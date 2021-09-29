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Синоптик рассказал, когда закончится бархатный сезон на российских курортах

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Бархатный сезон завершится на отечественных курортах примерно на следующей неделе, 3–5 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«На юге европейской территории России температура ниже нормы на 1-2°С, и это, конечно же, сказывается на температуре морской воды. Она постепенно охлаждается. Бархатный сезон максимум продлится до 3–5 октября», — заявил Вильфанд

Специалист уточнил, в ближайшие дни в Евпатории температура морской воды будет +18°С, в Феодосии, Анапе, Геленджике — +19°С, в Алуште, Туапсе и Сочи температура воды достигнет +20 °С, в Ялте, как ожидается, будет самая теплая вода — + 21°С.

Накануне стало известно, что посуточная аренда выросла в цене в Крыму и Краснодарском крае в бархатный сезон.

Ранее синоптик рассказал, когда в Европейскую Россию придет «золотая осень». Он уточнил, что такой период — это не теплая погода, а «удовольствие от красок».

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