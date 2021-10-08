Количество погибших при отравлении алкоголем в Оренбуржье выросло до 18

После отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погибли 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«На данный момент известно о 36 пострадавших, 18 из них скончались. В стационарах Орска, Ясного и Адамовки получают лечение 15 человек», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что два человека находятся в крайне тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее сообщалось о 17 погибших из 33 пострадавших в результате инцидента.

По факту массового отравления были задержаны три человека, подозреваемых в нелегальном сбыте суррогатного алкоголя в Оренбуржье. По данным следствия, 29-летний местный житель организовал нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере, а 60-летний мужчина и 47-летняя женщина осуществляли сбыт контрафактного алкоголя потерпевшим.

По факту произошедшего было возбуждено 5 уголовных дел, связанных с производством нелегального алкоголя, которые объединены в одно производство.

Следователи также обнаружили склад в Орске, с которого осуществлялся сбыт контрафактного алкоголя, а также пункт производства, разлива и хранения указанной продукции, откуда изъяли свыше 3 тыс. пустых пластиковых бутылок и 1279 — со спиртосодержащей продукцией.