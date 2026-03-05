Украинские командиры в Сумской области «мотивируют» военных перед штурмом, говоря, что их родные умерли. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«Командование Вооруженных сил Украины обманывает своих подчиненных, давая им ложную информацию о гибели их родственников. «Грязно» мотивируя, они отправляют своих бойцов на штурм», — сказал источник агентства.

Собеседник РИА Новости добавил, что командиры забирают у военных личные мобильные телефоны, в том числе для того, чтобы они не смогли проверить все данные и связаться с родственниками.

В конце февраля мэр Львова Андрей Садовой заявил, что большая часть потерь ВСУ происходит из-за некомпетентности командиров и незрелости военно-политического руководства Украины. Градоначальник отметил, что, когда говорит об этом командирам, те отвечают, что 70–80% потерь ВСУ — результат неграмотных действий военачальников.

Ранее подчиненная Зеленскому бригада потребовала вывода с фронта.