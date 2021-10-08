В России предложили штраф в 300 тысяч рублей за высадку детей из автобусов

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило российский кабмин ввести административный штраф в размере 300 тысяч рублей в отношении перевозчиков, которые высадят детей-безбилетников из автобуса. С таким предложением выступил председатель организации Илья Зотов. Он уже направил соответствующее письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, пишут «Известия» со ссылкой на обращение.

ООП также призвало всех полпредов президента России в федеральных округах рекомендовать руководителям субъектов провести профилактическую работу с перевозчиками по данному вопросу перед началом зимы.

Авторы инициативы отметили, что составление административных протоколов на водителей значительно не влияет на ситуацию, поскольку в большинстве случаев детей высаживают кондукторы, а перевозчики не желают заниматься профилактической работой.

В пресс-службе правительства сообщили, что получили обращение ООП и отправили его в профильный департамент на экспертную проработку. В Минтрансе заявили, что на такую инициативу общественников следует обратить внимания. Однако в министерстве указали, что она требует тщательной проработки.

В России 7 марта 2021 года вступил в силу закон, запрещающий высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд. Эта норма запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых. За нарушение для водителей предусмотрен штраф в размере 5 тыс. руб., а для должностных лиц (ИП и кондукторов) — от 20 тыс. до 30 тыс. руб.