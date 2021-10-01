Минобрнауки установило минимальное количество баллов ЕГЭ в 2022/2023 учебном году

Минобрнауки России утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в вузы 2022/23 учебном году. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

Порог минимального количества баллов по обществознанию установлен на уровне 45, по информатике необходимо набрать 44 балла, а по русскому языку, литературе и географии — 40. Самый низкий порог на экзамене по иностранному языку — 30.

Ранее правительство Российской Федерации не поддержало законопроект о проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) по желанию.

Согласно документу, учащиеся должны сами решать, будут ли они сдавать ГИА по образовательным программам основного общего образования для поступления в колледжи и техникумы. При этом допускать к такого рода экзаменам можно только тех, кто окончил 9-й или 10-й класс.

В кабмине данную идею не одобрили, подчеркнув, что основное общее и среднее общее образование являются обязательными уровнями.