Стала известна личность подозреваемого в убийстве трех девушек в Оренбургской области

Установлена личность подозреваемого, совершившего убийство трех студенток медицинского колледжа в городе Гае в Оренбургской области. Им стал 18-летний Анвар С., сообщает Telegram-канал «112».

Согласно предварительным данным, подозреваемый в убийствах был в отношениях с 17-летней жертвой, чье тело было найдено во дворе.

В настоящий момент неизвестно, почему молодой человек убил молодых девушек и в каком он находится состоянии.

Сейчас обстоятельства смерти студенток выясняются, следственные действия продолжаются. Погибшие, по предварительным сведениям, снимали квартиру. Расследование ведется по уголовному делу по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц»).

Ранее сообщалось, что 30 сентября после тушения пожара в доме по улице Молодежной обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома в 100 метрах от подъезда нашли тело третьей жертвы.