует, тот и заказывает музыку, — сказал эксперт «Газете.Ru». — Мы не влияли на формирование их экспертов, не влияли — да и не могли влиять — на формирование руководящих органов их агентства. Более того, мы, как оказалось, еще и собственную антидопинговую лабораторию не контролировали, что очень печально, конечно.

Ставить на такой ответственный пост человека, который не только через некоторое время оказался больным, но еще и начинает давать показания спецслужбам Запада, мягко говоря, странно.

Поэтому позиция WADA понятна. Было бы очень странно, начни это агентство поддерживать россиян, ведь оно изначально было настроено к нам негативно. И не важно, были ли спецоперации с пробами, не было их».

Смирнов также отметил, что хакерские группировки считаются преступными организациями во всех странах, а вскрытие личной почты не может расцениваться иначе, как уголовное преступление.

«Проблема в другом — почему мы за столь долгий срок не смогли убедить экспертное сообщество, не перенастроив их под себя, — добавил политолог. — Что касается хакерских группировок, то они и в России, и за рубежом расцениваются как преступные организации.

И вскрытие почты — по законодательствам США и Европы — уголовное преступление. Поэтому они формально и отвергли обвинения «медведей».

То есть в ситуации с Родченковым неважно, давал ли он достоверные или недостоверные сведения — информация предоставляется официальным государственным органам, тогда как хакеры выложили запрещенные к публикации данные. И их достоверность, естественно, подвергается сомнениям со стороны WADA».

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