В Петербурге мужчина избил и похитил женщину после отказа продолжить знакомство

Полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину, который избил и пытался силой увезти женщину на своем автомобиле. Это произошло после того, как его новая знакомая отказалась продолжить общение. Об этом сообщают РИА Новости в ГУМВД по региону.

Сообщение о происшествии поступило в полицию утром в понедельник, 4 октября. Женщина познакомилась с задержанным месяц назад через специальный сайт.

После первого свидания женщина не захотела продолжать знакомство. Ухажер проявлял настойчивость, но она ответила категорическим отказом. В результате мужчина напал на свою знакомую и решил увезти с собой.

В Курортном районе около АЗС на Приморском шоссе ей удалось выбраться из автомобиля. Она заперлась в туалете станции и попросила персонал вызвать полицию.

Злоумышленник скрылся, но позже его вместе с подельником задержали.

Пострадавшая госпитализирована, у нее диагностированы переломы носа и руки.

Ранее сообщалось, что мужчина проехал 10 км на капоте, спасая своих детей от похитителей. Сожитель лишенной прав матери решил вернуть ей сыновей.