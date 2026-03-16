Женщина осталась жива после нападения медведя во время утренней прогулки с собакой

NYP: в США медведь напал на женщину, гулявшую с утра с собакой
Жительница Южной Калифорнии осталась жива после встречи с медведем во время утренней прогулки с собакой, пишет New York Post.

По данным полиции, медведь внезапно подошел к женщине и ударил ее лапой, поранив область под коленом. Несмотря на испуг, женщине удалось убежать вместе с собакой и добраться до безопасного места.

Очевидцы вызвали экстренные службы, после чего пострадавшую доставили в местную больницу. По словам медиков, ее травмы оказались неопасными для жизни.

Спустя несколько часов после нападения жители сообщили, что видели в этом районе сразу двух медведей. Один из них, по словам очевидцев, некоторое время скрывался под соседним домом.

«Я живу здесь с 2020 года и никогда не слышал, чтобы медведь нападал на человека», — рассказал местный житель по имени Роберт.

Другая жительница, Джули Стропл, сообщила, что видела медведя буквально за несколько минут до происшествия, когда выгуливала свою собаку.

Позже сотрудники службы охраны дикой природы установили ловушку рядом с домом, под которым, по словам владельца, медведь жил около двух месяцев.

Ранее пенсионер провалился в берлогу к медведю во время прогулки.

 
