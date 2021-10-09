Из музея Анны Ахматовой в Петербурге пропал кот Ося

Кот Ося сбежал из музея Анны Ахматовой в Петербурге. Об этом сообщается на странице учреждения «ВКонтакте».

Последний раз кота видели 8 октября в саду Фонтанного дома на Литейном проспекте, 53. Сотрудники музея просят граждан помочь найти постояльца.

«Если кто-то его подобрал и по доброте душевной решил подарить котику дом — пожалуйста, верните его нам! Ося должен регулярно ездить к ветеринару и дважды в день принимать лекарства, они ему жизненно необходимы», — говорится в публикации.

Ося — рыжий 16-летний кот. По словам работников музея, животное никогда не уходило дальше арки, ведущей в сад с Литейного проспекта.

Позже в группе появилось еще одно сообщение, в нем говорится, что кота забрали из арки, ведущей в сад Фонтанного Дома, в ночь с 7 на 8 октября. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что Осю забрала неизвестная девушка.