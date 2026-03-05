Размер шрифта
Наука

Ученые назвали полезные свойства прополиса при ожирении

Nutrients: прополис снижает воспаление в организме при ожирении
Wikimedia Commons

Ученые из Университета Кастамону (Турция) обнаружили, что прополис — смолистое вещество, которое пчелы используют для защиты улья, — может снижать воспаление в организме и нормализовать обмен веществ при ожирении. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Ожирение часто сопровождается целым комплексом нарушений обмена веществ, включая инсулинорезистентность, повышение уровня «плохого» холестерина и неалкогольную жировую болезнь печени. В новом обзоре ученые проанализировали результаты лабораторных, животных и клинических исследований, посвященных влиянию прополиса на метаболическое здоровье.

Прополис содержит фенольные соединения и флавоноиды — биологически активные вещества с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Анализ экспериментальных работ показал, что прополис способен снижать воспалительные сигналы, усиливать антиоксидантную защиту организма и влиять на активность генов, участвующих в образовании жировой ткани.

Кроме того, некоторые исследования указывают, что прополис может воздействовать на микробиоту кишечника и укреплять кишечный барьер. Эти процессы также связаны с развитием метаболических нарушений при ожирении.

Клинические исследования на людях показали более сдержанные результаты. В ряде работ наблюдалось улучшение отдельных метаболических показателей и снижение уровня воспалительных маркеров. Однако влияние прополиса на массу тела и объем жировой ткани оставалось неоднозначным.

Авторы отмечают, что различия в результатах могут быть связаны с вариабельностью состава прополиса, способами его получения и применяемыми дозировками. Тем не менее накопленные данные указывают на потенциал этого природного продукта как дополнительного средства для поддержки метаболического здоровья.

Ранее биолог рассказал, что пчелы умеют омолаживаться.

 
