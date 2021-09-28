Сбежавший на Урале срочник не представляет опасности

Срочник Иван Катлинских, сбежавший из Тагильского ракетного соединения, не опасен, уже найдены его автомат Калашникова и штык-нож. Об этом сообщает издание портал E1.RU.
Источник в силовых структурах уточнил, что были обнаружены личные вещи и оружие солдата. Воинская часть, где молодой человек проходил службу, находится в поселке Свободном под Нижним Тагилом.
20-летний Катлинских был призван в ряды вооруженных сил из Тюмени.
В главке свердловского МВД пока не комментировали эту ситуацию.
Согласно предварительным данным, ведут поиски солдата военные и работники верхнесалдинской полиции.
«По предварительной информации, во время проведения учений военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования и заблудился», — добавили представители Центрального военного округа.
Оружие, с которым солдат скрылся, было без боеприпасов.
Ранее сообщалось, что в Кировской области нашли срочника, потерявшегося в лесу на несколько дней.