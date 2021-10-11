СК возбудил дело против директора школы в Махачкале и руководства ЧОП после убийства

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора школы в Махачкале, где 15-летний ученик убил своего одноклассника.

В отношении директора школы и заместителя директора по воспитательной работе следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится на сайте СК РФ.

Также было возбуждено дело в отношении руководства частного охранного предприятия, осуществлявшего охрану порядка в школе по статье «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

По версии следствия, 11 октября 2021 года школе № 51 Махачкалы между учеником и его сверстником произошла драка, в ходе которой он нанес удар ножом последнему. От ранения подросток скончался в больнице.

Сам школьник рассказал, что не хотел убивать одноклассника, а ударил его ножом «в состоянии аффекта». В отношении учащегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство».