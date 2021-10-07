Vesti.ua: Порошенко уснул на заседании Верховной рады

Бывший президент Украины Петр Порошенко уснул на заседании Верховной рады, во время которого принималось решение об отставке спикера Дмитрия Разумкова, сообщает портал «Вести.ua».

На опубликованной фотографии видно, как экс-президент сидит с закрытыми глазами и опущенной головой. При этом невозможно точно сказать, как долго политик просидел в таком положении.

Журналисты и пользователи соцсетей не в первый раз замечают Порошенко спящим на заседаниях Рады. В последний раз экс-президента Украины заметили уснувшим в сентябре 2019 года.

7 октября Верховная рада Украины отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. За это решение проголосовали 284 депутата из 226 необходимых.

О том, что Разумкова ожидает скорая отставка, ранее прогнозировали эксперты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».