«Понимаешь, куда пришел?»: журналист рассказал о «разводящем» россиян колл-центре в Киеве

Журналист украинского издания «Страна» обнаружил, что в центре Киева, в здании по соседству с главным офисом Службы безопасности (СБУ) Украины, функционирует центр по «обману клиентов российских банков».

Сообщается, что журналист устроился на работу в такой колл-центр — «неофициальное трудоустройство, без трудовой книжки и документов». Однако к концу рабочего дня мошенники начали подозревать сотрудника издания, и ему пришлось покинуть «рабочее место».

Журналист рассказал о том, как проходит собеседование в колл-центр. Ему пообещали хорошую зарплату, соразмерную результатам работы — план выручки на день составляет не менее 200 тыс. рублей. Ему также дали методичку, где прописаны «ключи» общения с жертвой и варианты ответов на самые частые вопросы. Если жертва «клюет» , ее переводят на менеджера постарше — например, «сотрудника МВД», которому банк якобы передал дело из-за «мошеннических действий с банковской картой».

«Мы звоним гражданам России, представляемся техническими сотрудниками .. [чтобы} развести людей на то, чтобы они перевели деньги со своих банковских карт на наши, а если у них нет денег, то чтобы они взяли кредит и перевели деньги нам. Как это делать, написано в методичке», — заявили специалисты колл-центра, утверждает журналист.

Он сообщил, что ежедневно каждый сотрудник должен совершать порядка 300 звонков.

Ранее россиянам рассказали о новом способе мошенничества через Apple и Google Pay.