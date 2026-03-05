Из Ирана эвакуировали сотни россиян через границу с Азербайджаном

Более 260 граждан России были эвакуированы из Ирана через границу с Азербайджаном с начала военной операции США и Израиля. Об этом РИА Новости сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана.

В ведомстве рассказали, что с 28 февраля до 11:00 5 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуировали 261 россиянина. По данным пограничной службы, всего за этот период границу пересекли 1 335 человек. Среди них — граждане разных стран, покинувшие территорию Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Из-за отмены рейсов тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана.

Ранее десятки граждан РФ застряли на круизном корабле в Катаре.