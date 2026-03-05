В Совфеде рассказали, какие напитки можно продавать на стадионах

На стадионах допустимо продавать полностью безалкогольные напитки малыми порциями (до 0,33 л). Должны быть зоны без алкоголя на трибунах, тотальное видеонаблюдение и запрет продаж алкоголя вблизи стадионов за два часа до матчей. Об этом «Газете.Ru» заявил сенатор, президент Федерации автоспорта Рязанской области Игорь Мурог.

«Решение о продаже пива на стадионах находится на длительном рассмотрении из-за межведомственных разногласий, включая позиции министерств и ведомств. В свою очередь, я отношусь к возможному разрешению в 2026–2027 годах с большой осторожностью. Я ставлю на первое место здоровый образ жизни, приоритеты нацпроекта «Демография» и прогрессивную антиалкогольную политику государства.

Ведь кроме соблазнительных внешних плюсов — дополнительные доходы на развитие инфраструктуры и детского спорта, оцениваемые в 5 млрд рублей ежегодно — есть очень серьезные минусы и риски. Они перевешивают: алкоголь усиливает агрессию на эмоциональных мероприятиях, это показывают исследования Минздрава о росте насилия под влиянием спиртного, а также данные ВОЗ о трехкратном всплеске хулиганства при употреблении алкоголя на массовых событиях», — отметил Мурог.

По его словам, даже безалкогольное пиво так или иначе открывает лазейки для пронесения крепких напитков на состязания — это показывают так называемые «лайфхаки» фанатов с бутылками в фруктах или термосах, — что на практике весьма трудно контролировать даже с досмотрами.

Чтобы не допустить массовых хулиганств в спорте, нужны строгие меры, уверен Мурог.

«Допустимы только полностью безалкогольные напитки малыми порциями (до 0,33 л), зоны без алкоголя на трибунах, тотальное видеонаблюдение и запрет продаж вблизи стадионов за два часа до матчей», — пояснил сенатор.

По мнению Мурога, важнее сохранение стадионов как зоны здорового образа жизни, с развитием спонсорства вместо сомнительных доходов.

В России продажа пива на спортивных объектах запрещена с 2005 года. Исключение делалось лишь на время крупных международных турниров — например, чемпионата мира по футболу 2018 года, когда алкоголь разрешили продавать на стадионах и в фан-зонах.

Идея вернуть продажу пива на стадионы обсуждается уже несколько лет. В 2019 году Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает разрешить розничную продажу пива на спортивных аренах во время соревнований. Однако окончательно документ так и не был принят. Как заявили в министерстве финансов 27 февраля 2026 года, вопрос подготовки и внесения поправок по-прежнему находится на рассмотрении. Причина — межведомственные разногласия, поэтому решение о возвращении продажи пива на стадионы пока не принято. При этом Минфин и ряд спортивных организаций ранее высказывались в поддержку инициативы, указывая, что продажа пива может стать дополнительным источником дохода для клубов и стадионов, тогда как против выступают, в частности, представители системы здравоохранения.

