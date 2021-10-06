Опубликовано видео драки, после которой началась стрельба в школе в Техасе

Драка между учениками стала причиной стрельбы на территории школы Timberview в штате Техас, сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление полиции.

Правоохранители заявили, что ученики подрались на втором этаже школы, и один из них — 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс — достал пистолет. Ему удалось скрыться, сейчас его разыскивают.

В результате стрельбы пострадали четыре человека: один получил небольшие повреждения и от медицинской помощи отказался, а трое других были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что вооруженный человек находился в одном из кампусов учебного заведения. Правоохранительные органы оцепили территорию школы, ученики и преподаватели заперлись в своих классах.