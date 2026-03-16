Жена Natan сделала пластике за миллион рублей

Жена певца Natan Анастасия Швецова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сделала пластическую операцию в столице Южной Кореи Сеуле.

Швецова заявила, что осознанно подошла к поиску хирурга. Она изучала работы специалистов из Южной Кореи и общалась с местными жителями. Блогерша сделала эндотиновую подтяжку средней трети и липофилинг для восстановления объемов. Она потратила на операцию 22 миллиона вон (около 1,19 миллиона рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).

«В клинике меня встретила невероятно теплая команда. Это пространство, где высокие технологии сочетаются с безупречным сервисом и эстетикой. Здесь продумано все. От детальной анкеты, профессиональной фотосессии до уютной зоны подготовки с комфортными костюмами из натуральных материалов. Огромный плюс – меня везде сопровождал русскоязычный координатор, который сопровождал меня даже в операционной до самого сна», — поделилась жена артиста.

Швецова также показала свое лицо после операции. Она пообещала поделиться подробностями хирургического вмешательства и реабилитации позже.

