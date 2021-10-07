Арестович захотел стать новым президентом Украины, который будет «жестче Путина»

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что если бы он стал президентом страны, то был бы жестче, чем президент России Владимир Путин, сообщает издание Politeka.

Арестович отметил, что нынешняя украинская власть не до конца использует потенциал возможностей по влиянию на внутреннюю политику.

«Если бы я был, я бы действовал намного жестче… Мне даже приснилось, что я стал президентом: я выступаю с трибуны Верховной рады (это же снится тебе, ты же не отдаешь отчет, какие слова ты говоришь), а я говорю следующие слова: «Уважаемые коллеги, через десять лет я вам оставлю страну, которой будут завидовать все и хотят здесь жить, весь мир и планеты окрестных галактических систем, но не становитесь на моем пути», — поделился Арестович.

Он также призвал не заострять внимание на «операционной повестке», указав на отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

«Я, наверное, такой человек, после которого и Путин бы показался, наверное, мягким. Поэтому, может, бодливой корове рогатой не дают», — считает Арестович.

Ранее бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков после своей отставки рассказал о президентских амбициях.