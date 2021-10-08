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Нобелевскую премию мира получил российский журналист Дмитрий Муратов

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Нобелевская премия мира за 2021 года присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса и главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Соответствующая информация опубликована на сайте премии.

«Нобелевская премия мира 2021 года была присуждена совместно Марии Рессе и Дмитрию Андреевичу Муратову за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предварительным условием демократии и прочного мира», — говорится в сообщении.

Дмитрий Муратов — российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты».

Уточняется, что Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира — до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.

Мария Ресса — журналистка и писательница. Она является соучредителем новостного сайта Rappler и около 20 лет работала ведущим репортером-расследователем в Юго-Восточной Азии.

Накануне танзанийский писатель Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2021 год.

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