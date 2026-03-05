Размер шрифта
Судью обвинили в игнорировании расизма со стороны фанатов ЦСКА

Игрок «Краснодара» Пальцев заявил, что фанаты ЦСКА кричали расистские заряды
Максим Богодвид/РИА Новости

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев после поражения от ЦСКА в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России заявил, что заряды болельщиков московского клуба, использовавших расистские выражения в адрес колумбийца Джона Кордобы, остались без внимания арбитра. Его слова передает «Чемпионат».

«Подмечу, что трибуна ЦСКА кричала расистские высказывания в адрес Кордобы. Это ненормально. Судья не реагировал. Как должен был судья отреагировать? Успокоить болельщиков. Я считаю, что КДК должен наказать судью и болельщиков», — сказал Пальцев.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрался во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

На 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Краснодара» Джованни Гонсалес, оставивший команду в меньшинстве.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодаре.

Ранее в «Краснодаре» рассказали, кто кричал расистские кричалки в игре с ЦСКА.

 
