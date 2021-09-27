В России изучают возможность создания комбовакцины от COVID-19 и гриппа

«Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) человека изучает возможность создания комбовакцины от коронавируса и гриппа. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров института Артур Исаев.

«Мы рассматриваем эту возможность, поскольку у нас есть уже данные по гриппозной вакцине на основе нашего носителя и по коронавирусной доклинические данные», — сказал он.

По словам Исаева, на данный момент разработчики обсуждают объем клинических исследований, необходимых для совмещения вакцин.

27 сентября стало известно, что Минздрав России одобрил начало I-II фазы клинических исследований вакцины против COVID-19 «Бетувакс-КоВ-2», разработанную ИСКЧ.

Окончание первых двух фаз исследования рекомбинантной вакцины от коронавируса запланировано на 31 августа 2022 года. Тестировать препарат будут 170 добровольцев в Петербурге и Перми.

Ранее фармаколог рассказал, что у новой вакцины от коронавируса «Бетувакс» практически не будет противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости, что позволит прививать даже тех людей, которые входят в группу риска.