Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Развращавшего воспитанницу тренера-педофила осудили во Владивостоке

Во Владивостоке вынесли приговор тренеру-педофилу, развращавшему воспитанницу
Pixabay

Во Владивостоке вынесли приговор тренеру-педофилу, который развращал несовершеннолетнюю воспитанницу. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Все случилось в период с августа 2021 по май 2023 года — 14-летняя спортсменка сопровождала тренера на выездные соревнования, где они останавливались в гостинице. Именно там мужчина совершал надругательства в отношении девочки. Позже она рассказала об этом взрослым, и тренера задержали.

Расследование по факту произошедшего длилось около двух лет. В результате суд счел доказательства убедительными и назначил мужчине наказание в виде 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Защита заявила о намерении обжаловать приговор.

За почти 40 лет карьеры тренера от его действий могли пострадать десятки детей — некоторые из них, узнав о разбирательстве, дали показания. На момент преступления педофил работал в спортшколе «Старт».

Ранее руководителя школы танцев в Кирове обвинили в развращении юных учениц.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!