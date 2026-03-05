В Саратове медики не спасли женщину, которая прервала замершую беременность

В Саратове беременная женщина не выжила во время операции

Жительницу Саратова не спасли после медицинских манипуляций в частной медицинской клинике. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов, пациентке диагностировали замершую беременность на сроке восьмой-девятой недели.

Женщине назначили операцию по прерыванию беременности, ее пострадавшая сделала в частной клинике. Во время манипуляций состояние пациентки ухудшилось, спасти ее не удалось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы», – сообщается в публикации.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Известно, что у пациентки осталась дочь-подросток.

До этого медики Приморья спасли россиянку, которая почувствовала недомогание во время посещения Китая. Чтобы спасти женщину, на границе организовали «зеленый коридор».

Ранее на Урале герпес уничтожил мозг беременной девушки.