Суд в Москве отказался закрыть слушание дела Тимура Иванова по иску к военкомату

В Москве суд отказался закрыть рассмотрение иска бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о признании незаконным бездействия столичного военкомата, куда он обратился с просьбой отправить его на СВО. Об этом пишет РИА Новости.

На закрытии слушания настаивала представитель российского оборонного ведомства, ссылаясь на служебную тайну. Иванов участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО. Он заявил о своем несогласии с рассмотрением дела в закрытом режиме.

«Выслушав мнения сторон, суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства», — сказала судья.

19 февраля стало известно, что Иванов подал иск из-за отказа отправить его на спецоперацию. По данным «Ъ», он дважды пытался попасть в зону боевых действий. Первый раз ему отказали, сославшись на то, что для него нет подходящей должности. На второе заявление он так и не получил ответа. Адвокат экс-замминистра Денис Балуев заявлял, что тот готов отправиться на СВО штурмовиком, чтобы восстановить свое имя и репутацию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд вернул Тимуру Иванову дом с участком.