Яхта с россиянами потерпела бедствие в Приморье

Парусное судно с тремя членами экипажа на борту потерпело бедствие в Приморье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Владивостока Николая Пирожкова.

По его словам, яхту сейчас буксируют в сторону острова Асколь в заливе Петра Великого.

«Получена информация о том, что парусное судно «Селена» с экипажем из трех человек, все граждане России, терпит бедствие в 28 милях к юго-западу от залива Находка. МСКЦ Владивосток направил к аварийному судну спасательное судно «Лазурит» приморского филиала Морспасслужбы и два судна, находящиеся в районе бедствия парусного судна — танкер «Сахалин Айленд» и рыболовное судно «Каратаево», — уточнил Пирожков.

Он уточнил, что на потерпевшем бедствие судне сломана мачта и не работает двигатель. Все члены экипажа в порядке, им не потребовалась помощь медиков.

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